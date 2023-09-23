1500 только за садик! Alyosha рассказала о дорогой жизни в США

Жизнь в США - не дешевая

По словам артистки, в Америке ей грех было на что-то жаловаться.

Она жила в городе Нью-Джерси, в доме мамы ее мужа Тараса Тополи, в котором находился бассейн.

На вопрос журналистки, сколько нужно для комфортной жизни в США, знаменитость ответила, что это как минимум 3000 долларов, которые уходят только на жилье.

Alyosha с детьми (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Если в школу ее детей взяли бесплатно, то стоимость садика, признается она, очень дорогая - 1500 долларов в месяц.

"Также обслуживание машины - это 1000 долларов, плюс питание. В целом, для минимального комфорта нужно 5000", - отметила Алеша.

Артистка добавила, что почувствовать себя своей в такой желанной для многих стране она так и не смогла.

"Без мужа мне было там очень тяжело", - сказала певица.

Как встретил артистку Тарас Тополя

Солист группы "Антитела", который больше года жил сам, не скрывает: он не любит, когда дома беспорядок.

Но, после долгой разлуки с семьей, он наслаждается тем, что вокруг разбросаны вещи, детский хохот, шум и пыль.

Певица с Тарасом Тополей (фото: instagram.com/alyoshasinger)