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Я хочу розкішно жити: 19-річна українка виставила свою цноту на аукціон

STYLERЖиття    09.12.2019 - 09:04
Я хочу розкішно жити: 19-річна українка виставила свою цноту на аукціон
Українка виставила цноту на аукціон (Колаж РБК-Україна)

Українка, яка живе в США, вирішила розлучитися зі своєю цнотою за гроші

19-річна уродженка України, яка живе у США, вирішила продати свою цноту і подорожче. Вона вирішила розлучитися з невинністю і виставила її на аукціон. Стартова ставка - немаленька 100 тисяч євро. Про це повідомляється в Telegram-каналі Типова Україна.

Дівчину звати Катя і вона зявляє, що зробити такий крок - це її рішення та вибір.

Я хочу розкішно жити: 19-річна українка виставила свою цноту на аукціонЯ хочу розкішно жити: 19-річна українка виставила свою цноту на аукціонУкраїнка Катя продає свою невинність (Типова Україна/Telegram)

"Привіт. Мене звати Катя. Мені 19 років і я з України.. Хочу подорожувати, вкушати розкіш і просто жити, це мій вибір!" – повідомила Катя на відео.

Українка виставила незайманість на аукціоні (YouTube)

Також українка повідомила, що шукає чоловіка, який буде давати їй 10 тисяч євро в місяць. Також вона опублікувала кілька своїх відвертих фотографій, щоб її могли краще розглянути чоловіки.

Зазначимо, що це вже не перший випадок, коли дівчата вирішують заробити на продажу своєї цноти. Наприклад, на сайтах ескорт-агентств таких оголошень дуже багато.

Як ми раніше писали, відразу ж після настання повноліття 18-річна австралійка виставила на аукціон в інтернеті свою невинність. Робила вона це для того, щоб допомогти батькам оплатити кредити. Сума, яку хотіла отримати мешканка Австралії під псевдонімом Сієна Пейтон — 100 тисяч доларів.

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