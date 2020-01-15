19-летняя дзюдоистка Билодид восхитила ярким фото: просто богиня!

Дарья Билодид восхитила украинцев идеальной фигурой на ярком фото. 19-летняя дзюдоистка похвасталась новым горячим снимком в своем Instagram-аккаунте.

На фото чемпионка мира и Европы позирует в элегантном платье. Ради такого "солнечного" снимка спортсменка даже поднялась на крышу очень высокого здания. И не помешали это сделать юной чемпионке даже высокие подборы туфель.

"Всем солнечного настроения", - коротко подписала фото Дарья.

Дарья Билодид восхитила потрясающей фигурой (фото: instagram.com/dariabilodid7)

Украинцы засыпали комплиментами молодую дзюдоистку. "Красавица" - это самый "простой" комментарий к новому фото жизнерадостной Дарьи.

Какие ножки

Дарья, молодец! Всех благ и побед тебе

Які ноги, мати рідна!

Какая худенькая и какая сильная!

Хороша!

Модель

Даша, просто шикарна!

Солнышко

Ну прям слов нету...

Невероятное сочетание красоты и силы! Вы огромная умничка, Даша

Ты просто богиня

Ти просто сяєш! Неймовірна краса, на яку можна дивитись вічно. Афродіта!

Красотень какая!

Великолепная девушка и отличный чемпион!

Отметим, что до 2019 года Дарья встречалась с олимпийским чемпионом 2016 по дзюдо Фабио Базиле. Но в апреле пара рассталась.