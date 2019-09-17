17 вересня: яке сьогодні свято і хто народився в цей день

Сьогодні православні відзначають свято ікони Богоматері
Яке сьогодні свято. 17 вересня у православній церкві вшановується пам'ять єпископа Вавіли. Крім того, у цей день відзначається свято ікони Божої Матері "Неопалима Купіна". Неопалима Купіна - прообраз Богоматері і символізує непорочне зачаття Діви Марії. У християнстві вважається, що ікона "Неопалима Купіна" оберігає будинок від пожежі і блискавки.
Крім того, перед іконою моляться воїни, які просять захист у бою, пожежники і лікарі - при ризиках отримати опіки або каліцтва від вогню. Люди з психічними розладами просять позбавити їх від хвороби. Будь-яка людина може попросити Неопалиму Купіну "спалити" його гріхи.
Ікона Богородиці Неопалима Купіна (фото: wikipedia.org)
Нагадаємо, що 15 вересня вважали "пророчим" для снів. Для покупок цей день вважався невдалим.
Раніше повідомлялося про те, що 14 вересня заборонялося їсти вугрів, оскільки цю рибу називали змієм, якого чаклуни використовували проти людей.