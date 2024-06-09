Яблочный, медовый и ореховый Спас в Украине 2024: даты важных праздников

После перехода на новый церковный календарь все дати праздников были перенесены на 13 дней назад. В Украине ежегодно отмечаем сразу три Спаса.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, когда именно яблочный, медовый и ореховый Спас в Украине в 2024 году.

Маковый спас

Традиционно первым из этих трех идущих вместе праздников, верующие празднуют Медовый Спас. Он также называется Маковей. Это день, когда в Церкви чествуют три святыни: Животворящий Крест Господень, Образ Спасителя и икону Владимирской Божией Матери.

После перехода на новый церковный календарь мы будем праздновать Маковея 1 августа, тогда как по старому календарю праздник приходился на 14 августа.

С этого дня начинается Успенский пост, он же "Спасовка", который продлится 2 недели, до праздника Успения Пресвятой Богородицы.

В этот день верующие святят в церкви мед нового урожая, корзины с продуктами и душистые букеты из трав, так называемые "маковейчики". Поскольку праздник первого Спаса приходится на период созревания мака, так же обязательно святят мак. Издавна наши предкисчитали, что если в этот день не освятить цвети, то не будет "цвести" и хозяйство.

Праздник Маковея в церковном календаре называется "День семи мучеников Маковеев, их матери Соломонии и их учителя Елеазара".

Ранее в древнем Киеве на Маковея было принято освящать воду в Днепре. Поэтому сейчас в церкви тоже обязательно освящают воду.

"Праздник Маковея", марка укрпошты (иллюстрация: Википедия)

Яблочный спас

Почти сразу через несколько дней празднуют следующий Спас - Яблочный. Официальное, церковное название - Преображение Господне. Именно в этот период обычно начинается период уборки урожая.

Ранее яблочный Спас приходился на 19 августа, но после перехода на новый календарь мы будем праздновать его 6 августа .

В этот день верующие несут в храм корзины с яблоками и другими плодами для освящения. Считалось, что таким образом, труд людей, вложенный в урожай за весь год, наполняется Божьей благодатью.

В этот день рекомендуется готовить разные блюда с добавлением яблок - пироги, варенье или вареники. Также существует поверье, что до этого праздника яблоки есть нельзя.

Рафаэль, Преображение Господне (иллюстрация: Википедия)

"Cпас" марка укпочты, Винницкая область (иллюстрация: Википедия)

Ореховый Спас

Ореховый Спас по новому календарю приходится на 16 августа, в то время как раньше он праздновался 29 августа.

В церковном приходе этот день называется Спас Нерукотворный, праздник перенесения Нерукотворного образа Господня в Константинополь.

Библия рассказывает, что однажды, рано проснувшись, Иисус умылся и вытер лицо полотенцем, на котором появился отпечаток его образа, из которого потом писали первые иконы Спаса Нерукотворного.

Название Ореховый Спас связывают с традиционным временем уборки орехов - их в этот день обязательно несут в церковь для освящения. Есть еще одно название праздника - Хлебный Спас, поскольку раньше именно в это время наши предки собирали на полях пшеницу и рожь, а на праздник было принято печь хлеб из нового урожая и готовить ореховую выпечку.

Нерукотворный образ Господа нашего Иисуса Христа (иллюстрация: Википедия)