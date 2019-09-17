17 сентября: какой сегодня праздник и кто родился в этот день

Сегодня православные отмечают праздник иконы Богоматери
Какой сегодня праздник. 17 сентября в православной церкви почитается память епископа Вавилы. Кроме того, в этот день отмечается праздник иконы Божьей Матери "Неопалимая Купина". Неопалимая Купина - прообраз Богоматери и символизирует непорочное зачатие Девы Марии. В христианстве считается, что икона "Неопалимая Купина" оберегает дом от пожара и молний.
Кроме того, перед иконой молятся воины, которые просят защиту в бою, пожарные и врачи - при риске получить ожоги или увечья от огня. Люди с психическими расстройствами просят избавить их от болезни. Любой человек может попросить Неопалимую Купину "сжечь" его грехи.
Икона Богородицы Неопалимая Купина (фото: wikipedia.org)
Напомним, что 15 сентября считали "пророческим" для снов. Для покупок этот день считался неудачным.
Ранее сообщалось о том, что 14 сентября запрещалось есть угрей, поскольку эту рыбу называли змеем, которого колдуны использовали против людей.