19 июня: какой церковный праздник сегодня и почему стоит начать ремонт именно сейчас

Сегодня, 19 июня, праздник - православные украинцы чтят память святого апостола Иуды, брата Господня по плоти по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Святой Иуда, также известный как Фаддей или Левий, был одним из двенадцати апостолов Иисуса Христа, автор книги "Послание Иуды". Православные верят, что он был родственником Иисуса, вероятно, его родным братом. Считается, что его мать была сестрой или близкой родственницей Девы Марии.
Святой Иуда рассказывал о Евангелие во всех уголках мира. А после Вознесения Христа был активным проповедником христианства в Иудее, Самарии, Сирии, Месопотамии, Ливии и других регионах. За свои проповеди неоднократно слышал угрозы и подвергался преследованиям.
Принял мученическую смерть за свою деятельность - его убили по приказу правителей Персии или Месопотамии (точно неизвестно).
Святой Иуда, картина из серии "Апостолы Альби" Жоржа де Ла Тура (изображение: Википедия)
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
Считается, что сегодняшний день предназначен для всяческой полезной работы как на огороде, так и в доме. Суеверия говорят, что это привлечет к вам удачу и принесет богатство в ближайшее время.
Также украинцы пророчат погоду по поведению пчел:
Этот день считается благоприятным для начала ремонта и переезда. Суеверия предсказывают, что все дела, начатые сегодня, будут успешными.
Монастырь Святого Фаддея в Иране (фото: Википедия)
Сегодня именины празднуют: Григорий, Василий, Никита, Иван, Семен, Теодор, Степан, Ксения, Федор, Ян, Оксана.
По гороскопу люди, которые родились сегодня - Близнецы.
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
Раньше мы писали о том, когда будем праздновать яблочный, медовый и ореховый Спас.
Читайте также, когда отмечается праздник Петра и Павла по новому церковному календарю.
При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Церковный календарь УПЦ, Большая украинская энциклопедия, SogodniSvyato, Википедия.