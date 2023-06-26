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"Новая почта" открыла отделение еще в одной стране ЕС: сколько стоит посылка

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Румыния, Понедельник 26 июня 2023 13:21
"Новая почта" открыла отделение еще в одной стране ЕС: сколько стоит посылка Фото: "Новая почта" открыла отделение в Бухаресте (novaposhta.ua)
Автор: Александр Белоус

Украинский оператор почтовой связи компания "Новая почта" открыла первое отделение в Бухаресте. Румыния стала четвертой страной ЕС, где появились отделения Nova Post после Польши, Литвы и Чехии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

В почтовом отделении в Бухаресте можно получать и отправлять документы и посылки до 30 кг. Он будет работать с понедельника по субботу.

Тарифы

Стоимость доставки из Украины в Румынию:

  • - документы - 250 грн
  • - посылки до 2 кг - 400 грн
  • - посылки до 10 кг - 600 грн
  • - посылки до 30 кг - 1200 грн

Кроме того, до 16 июля на доставку из Румынии в Украину действует специальный промокод со скидкой -50%.

Новая почта в Европе

"Новая почта" уже начала работу в Польше, Литве и Чехии. В планах компании открыть отделение Германии. Ожидалось, что открытие отделения в Берлине состоится в апреле этого года, но этого не произошло.

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