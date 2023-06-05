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"Новая почта" открыла отделение еще в одной европейской столице: сколько стоит посылка

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Украина, Понедельник 05 июня 2023 12:10
"Новая почта" открыла отделение еще в одной европейской столице: сколько стоит посылка Фото: "Новая почта" открыла отделение в Праге (novaposhta.ua)
Автор: Александр Белоус

Украинский оператор почтовой связи компания "Новая почта" открыла первое отделение в Праге. Чехия стала третьей страной ЕС, где появились отделения Nova Post после Польши и Литвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

По данным пресс-службы, отделение Nova Post ежедневно принимает документы, посылки и грузы весом до 1000 кг для отправки и получения. Срок доставки начинается от 5 рабочих дней, максимальный не указывается.

В планах компании открыть дополнительные отделения в Праге и Брно уже в этом году.

Тарифы

Стоимость доставки из Украины в Чехию:

  • документы - 250 грн;
  • посылки до 2 кг - 400 грн;
  • посылки до 10 кг - 600 грн;
  • посылки до 30 кг - 1200 грн;
  • грузы от 31 кг до 1000 кг - 40 грн за 1 кг веса.

Новая почта в Европе

"Новая почта" уже начала работать в Польше и Литве. В планах компании открыть отделение еще в двух странах Европы - Румынии и Германии. Планировалось, что открытие отделения в Берлине состоится в апреле этого года, но этого не произошло.

Открытие отделения в Румынии планируется на второй квартал 2023 года, то есть до конца июня.

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