+17, поривчастий вітер і дощі: які області постраждають від негоди

Погода в Україні у середу, 10 липня, погіршиться ще більше. Денна температура знизиться до +17, а подекуди очікуються сильні пориви вітру і дощі. Про це повідомила Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Зазначимо, що раніше, синоптик вже давала невтішний прогноз погоди на тиждень по всій Україні.

За словами Наталки Діденко, найближчої ночі температура повітря у більшості областей знизиться до +7... +14 градусів.

Вдень звісно потепліє, однак температура буде аж ніяк не липневою - від +17 до +24 градусів. Дещо комфортніше почуватимуться мешканці південної частини країни - тут повітря прогріється до +23... +26 градусів.

Погода в Україні 10 липня (фото: facebook.com/tala.didenko)

На Заході і Півночі завтра очікується поривчастий вітер. Також в більшості областей, окрім південних та південно-східних, пройдуть дощі, які принесе циклон Pirmin.

У Києві в середу, 10 липня, час від часу йтиме дощ, можливі пориви західного вітру. Температура вночі +12... +14 градусів, вдень повітря прогріється до +20 за Цельсієм.

Погода в Україні 10 липня (фото: facebook.com/tala.didenko)

"Ця практично вереснева свіжість серед липня ще потриває довгенько в Україні, на спеку не розраховуйте, одягайтеся і живіть згідно прогнозу погоди, самої погоди і ваших смаків", - радить синоптик.

Погода в Україні 10 липня (скрін: facebook.com/tala.didenko)

До речі, нещодавно в центрі Києва на вулиці Хрещатик через сильні ураганні пориви вітру впав великий каштан.

Раніше ми писали, що у Закарпатській області величезний град пошкодив домогосподарства, а ураган буквально за три хвилини позривав дахи з багатьох будинків.

Нагадаємо, у Рівненській області пронеслася сильна піщана буря, яка знесла вітром дах з будівлі школи в одному з сіл. Жителі Полісся були шоковані таким явищем.