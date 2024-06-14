15 новых украинских песен, которые нужно послушать сегодня

Украинская музыкальная сцена постоянно развивается, появляются новые талантливые исполнители и интересные песни. Но и опытные и популярные артисты тоже не сидят без дела.

РБК-Украина (проект Styler) собрало сегодня 15 новых украинских песен, которые вам следует послушать сегодня.

Антитіла - "Поламані"

Тарас Тополя и Ко выпустили новую песню. Она как о тех, кто нуждается в этой поддержке, так и о тех, кто готов ее оказывать. Также - это саморефлексия.

"Через историю одного чудака мы рассказываем о себе, рассказываем обо всех нас, тех, кто среди колоссальных потрясений чувствует себя "немного поломанными", даже если не признает этого, одновременно оставаясь несокрушимыми. Мы по другому не можем, даже когда сами невероятно нуждаемся в помощи и поддержке, мы, в первую очередь, идем спасать других, спасать души, лечить раны, отдавать, бороться за кого-то!" - комментирует фронтмен группы.

Klavdia Petrivna - "Театр"

"Вся жизнь - театр! Люблю превращать рутину в интересное представление, играть роли и интриговать. Пусть эта песня станет небольшим намеком..." - многозначительно говорит о треке певица.

KALUSH - “Тебе не попустить"

Фокус-треком нового альбома Олега Псюка “Для душі" стала песня “Тебе не попустить”. По словам рэп-исполнителя, песня описывает следующий способ мышления: "Если я этого не имею, то и ты не можешь иметь".

"Зависть - это деструктивная энергия, которая не может привести к чему-то хорошему. Если вы негативно относитесь к успеху других, значит, вы этого себе тоже не хотите и не получите. А если экстраполировать эту энергию на реальные действия, то можно понять, что любая "невозможная" цель - возможна", - комментирует артист.

Bloom Twins - "Transformer"

Дуэт популярных в Европе близняшек представил новый EP-альбом о войне в Украине, неудачных отношениях и борьбе с трудностями.

Главный трек пластинки "Transformer" - "о поиске сил в самых темных местах, это напоминание о том, что мы все имеем способность превращать боль в нечто могущественное и прекрасное".

KOLA та Міша Крупін - "Тюльпани"

Из-за эмоциональной лирики и нежных мелодий исполнители рассказывают о своих чувствах и размышлениях после конфликта, что напоминает каждому из нас о важности взаимопонимания и прощения в отношениях.

Віктор Винник і МЕРІ - "Красиво"

Львовская группа удивила (а вместе с тем и очаровала) новым фольклорным клипом на песню из альбома "Жити, щоб пам’ятати".

Oxana Trach "Солов'ї"

"Эта песня - довольно откровенная и интимная. Я ее писала в течение всего 2024 года, то есть около пяти месяцев. И, что странно, она отражает довольно разные этапы моей жизни. Однако скажу одно - композиция, несмотря на свое поэтическое название "Соловьи", - рассказала о своем треке певица.

ROXOLANA та Phil it - "Мені тебе бракує"

Совместный мини-альбом "Коли квітне папороть" ROXOLANA и Phil it создавали как лирическую сказку с незавершенным финалом, которая полна всеми возможными настроениями и цветами. Каждая песня альбома является отражением едва уловимых граней и оттенков любви - от первых мечтаний и страсти до ностальгии и воспоминаний о ярких переживаниях.

Предлагаем послушать одну из лучших композиций альбома.

STASYA та Blockbaby - "Так не буває"

Суперфиналистка шоу "Голос країни" и молодой украинский рэпер, продолжающий покорять хип-хоп сцену, выпускают общий трек.

Песня рассказывает о чувстве одиночества и поиске связи с другими в современном мире.

TUMAZAR - "Серце в портупеях"

Поющий блогер презентовал сатирическую песню о сухом расчете в отношениях, потому что "часто видит на улицах лицемерную любовь "парочек", которые делают вид счастливых отношений, но охотятся на кошельки друг друга".

GEREGA - "незнайомі відстані"

Песня о собственной личности, которую с годами перерастаешь. И тебе сложно избавиться от того, что долгое время наполняло тебя. Однако это следует сделать, чтобы открыть для себя новые горизонты, объяснила смысл певица.

Наталка Карпа - "Тато"

Ко Дню отца певица подарила своему папе трогательную песню, где акцентирует внимание на роли отца в воспитании и становлении личности ребенка.

RODZYNKA - "Багаж"

Артистка представила песню о прошлых пережитых ощущениях, которые наполняют душу каждого человека. Главный месседж - прожить жизнь так, чтобы тот багаж был наполнен. И иди той дорогой, которая подарит счастье и вдохновение.

Роман Скорпіон - "А в моїм серці музика грає"

Основной месседж песни характеризуют строки "доверять с тобой научились, без доверия любви нет".

Паліндром - "Тут літає"

Очередной музыкальный шедевр от одного из самых модных украинских артистов.