19 червня: яке церковне свято сьогодні та чому варто розпочати ремонт саме зараз

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Святий Юда, також відомий як Тадей або Левій, був одним із дванадцяти апостолів Ісуса Христа, автор книги "Послання Юди". Православні вірять, що він був родичем Ісуса, вірогідно, його рідним братом. Відомо, що його мати була сестрою або близькою родичкою Діви Марії.

Святий Юда розповідав про Євангеліє у всіх куточках світу. А після Вознесіння Христа був активним проповідником християнства в Юдеї, Самарії, Сирії, Месопотамії, Лівії та інших регіонах. За свої проповіді неодноразово чув погрози та зазнавав переслідувань.

Прийняв мученицьку смерть за свою діяльність - його вбили за наказом правителів Персії або Месопотамії (точно невідомо).

Святий Юда, картина з серії "Апостоли Альбі" Жоржа де Ла Тура (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 19 червня

Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

давати гроші в борг - можете накликати негаразди

відмовляти нужденним у допомозі

сваритися, лихословити або пліткувати.

Вважається, що сьогоднішній день призначений для всілякої корисної роботи як на городі, так і в будинку. Забобони кажуть, що це привабить удачу до вашого життя та принесе багатство найближчим часом.

Народні прикмети і традиції цього дня

на світанку немає роси - наближається злива

низько літають птахи - скоро почнеться дощ

ввечері з’явилася веселка на небі - до гарної погоди.

Також українці пророкують погоду за поведінкою бджіл:

полетіли за медом з самого ранку - буде гарний день

сидять у вулику - скоро почнеться дощ

сонні та неактивні - очікуйте на похолодання

агресивні та злі - буде сильна посуха.

Цей день вважається сприятливим для початку ремонту та переїзду. Забобони пророкують, що всі справи, розпочаті сьогодні, будуть успішними.

Монастир Святого Тадея в Ірані (фото: Вікіпедія)

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Григорій, Василь, Микита, Іван, Семен, Теодор, Степан, Ксенія, Федір, Ян, Оксана.

За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Близнюки.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: