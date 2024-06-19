19 июня: какой церковный праздник сегодня и почему стоит начать ремонт именно сейчас

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Святой Иуда, также известный как Фаддей или Левий, был одним из двенадцати апостолов Иисуса Христа, автор книги "Послание Иуды". Православные верят, что он был родственником Иисуса, вероятно, его родным братом. Считается, что его мать была сестрой или близкой родственницей Девы Марии.

Святой Иуда рассказывал о Евангелие во всех уголках мира. А после Вознесения Христа был активным проповедником христианства в Иудее, Самарии, Сирии, Месопотамии, Ливии и других регионах. За свои проповеди неоднократно слышал угрозы и подвергался преследованиям.

Принял мученическую смерть за свою деятельность - его убили по приказу правителей Персии или Месопотамии (точно неизвестно).

Святой Иуда, картина из серии "Апостолы Альби" Жоржа де Ла Тура (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 19 июня

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

давать деньги в долг - можете навлечь невзгоды

отказывать нуждающимся в помощи

ссориться, злословить или сплетничать.

Считается, что сегодняшний день предназначен для всяческой полезной работы как на огороде, так и в доме. Суеверия говорят, что это привлечет к вам удачу и принесет богатство в ближайшее время.

Народные приметы и традиции этого дня

на рассвете нет росы - приближается ливень

низко летают птицы - скоро начнется дождь

вечером появилась радуга на небе - к хорошей погоде.

Также украинцы пророчат погоду по поведению пчел:

полетели за медом с самого утра - будет хороший день

сидят в улье - скоро начнется дождь

сонные и неактивные - ждите похолодания

агрессивные и злые - будет сильная засуха.

Этот день считается благоприятным для начала ремонта и переезда. Суеверия предсказывают, что все дела, начатые сегодня, будут успешными.

Монастырь Святого Фаддея в Иране (фото: Википедия)

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Григорий, Василий, Никита, Иван, Семен, Теодор, Степан, Ксения, Федор, Ян, Оксана.

По гороскопу люди, которые родились сегодня - Близнецы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: