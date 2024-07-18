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Необычные памятники Украины, которые точно достойны внимания. О большинстве из них вы точно никогда не слышали

Четверг 18 июля 2024 09:25
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Необычные памятники Украины, которые точно достойны внимания. О большинстве из них вы точно никогда не слышали Самые интересные и необычные памятники Украины (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Украине много памятников и они почти в каждом городе, городке, поселке и селе. Преимущественно со словом "памятник" у нас возникает ассоциация, что это фигура известного человека. Однако скульпторы ставят памятники, посвященные не только людям или определенным событиям. В Украине много скульптур, которые точно достойны вашего внимания.

Какие есть интересные памятники в разных уголках Украины, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Памятник галушке

Этот памятник находится в Полтаве и посвящен он национальному украинскому блюду. Его установили в апреле 2006 года и приурочили ко дню рождения украинского писателя Николая Гоголя. Каждый год в Полтаве проводят Праздник галушки, где можно отведать это блюдо в праздничной атмосфере. Памятник символизирует семейное благополучие и благополучие. Авторы - народный художник Анатолий Чернощеков и скульптор Николай Цись.

Необычные памятники Украины, которые точно достойны внимания. О большинстве из них вы точно никогда не слышали

Памятник галушке (фото: zabytki.in.ua)

Памятник Бычку-кормильцу

Он находится в Бердянске и его автор - художник-монументалист Николай Мироненко. Этот памятник посвящен обычной рыбке – бычку. Но для местных жителей эта рыба очень важна, потому что на ней держится экономика, потому что бычками питаются, их продают - замороженными, вялеными, сушеными. А еще бычки в 30-е годы и после войны спасали местное население от голода.

Необычные памятники Украины, которые точно достойны внимания. О большинстве из них вы точно никогда не слышали

Памятник бычку-кормильцу (фото: Википедия)

Памятник свинке

Улыбающаяся Хрюша находится на бульваре Шевченко в городе Ромны, Сумской области. На месте памятника когда-то был древний город, на который часто совершались набеги монголо-татарами. Они обворовывали город и все забирали у людей, а вот свиней всегда оставляли. Наверное, потому, что кочевники ели только конину. И несмотря на набеги у людей всегда оставалась еда, поэтому памятник улыбающейся свиньи поставили в благодарность за то, что она спасла от голода целый город.

Необычные памятники Украины, которые точно достойны внимания. О большинстве из них вы точно никогда не слышали

Памятник свинке (фото: Википедия)

Памятник гривне

Единственный памятник национальной валюте можно увидеть в центре оккупированного Донецка. Огромная монета стоит на входе у одного из городских банков. Она появилась в 2005 году и все время монета вертелась, символизируя бесконечное движение денег. Известно, что в 2014 году памятник был демонтирован.

Необычные памятники Украины, которые точно достойны внимания. О большинстве из них вы точно никогда не слышали

Памятник гривны (Википедия)

Памятник влюбленным

Этот романтический памятник находится в Харькове и ярко выражает тему любви. Состоит он из двух фигур – девушки и парня. Они тянутся друг к другу, и их губы встречаются в поцелуе. Под аркой, которую они образуют сейчас, фотографируются влюбленные и молодожены. Памятник был установлен 1 сентября 2002 года и автором стал студент Харьковской государственной академии дизайна и искусств Дмитрий Иванченко.

Необычные памятники Украины, которые точно достойны внимания. О большинстве из них вы точно никогда не слышали

Памятник влюбленным (фото: Википедия)

Памятник бабушке с семечками

Он находится в Горишних плавнях Полтавской области. Бабушка сидит и несанкционированно торгует семечками в самом центре города и оттуда ее никто и никак не может выгнать. Она символизирует стихийную торговлю, с которой борются местные власти. Есть интересная примета - если досидеть с бабушкой до восхода солнца, то весь день будет идти удачная торговля.

Необычные памятники Украины, которые точно достойны внимания. О большинстве из них вы точно никогда не слышали

Памятник бабушке с семечками (фото: kraina-ua.com)

Памятник стоптанным ботинкам

Эта скульптура находится на улице Белорусской в Киеве и она занесена в книгу рекордов Украины, как самую большую обувь, которую можно примерить. Посвящен этот памятник всем, кто стоптал свою обувь в бешеных поисках новых клиентов.

Необычные памятники Украины, которые точно достойны внимания. О большинстве из них вы точно никогда не слышали

Памятник стоптанным ботинкам (фото: tamtour)

Памятник сантехнику

Автор этой скульптуры - бердянский художник и скульптор Николай Мироненко и находится она в Бердянске. Фигура слесаря-сантехника изготовлена оригинально - мужчина, который держит в руках гаечный ключ и вылезает из канализационного люка. Он выглядит расстроенным и уставшим, тяжелая крышка люка навалилась на него. А на люке - эмблема Южного завода гидравлических машин Бердянского завода, производящего насосное оборудование.

Необычные памятники Украины, которые точно достойны внимания. О большинстве из них вы точно никогда не слышали

Памятник сантехнике (фото: Википедия)

Памятник рюкзаку

Автор этой идеи - известный в Украине полярник, бывший в трех экспедициях в Арктике, Игорь Дикий. Изготовили памятник кузнецы из Львовской области. Он расположен во дворе географического факультета Львовского национального университета имени Ивана Франко. Установили - в мае 2012 года, как символ, соединяющий всех людей на планете. Двухметровый рюкзак очень похож на туристический рюкзак, который содержит все, что необходимо человеку.

Необычные памятники Украины, которые точно достойны внимания. О большинстве из них вы точно никогда не слышали

Памятник рюкзаку (фото: photo-lviv.in.ua)

Памятник деруну

Он находится в Коростене, Житомирской области. Автор - скульптор Владимир Козыренко. Открыли памятник деруну торжественно в октябре 2009 года во время празднования Международного фестиваля дерунов. Он представляет собой макитру с аппетитными дерунами, установленными на постаменте из гранита. Средства на строительство собрали местные жители.

Необычные памятники Украины, которые точно достойны внимания. О большинстве из них вы точно никогда не слышали

Памятник деруну (фото: Википедия)

Памятник огурцу

Местный художник Леонид Воробьев из города Нежин Черниговской области решил, что известному огурцу Украины нужен свой памятник. А инициатором стал "Нежинский консервный завод", производящий невероятно вкусные огурчики с 1927 года. Памятник был открыт в 2005 году. Он сделан из гранита зеленого цвета, привезенного из Италии. А огурец весит 50 кг.

Необычные памятники Украины, которые точно достойны внимания. О большинстве из них вы точно никогда не слышали

Памятник нежинскому огурцу (фото: Википедия)

Памятник коррупционерам

20 октября 2009 в Черновцах открыли памятник на Турецкой площади, которой посвящен коррупционерам. Автором стал художник-перфоматор Анатолий Федирко. Ведущей частью композиции является изображение монеты диаметром 90 сантиметров. Левее - скульптура руки, которая подталкивает эту монету к противоположной стороне монумента, где эту монету уже ожидают две ладони.

На аверсе изображен серебряный талер императрицы Австрии Марии-Терезии с ее профильным портретом, поскольку австрийский таляр в XVIII веке являлся основной европейской валютой. А на реверсе можно увидеть один из масонских символов доллара из однодолларовой американской монеты образца 1979 года.

Вес монеты - 90 килограммов, а всего весь памятник достигает 250 килограммов. Памятник стоит на движущихся колесиках, словно ищет убежища. Но автор говорит, что со временем хочет закрепить фигуру, чтобы не сломали вандалы.

Необычные памятники Украины, которые точно достойны внимания. О большинстве из них вы точно никогда не слышали

Памятник коррупционерам (фото: uain.press)

Памятник улыбке

Очень интересный памятник можно увидеть во Львове - это памятник улыбке. Автор - скульптор и карикатурист Олег Дергачев. Это небольшая улыбающаяся рыбка. Расположена она на улице Армянской, у входа в "Дзигу". Впервые она появилась в 2001 году - как подарок автора и радовала гостей и жителей города. В 2008 году скульптор заменил ее другой, более улыбающейся и положительной.

Необычные памятники Украины, которые точно достойны внимания. О большинстве из них вы точно никогда не слышали

Памятник улыбке (фото: Википедия)

Раньше мы писали о том, что можно успеть увидеть в Ивано-Франковске за выходные.

А еще рассказывали о том, какие 5 замков Украины - самые мистические и интересные.

При подготовке материала использованы источники: Украинский интерес, Etnohata, Kraina.ua

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