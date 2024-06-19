19 червня: яке церковне свято сьогодні та чому варто розпочати ремонт саме зараз

Сьогодні, 19 червня, свято - православні українці вшановують пам’ять святого апостола Юди, брата Господнього по плоті за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Святий Юда, також відомий як Тадей або Левій, був одним із дванадцяти апостолів Ісуса Христа, автор книги "Послання Юди". Православні вірять, що він був родичем Ісуса, вірогідно, його рідним братом. Відомо, що його мати була сестрою або близькою родичкою Діви Марії.
Святий Юда розповідав про Євангеліє у всіх куточках світу. А після Вознесіння Христа був активним проповідником християнства в Юдеї, Самарії, Сирії, Месопотамії, Лівії та інших регіонах. За свої проповіді неодноразово чув погрози та зазнавав переслідувань.
Прийняв мученицьку смерть за свою діяльність - його вбили за наказом правителів Персії або Месопотамії (точно невідомо).
Святий Юда, картина з серії "Апостоли Альбі" Жоржа де Ла Тура (зображення: Вікіпедія)
Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:
Вважається, що сьогоднішній день призначений для всілякої корисної роботи як на городі, так і в будинку. Забобони кажуть, що це привабить удачу до вашого життя та принесе багатство найближчим часом.
Також українці пророкують погоду за поведінкою бджіл:
Цей день вважається сприятливим для початку ремонту та переїзду. Забобони пророкують, що всі справи, розпочаті сьогодні, будуть успішними.
Монастир Святого Тадея в Ірані (фото: Вікіпедія)
Сьогодні іменини святкують: Григорій, Василь, Микита, Іван, Семен, Теодор, Степан, Ксенія, Федір, Ян, Оксана.
За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Близнюки.
Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
Раніше ми писали про те, коли будемо святкувати яблучний, медовий та горіховий Спас.
Читайте також, коли відзначається свято Петра і Павла за новим церковним календарем.
Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Церковний календар УПЦ, Велика українська енциклопедія, SogodniSvyato, Вікіпедія.