2 молитви, які треба прочитати у Страсну п'ятницю

Цього року найважливіший день перед святкуванням Великодня - Страсна п'ятниця - припадає на 3 травня . Саме тоді віряни згадують жахливі муки, які витерпів Ісус Христос перед Своїм розп'яттям і воскресінням.

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РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які молитви варто прочитати у Страсну п'ятницю для здоров'я та прощення гріхів.

Чим особлива Страсна п'ятниця

Страсна п'ятниця є одним із найбільш важливих передвеликодніх днів. Вона відображає страждання та розп'яття Ісуса Христа і має велике духовне значення для віруючих.

Крім того, Страсна п'ятниця - день найбільш строгого посту, коли віряни або повністю відмовляються від їжі, або ж проводять день лише на хлібі й воді.

Вважається, що у Страсну п'ятницю людям потрібно покаятися у своїх гріхах і помолитися за кращу долю, адже цей день наповнений скорботою та сумом.

Церква вчить людей зосереджуватися у Страсну п'ятницю на духовних цінностях, утримуючись від мирських бажань.

Молитви на Страсну п'ятницю

Одна із традиційних молитов, яку читають у Страсну п'ятницю, є молитвою на винос Плащаниці (полотна великого розміру із зображенням ("відбитком") Ісуса Христа):

Господи Ісусе Христе, Боже наш, що дарує милість і щедроти. Милість Твоя безмірна, людинолюбство - величезне. Ми віримо в Тебе, припадаємо до Твоєї величі зі страхом і трепетом душевним. Ми вважаємо себе негідними рабами Твоїми, приносимо за милості Твої, надані нам, вдячність безмежну. Почитаємо Тебе, як Господа, Владику світу і нашого благодійника, славимо, хвалимо Тебе, молитву про милосердя підносимо, припадаючи знову, дякуємо Почуй нашу молитву і дай нам зростати в любові до Тебе, до ближніх та вести доброчесне життя. Амінь.

Крім того, у Страсну п'ятницю не можна забувати про молитву про прощення гріхів: