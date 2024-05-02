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2 молитви, які треба прочитати у Страсну п'ятницю

Четвер 02 травня 2024 20:40
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2 молитви, які треба прочитати у Страсну п'ятницю У Страсну п'ятницю помолитися варто кожному (фото: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

Цього року найважливіший день перед святкуванням Великодня - Страсна п'ятниця - припадає на 3 травня. Саме тоді віряни згадують жахливі муки, які витерпів Ісус Христос перед Своїм розп'яттям і воскресінням.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які молитви варто прочитати у Страсну п'ятницю для здоров'я та прощення гріхів.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: UA Portal, YouVersion.

Чим особлива Страсна п'ятниця

Страсна п'ятниця є одним із найбільш важливих передвеликодніх днів. Вона відображає страждання та розп'яття Ісуса Христа і має велике духовне значення для віруючих.

Крім того, Страсна п'ятниця - день найбільш строгого посту, коли віряни або повністю відмовляються від їжі, або ж проводять день лише на хлібі й воді.

Вважається, що у Страсну п'ятницю людям потрібно покаятися у своїх гріхах і помолитися за кращу долю, адже цей день наповнений скорботою та сумом.

Церква вчить людей зосереджуватися у Страсну п'ятницю на духовних цінностях, утримуючись від мирських бажань.

Молитви на Страсну п'ятницю

Одна із традиційних молитов, яку читають у Страсну п'ятницю, є молитвою на винос Плащаниці (полотна великого розміру із зображенням ("відбитком") Ісуса Христа):

Господи Ісусе Христе, Боже наш, що дарує милість і щедроти.

Милість Твоя безмірна, людинолюбство - величезне. Ми віримо в Тебе, припадаємо до Твоєї величі зі страхом і трепетом душевним.

Ми вважаємо себе негідними рабами Твоїми, приносимо за милості Твої, надані нам, вдячність безмежну.

Почитаємо Тебе, як Господа, Владику світу і нашого благодійника, славимо, хвалимо Тебе, молитву про милосердя підносимо, припадаючи знову, дякуємо

Почуй нашу молитву і дай нам зростати в любові до Тебе, до ближніх та вести доброчесне життя.

Амінь.

Крім того, у Страсну п'ятницю не можна забувати про молитву про прощення гріхів:

Господи Всевишній, почуй мене, раба Божого (ім'я). Прости мені гріхи мої, бо я щиро в них каюсь.

Дозволь мені працювати старанно і вести праведне життя згідно із заповідями Твоїми.

Даруй мені можливість возносити Тобі молитви, бути добрим словом і справою стосовно інших.

Навчи мене, як утриматися від бісівських спокус, щоб нічого поганого не робити й нікому не нашкодити.

Прошу у тебе вибачення та ради.

Амінь.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що не можна робити в останній тиждень перед Великоднем, який ще називають Страсним.

Читайте також про давні Великодні традиції, заборони та Паску Мертвих.

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