Нет тетрадей и учебников: Alyosha рассказала, чем отличаются школы в США от украинских

Популярная певица Alyosha сейчас вместе с детьми проживает в США. Ее муж, Тарас Тополя вместе с группой Антитела ездит сейчас по миру, популяризирует украинскую культуру и собирает донаты на ВСУ.

В комментарии для Styler Елена Тополя рассказала о том, чем школы в США отличаются от украинских.

Как проходит обучение в американской школе

У Елены и Тараса трое детей - сыновья Роман и Марк, и младшая дочь Маша. Дети уже адаптировались в американской школе и по словам Елены, еще некоторый языковой барьер присутствует, но ситуация гораздо лучше, чем была сразу после переезда.

"В Киеве дети могли оставаться после уроков в школе и вместе с преподавателем делать домашнее задание. В Америке же и Рома, и Марк задачу должны выполнить самостоятельно", - рассказала о различиях артистка.

А сам процесс обучения во многом отличается от украинского - у детей практически нет учебников и тетрадок.

"Кстати, обучение в основном цифровизировано. Почти нет учебников и тетрадей, все в компьютере. Для меня это тоже определенная сложность: найти нужную задачу становится квестом - большое количество сайтов, разных подразделений", - рассказывает Alyosha.

Она добавила, что у детей очень насыщенный график - кроме американской программы они проходят еще обучение и по украинским учебникам, которые она привезла из Киева.

Сыновья Тараса и Елены тополи - Роман и Марк (фото: instagram.com/alyoshasinger)

А есть ли время на увлечения?

После уроков у детей остается время на различные хобби - они занимаются спортом и любят творчество, рисуют, создают поделки.

Два раза в неделю Роман и Марк ходят на тхэквондо, а еще занимаются спортом дома - с гантелями.

У детей остается достаточно времени на спорт и хобби (фото: instagram.com/alyoshasinger)