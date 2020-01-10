Є нюанс: астролог розкрила 4 головні чинники казкового багатства

Астролог про багатство (колаж РБК-Україна)

Відомий астролог назвала 4 головні чинники, що впливають на фінансовий успіх при складанні гороскопу

Відомий астролог Наталя Анісімова розповіла, як розбагатіти за допомогою астрології. Експерт розповіла, які фактори впливають на істинність фінансового гороскопу. Про це вона написала у своєму мікроблозі в Instagram.

Наталя Анісімова вважає, що не тільки вказівка астрологом сфери збагачення дозволяє людині розбагатіти. На її думку, впливають 4 фактори:

В натальній карті може бути навіть кілька фінансово успішних напрямків. Важливо те, ЩО ви вмієте робити з цього списку. Наприклад, спорт може принести вам успіх. Печаль в тому, що в дитинстві ви не приділили цьому заняттю ні часу, ні сил. Вийде повторити успіх Фелпса, якщо перший раз ви зайшли у воду напередодні 40-річчя? Навряд чи, але можна відкрити басейн. Заробляти і плавати в своє задоволення. Один і той же напрям може мати різні способи реалізації. У медицині ви можете досягти успіху. Але! Ви можете бути фармацевтом, хірургом, дистриб'ютором лікарських засобів. Ви можете бути лікарем швидкої допомоги з вимотуючим графіком, або видавати медичні довідки для басейну в дуже спокійному темпі. Таргани в голові сильно заважають реалізації сприятливого сценарію, закладеного в натальной карті. І поки їх не відловиш, марно питати астролога, чи в тій сфері ви намагаєтеся заробити. Наявність грошей тісно пов'язана з особистістю їх володаря. Чим ми здоровіше, тим легше нам будувати відносини з людьми та фінансами. В гороскопі за гроші відповідає та сама планета, що і за задоволення. Хочете, щоб гроші йшли легше? Шукайте справу, у якій процес обміну своїх зусиль на нагороду, буде приносити радість. Якщо ми не горимо своїм заняттям, то немає енергії. І нічому ставати твердою матерією.

Окремо варто звернути увагу на дві планети — Венеру, планету малого щастя, і Юпітер, планету великого щастя. Положення Венери часто справляє вплив не тільки на любов і амурні справи, але і на грошові потоки в житті людини. Юпітер ж, і по своєму положенню і аспектації, показує, де людині чекати удачі. Наприклад, Юпітер в будинку грошей в сприятливому аспекті з Венерою є яскравим показником того, що гроші будуть притягуватися до людини.

Нагадаємо, що раніше астролог назвав знаки Зодіаку, яким казково пощастить вже завтра.