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19-летняя дзюдоистка Билодид восхитила ярким фото: просто богиня!

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Дзюдоистка Дарья Билодид похвасталась идеальной фигурой

Дарья Билодид восхитила украинцев идеальной фигурой на ярком фото. 19-летняя дзюдоистка похвасталась новым горячим снимком в своем Instagram-аккаунте.

На фото чемпионка мира и Европы позирует в элегантном платье. Ради такого "солнечного" снимка спортсменка даже поднялась на крышу очень высокого здания. И не помешали это сделать юной чемпионке даже высокие подборы туфель.

"Всем солнечного настроения", - коротко подписала фото Дарья.

Дарья Билодид восхитила потрясающей фигурой (фото: instagram.com/dariabilodid7)

Украинцы засыпали комплиментами молодую дзюдоистку. "Красавица" - это самый "простой" комментарий к новому фото жизнерадостной Дарьи.

  • Какие ножки
  • Дарья, молодец! Всех благ и побед тебе
  • Які ноги, мати рідна!
  • Какая худенькая и какая сильная!
  • Хороша!
  • Модель
  • Даша, просто шикарна!
  • Солнышко
  • Ну прям слов нету...
  • Невероятное сочетание красоты и силы! Вы огромная умничка, Даша
  • Ты просто богиня
  • Ти просто сяєш! Неймовірна краса, на яку можна дивитись вічно. Афродіта!
  • Красотень какая!
  • Великолепная девушка и отличный чемпион!

Отметим, что до 2019 года Дарья встречалась с олимпийским чемпионом 2016 по дзюдо Фабио Базиле. Но в апреле пара рассталась.

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