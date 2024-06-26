Вирастюк растрогал сеть воспоминаниями о старшем сыне Адаме в честь его дня рождения (фото)

26 июня старшему сыну Василия Вирастюка исполняется 21 год, и по этому случаю спортсмен поделился в соцсетях трогательным рассказом и фото. Он вспомнил, каким было рождение парня, а также оставил для него теплые слова.

Вирастюк поздравил сына с днем рождения

50-летний мужчина обнародовал архивный кадр, на котором позировал с маленьким Адамом. Малыш стоит рядом со своим звездным отцом, держит его за руку и демонстрирует любознательный взгляд. Вирастюк запечатлен на фотографии с улыбкой.

Вирастюк с сыном Адамом (Фото: instagram.com/vasylvirastyuk)

"Немножко предыстории и воспоминаний о том дне, его я помню подробно...Время до рождения первенца. Здесь нужно сказать, что мы на тот момент проживали и работали со Светланой во Львове, в арендованной квартире, с моим ненормированным рабочим графиком ", - говорится в посте политика.

Заслуженный мастер спорта Украины признался, что к этой беременности ни он, ни его избранница Светлана не были готовы.

"К беременности и рождению ребенка Светлана была не готова ни психологически, ни морально. Мне на тот момент было 29, ему 25 лет... Когда узнали о беременности, 3 дня мы не разговаривали, потом я Светлану убедил, что рожать нужно, что самое время для этого", - отметил силач.

"Еще до рождения мы решили, что жена поедет в Киев, будет у родителей и под наблюдением врачей-акушеров", - продолжил делиться воспоминаниями он.

"Уже находясь в Киеве, еще утром отвез Светлану в роддом, потому как появились определенные моменты, похожие на первые потуги. Где-то в районе обеда начались схватки, а вскоре мне сообщили о рождении сына. Моим переживаниям и эмоциям не было предела", - также говорится в источнике.

В завершение Обладатель титула "Самый сильный человек мира" оставил для своего первенца теплое поздравление по случаю праздника. Он пожелал ему оставаться добрым и отзывчивым человеком, а также встретить любовь всей своей жизни.

"Хочу пожелать сыну оставаться человеком, быть чутким и добрым к людям, но в тот же момент не давать возможности кому-нибудь "залезать" на голову. Друзей настоящих, товарищей надежных и любимую на всю жизнь. Легкой судьбы тебе, Сын!", - написал он.

Спортсмен с первой женой Светланой – мамой Адама (Фото: скриншот)

Что известно о личной жизни спортсмена

Напомним, Адам родился в браке Василия Вирастюка с чемпионкой Украины по фитнесу Светланой Забиякой. Жизнь спортсменки трагически оборвалась во время отдыха на одном из горнолыжных курортов Турции.

После трагедии знаменитость женился во второй раз – на женщине по имени Инна. В браке у пары родилось еще двое сыновей: Олег и Саша. После 15 лет вместе пара объявила о разводе.

Вирастюк со второй женой Инной (Фото: facebook.com/vasyl.virastyuk)

А недавно Вирастюк подтвердил новые отношения с возлюбленной по имени Ирина, родившей ему еще одного сына. Влюбленные познакомились еще в 2019, активно начали общаться в 2021, а в во время полномасштабной войны сблизились еще больше - в тот период, когда его вторая жена Ирина находилась за границей вместе с детьми.

Нынешняя избранница звезды (Фото: instagram.com/vasylvirastyuk)