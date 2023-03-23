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Нет тетрадей и учебников: Alyosha рассказала, чем отличаются школы в США от украинских

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Четверг 23 марта 2023 15:44
Нет тетрадей и учебников: Alyosha рассказала, чем отличаются школы в США от украинских Alyosha рассказала, чем отличаются школы США от украинских (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Популярная певица Alyosha сейчас вместе с детьми проживает в США. Ее муж, Тарас Тополя вместе с группой Антитела ездит сейчас по миру, популяризирует украинскую культуру и собирает донаты на ВСУ.

В комментарии для Styler Елена Тополя рассказала о том, чем школы в США отличаются от украинских.

Как проходит обучение в американской школе

У Елены и Тараса трое детей - сыновья Роман и Марк, и младшая дочь Маша. Дети уже адаптировались в американской школе и по словам Елены, еще некоторый языковой барьер присутствует, но ситуация гораздо лучше, чем была сразу после переезда.

"В Киеве дети могли оставаться после уроков в школе и вместе с преподавателем делать домашнее задание. В Америке же и Рома, и Марк задачу должны выполнить самостоятельно", - рассказала о различиях артистка.

А сам процесс обучения во многом отличается от украинского - у детей практически нет учебников и тетрадок.

"Кстати, обучение в основном цифровизировано. Почти нет учебников и тетрадей, все в компьютере. Для меня это тоже определенная сложность: найти нужную задачу становится квестом - большое количество сайтов, разных подразделений", - рассказывает Alyosha.

Она добавила, что у детей очень насыщенный график - кроме американской программы они проходят еще обучение и по украинским учебникам, которые она привезла из Киева.

Нет тетрадей и учебников: Alyosha рассказала, чем отличаются школы в США от украинских

Сыновья Тараса и Елены тополи - Роман и Марк (фото: instagram.com/alyoshasinger)

А есть ли время на увлечения?

После уроков у детей остается время на различные хобби - они занимаются спортом и любят творчество, рисуют, создают поделки.

Два раза в неделю Роман и Марк ходят на тхэквондо, а еще занимаются спортом дома - с гантелями.

Нет тетрадей и учебников: Alyosha рассказала, чем отличаются школы в США от украинских

У детей остается достаточно времени на спорт и хобби (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Кстати, ранее мы писали о том, что Влад Дарвин объяснил, почему его жена и сын не уехали из Украины.

А еще рассказывали о том, что Alyosha показала свою маленькую дочку Машу.

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Alyosha Тарас Тополя школа образование