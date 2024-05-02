2 молитвы, которые нужно прочитать в Страстную пятницу
В этом году самый важный день перед празднованием Пасхи - Страстная пятница - приходится на 3 мая. Именно тогда верующие вспоминают ужасные мучения, которые претерпел Иисус Христос перед Своим распятием и воскресением.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие молитвы следует прочитать в Страстную пятницу для здоровья и прощения грехов.
При подготовке материала были использованы следующие источники: UA Portal, YouVersion.
Чем особенна Страстная пятница
Страстная пятница является одним из наиболее важных предпасхальных дней. Она отражает страдания и распятие Иисуса Христа и имеет большое духовное значение для верующих.
Кроме того, Страстная пятница - день наиболее строгого поста, когда верующие либо полностью отказываются от пищи, либо проводят день только на хлебе и воде.
Считается, что в Страстную пятницу людям нужно покаяться в своих грехах и помолиться за лучшую судьбу, ведь этот день наполнен скорбью и печалью.
Церковь учит людей сосредотачиваться в Страстную пятницу на духовных ценностях, воздерживаясь от мирских желаний.
Молитвы на Страстную пятницу
Одна из традиционных молитв, которую читают в Страстную пятницу, является молитвой на вынос Плащаницы (полотна большого размера с изображением ("отпечатком") Иисуса Христа):
Господи Иисусе Христе, Боже наш, дарующий милость и щедрость.
Милость Твоя безмерна, человеколюбие - огромно. Мы верим в Тебя, припадаем к Твоему величию со страхом и трепетом душевным.
Мы считаем себя недостойными рабами Твоими, приносим по милости Твоей, предоставленные нам, безграничную благодарность.
Почитаем Тебя, как Господа, Владыку мира и нашего благодетеля, славим, хвалим Тебя, молитву о милосердии возносим, приникая снова, благодарим
Услышь нашу молитву и дай нам расти в любви к Тебе, к ближним и вести добродетельную жизнь.
Аминь.
Кроме того, в Страстную пятницу нельзя забывать о молитве о прощении грехов:
Господи Всевышний, услышь меня, раба Божия (имя). Прости мне грехи мои, ибо я искренне каюсь в них.
Позволь мне работать усердно и вести праведную жизнь по заповедям Твоим.
Дай мне возможность возносить Тебе молитвы, быть добрым словом и делом по отношению к другим.
Научи меня, как воздержаться от бесовских соблазнов, чтобы ничего плохого не делать и никому не навредить.
Прошу у тебя прощения и совета.
Аминь.
Напомним, ранее мы рассказывали, чего нельзя делать в последнюю неделю перед Пасхой, которую еще называют Страстной.
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