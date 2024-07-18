Необычные памятники Украины, которые точно достойны внимания. О большинстве из них вы точно никогда не слышали

В Украине много памятников и они почти в каждом городе, городке, поселке и селе. Преимущественно со словом "памятник" у нас возникает ассоциация, что это фигура известного человека. Однако скульпторы ставят памятники, посвященные не только людям или определенным событиям. В Украине много скульптур, которые точно достойны вашего внимания.

Памятник галушке

Этот памятник находится в Полтаве и посвящен он национальному украинскому блюду. Его установили в апреле 2006 года и приурочили ко дню рождения украинского писателя Николая Гоголя. Каждый год в Полтаве проводят Праздник галушки, где можно отведать это блюдо в праздничной атмосфере. Памятник символизирует семейное благополучие и благополучие. Авторы - народный художник Анатолий Чернощеков и скульптор Николай Цись.

Памятник галушке (фото: zabytki.in.ua)

Памятник Бычку-кормильцу

Он находится в Бердянске и его автор - художник-монументалист Николай Мироненко. Этот памятник посвящен обычной рыбке – бычку. Но для местных жителей эта рыба очень важна, потому что на ней держится экономика, потому что бычками питаются, их продают - замороженными, вялеными, сушеными. А еще бычки в 30-е годы и после войны спасали местное население от голода.

Памятник бычку-кормильцу (фото: Википедия)

Памятник свинке

Улыбающаяся Хрюша находится на бульваре Шевченко в городе Ромны, Сумской области. На месте памятника когда-то был древний город, на который часто совершались набеги монголо-татарами. Они обворовывали город и все забирали у людей, а вот свиней всегда оставляли. Наверное, потому, что кочевники ели только конину. И несмотря на набеги у людей всегда оставалась еда, поэтому памятник улыбающейся свиньи поставили в благодарность за то, что она спасла от голода целый город.

Памятник свинке (фото: Википедия)

Памятник гривне

Единственный памятник национальной валюте можно увидеть в центре оккупированного Донецка. Огромная монета стоит на входе у одного из городских банков. Она появилась в 2005 году и все время монета вертелась, символизируя бесконечное движение денег. Известно, что в 2014 году памятник был демонтирован.

Памятник гривны (Википедия)

Памятник влюбленным

Этот романтический памятник находится в Харькове и ярко выражает тему любви. Состоит он из двух фигур – девушки и парня. Они тянутся друг к другу, и их губы встречаются в поцелуе. Под аркой, которую они образуют сейчас, фотографируются влюбленные и молодожены. Памятник был установлен 1 сентября 2002 года и автором стал студент Харьковской государственной академии дизайна и искусств Дмитрий Иванченко.

Памятник влюбленным (фото: Википедия)

Памятник бабушке с семечками

Он находится в Горишних плавнях Полтавской области. Бабушка сидит и несанкционированно торгует семечками в самом центре города и оттуда ее никто и никак не может выгнать. Она символизирует стихийную торговлю, с которой борются местные власти. Есть интересная примета - если досидеть с бабушкой до восхода солнца, то весь день будет идти удачная торговля.

Памятник бабушке с семечками (фото: kraina-ua.com)

Памятник стоптанным ботинкам

Эта скульптура находится на улице Белорусской в Киеве и она занесена в книгу рекордов Украины, как самую большую обувь, которую можно примерить. Посвящен этот памятник всем, кто стоптал свою обувь в бешеных поисках новых клиентов.

Памятник стоптанным ботинкам (фото: tamtour)

Памятник сантехнику

Автор этой скульптуры - бердянский художник и скульптор Николай Мироненко и находится она в Бердянске. Фигура слесаря-сантехника изготовлена оригинально - мужчина, который держит в руках гаечный ключ и вылезает из канализационного люка. Он выглядит расстроенным и уставшим, тяжелая крышка люка навалилась на него. А на люке - эмблема Южного завода гидравлических машин Бердянского завода, производящего насосное оборудование.

Памятник сантехнике (фото: Википедия)

Памятник рюкзаку

Автор этой идеи - известный в Украине полярник, бывший в трех экспедициях в Арктике, Игорь Дикий. Изготовили памятник кузнецы из Львовской области. Он расположен во дворе географического факультета Львовского национального университета имени Ивана Франко. Установили - в мае 2012 года, как символ, соединяющий всех людей на планете. Двухметровый рюкзак очень похож на туристический рюкзак, который содержит все, что необходимо человеку.

Памятник рюкзаку (фото: photo-lviv.in.ua)

Памятник деруну

Он находится в Коростене, Житомирской области. Автор - скульптор Владимир Козыренко. Открыли памятник деруну торжественно в октябре 2009 года во время празднования Международного фестиваля дерунов. Он представляет собой макитру с аппетитными дерунами, установленными на постаменте из гранита. Средства на строительство собрали местные жители.

Памятник деруну (фото: Википедия)

Памятник огурцу

Местный художник Леонид Воробьев из города Нежин Черниговской области решил, что известному огурцу Украины нужен свой памятник. А инициатором стал "Нежинский консервный завод", производящий невероятно вкусные огурчики с 1927 года. Памятник был открыт в 2005 году. Он сделан из гранита зеленого цвета, привезенного из Италии. А огурец весит 50 кг.

Памятник нежинскому огурцу (фото: Википедия)

Памятник коррупционерам

20 октября 2009 в Черновцах открыли памятник на Турецкой площади, которой посвящен коррупционерам. Автором стал художник-перфоматор Анатолий Федирко. Ведущей частью композиции является изображение монеты диаметром 90 сантиметров. Левее - скульптура руки, которая подталкивает эту монету к противоположной стороне монумента, где эту монету уже ожидают две ладони.

На аверсе изображен серебряный талер императрицы Австрии Марии-Терезии с ее профильным портретом, поскольку австрийский таляр в XVIII веке являлся основной европейской валютой. А на реверсе можно увидеть один из масонских символов доллара из однодолларовой американской монеты образца 1979 года.

Вес монеты - 90 килограммов, а всего весь памятник достигает 250 килограммов. Памятник стоит на движущихся колесиках, словно ищет убежища. Но автор говорит, что со временем хочет закрепить фигуру, чтобы не сломали вандалы.

Памятник коррупционерам (фото: uain.press)

Памятник улыбке

Очень интересный памятник можно увидеть во Львове - это памятник улыбке. Автор - скульптор и карикатурист Олег Дергачев. Это небольшая улыбающаяся рыбка. Расположена она на улице Армянской, у входа в "Дзигу". Впервые она появилась в 2001 году - как подарок автора и радовала гостей и жителей города. В 2008 году скульптор заменил ее другой, более улыбающейся и положительной.

Памятник улыбке (фото: Википедия)