"Новая почта" открыла отделение еще в одной европейской столице: сколько стоит посылка
Украинский оператор почтовой связи компания "Новая почта" открыла первое отделение в Праге. Чехия стала третьей страной ЕС, где появились отделения Nova Post после Польши и Литвы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
По данным пресс-службы, отделение Nova Post ежедневно принимает документы, посылки и грузы весом до 1000 кг для отправки и получения. Срок доставки начинается от 5 рабочих дней, максимальный не указывается.
В планах компании открыть дополнительные отделения в Праге и Брно уже в этом году.
Тарифы
Стоимость доставки из Украины в Чехию:
- документы - 250 грн;
- посылки до 2 кг - 400 грн;
- посылки до 10 кг - 600 грн;
- посылки до 30 кг - 1200 грн;
- грузы от 31 кг до 1000 кг - 40 грн за 1 кг веса.
Новая почта в Европе
"Новая почта" уже начала работать в Польше и Литве. В планах компании открыть отделение еще в двух странах Европы - Румынии и Германии. Планировалось, что открытие отделения в Берлине состоится в апреле этого года, но этого не произошло.
Открытие отделения в Румынии планируется на второй квартал 2023 года, то есть до конца июня.
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