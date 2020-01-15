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19-річна дзюдоїстка Білодід захопила яскравим фото: просто богиня!

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Дзюдоїстка Дар'я Білодід похвалилася ідеальною фігурою

Дар'я Білодід захопила українців ідеальною фігурою на яскравому фото. 19-річна дзюдоїстка похвалилася новим гарячим знімком у своєму Instagram-акаунті.

На фото чемпіонка світу і Європи позує в елегантній сукні. Заради такого "сонячного" знімку спортсменка навіть піднялася на дах дуже високої будівлі. І не завадили це зробити юній чемпіонці навіть високі підбори туфель.

"Всім сонячного настрою", - коротко підписала фото Дар'я.

Дар'я Білодід захопила приголомшливою фігурою (фото: instagram.com/dariabilodid7)

Українці засипали компліментами молоду дзюдоїстку. "Красуня" - це самий "простий" коментар до нового фото життєрадісної Дар'ї.

  • Які ніжки
  • Дар'я, молодець! Всіх благ і перемог тобі
  • Які ноги, мати рідна!
  • Яка худенька і яка сильна!
  • Гарна!
  • Модель
  • Даша, просто шикарна!
  • Сонечко
  • Ну прям слів немає...
  • Неймовірне поєднання краси і сили! Ви велика розумниця, Даша
  • Ти просто богиня
  • Ти просто сяєш! Неймовірна краса, на яку можна дивитись вічно. Афродіта!
  • Краса яка!
  • Чудова дівчина і відмінний чемпіон!

Зазначимо, що до 2019 року Дар'я зустрічалася з олімпійським чемпіоном 2016 з дзюдо Фабіо Базіле. Але в квітні пара розійшлася.

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