Не хуже, чем в Буковеле. 8 живописных карпатских сел для семейного отдыха

Карпаты - это прекрасное место для отдыха, которое вдохновит каждого. В период военного положения украинцы с удовольствием открывают для себя места, которые до этого не видели. И все это - дома, в стране.

В материале РБК-Украина (проект Styler) читайте о 8 живописных местах для семейного отдыха, которые абсолютно не хуже разрекламированного Буковеля.

8 прекрасных мест для отдыха в Карпатах

Яремче

Этот живописный поселок, расположенный на берегу реки Прут, славится своими водопадами, каньонами и пещерами.

Здесь вы вместе с семьей сможете прогуляться по живописным маршрутам, прокатиться на рафтах, посетить сувенирные рынки и отведать вкусные блюда украинской кухни.

Село Яремче (фото: karpatium.com.ua)

Дземброня

Очень живописный поселок, расположенный в окружении горных вершин. Он славится своими чистыми источниками и сказочными пейзажами.

Здесь вы сможете насладиться тишиной и спокойствием, погулять по живописным маршрутам, собрать ягоды и грибы, оздоровиться чистым горным воздухом.

При этом цены на жилье здесь гораздо на порядок ниже, чем в более раскрученных курортных селах. За 2000-3000 грн в сутки можно снять четырехместный домик со всеми удобствами.

Село Дземброня (фото: karpatium.com.ua)

Ворохта

Живописное село, которое находится недалеко от Буковеля. Здесь есть дешевое жилье, есть железнодорожный вокзал, присутствуют архитектурные и спортивные объекты, прокат снаряжения, несколько кафе и ресторанов, также вблизи Карпатский национальный парк и гора Говерла, на которую любит подниматься много людей.

Село Ворохта (фото: wikipedia.org)

Поляница

Село известно тем, что на его территории расположен самый большой в Украине горнолыжный комплекс "Буковель".

Но не одним Буковелем может гордиться Поляница, здесь без него множество интересных и невероятных мест для полноценного активного отдыха. Каждый гость Поляницы сможет найти здесь отдых по душе.

Лето принесет оздоровление и активные вылазки в горы, как для одиноких туристов, так и для семей. Велосипедные маршруты, прогулки на лошадях и пешком - все это вы найдете здесь.

Село Поляница (фото: polyanytsya.if.ua)

Татаров

Село Татаров это небольшой поселок, расположенный вблизи Яремче в Ивано-Франковской области.

Татаров больше всего подходит для спокойного, семейного отдыха. Здесь вы сможете найти пешеходные, конные туры или велотуры с перерывом на пикник. Покорение самых высоких карпатских вершин: гор Говерла и Пип-Иван Черногорский. Также предлагаются поездки на внедорожниках и квадроциклах.

Село Татаров (фото: wikipedia.org)

Микуличин

Микуличин - низкогорный климатический курорт, расположенный в долине реки Прута. Самая длинная деревня в Украине, общая протяженность - 44 км. Недалеко от поселка, именуемого именем храброго воеводы, находятся прекрасные и обильные водопады Наринецкий, Капливец и Женецкий Гук.

Здесь часто останавливаются поклонники активного отдыха, ведь цены в Микуличине ниже, чем на курортах в высокий сезон. Это невероятно красивое село, его красотой когда-то восхищались Леся Украинка и Иван Франко.

Село Микуличин (фото: karpaty.love)

Яблуница

Яблуница расположена в 35 км от города Яремче, на высоте до 960 м над уровнем моря.

Хотя совсем рядом от Яблуницы находится самый большой горнолыжный курорт Буковель, туристы полюбили село за доступные цены на питание и проживание, да и с домашним комфортом и уютом известному курорту не посоревноваться.

Село Яблуница (фото: karpaty.love)

Село Верховина

Это живописное село, где снимали легендарный фильм "Тени забытых предков". Режиссера Сергея Параджанова поразила красота этого места! Это самый знаменитый гуцульский населенный пункт, называемый столицей Гуцульщины.

Расположен над Черным Черемошем на высоте 600 метров над уровнем моря, у подножия Черногоры и Покутских Карпат. Отдохнуть в этом селе можно на базах отдыха, а также в многочисленных частных домах. Цены очень адекватные.

Село Верховина (фото: karpatium.com.ua)