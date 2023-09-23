1500 лише за садочок! Alyosha розповіла про дороге життя у США

Життя у США - не дешеве

За словами артистки, в Америці їй гріх було на щось жалітись.

Вона жила у місті Нью-Джерсі, у будинку мами її чоловіка Тараса Тополі, в якому був басейн.

На питання журналістки, скільки потрібно для комфортного життя у США, знаменитість відповіла, що це як мінімум 3000 долларів, які йдуть лише на житло.

Alyosha з дітьми (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Якщо у школу її дітей взяли безкоштовно, то вартість садочку, зізнається вона, дуже дорога - 1500 доларів в місяць.

"Також обслуговування машини - це 1000 долларів, плюс харчування. В цілому, для мінімального комфорту потрібно 5000", - зазначила Альоша.

Артистка додала, що відчути себе своєю у такій омріяній для багатьох країні вона так і не змогла.

"Без чоловіка мені було там дуже важко", - сказала співачка.

Як зустрів артистку Тарас Тополя

Соліст гурту "Антитіла", який більше року жив сам, не приховує: він не любить, коли удома безлад.

Але, після довгої розлуки з родиною, він насолоджується тим, що навколо розкидані речі, дитячий регіт, шум та пилюка.

Співачка з Тарасом Тополею (фото: instagram.com/alyoshasinger)