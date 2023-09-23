UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

1500 лише за садочок! Alyosha розповіла про дороге життя у США

Alyosha (фото: instagram.com/alyoshasinger)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська співачка Alyosha з дітьми нещодавно повернулася зі США до України. Вона відверто зізнається: обійшлося їй там життя дуже дорого.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю виконавиці для програми "Неймовірна правда про зірок".

Життя у США - не дешеве

За словами артистки, в Америці їй гріх було на щось жалітись.

Вона жила у місті Нью-Джерсі, у будинку мами її чоловіка Тараса Тополі, в якому був басейн.

На питання журналістки, скільки потрібно для комфортного життя у США, знаменитість відповіла, що це як мінімум 3000 долларів, які йдуть лише на житло.

Alyosha з дітьми (фото: instagram.com/alyoshasinger) 

Якщо у школу її дітей взяли безкоштовно, то вартість садочку, зізнається вона, дуже дорога - 1500 доларів в місяць.

"Також обслуговування машини - це 1000 долларів, плюс харчування. В цілому, для мінімального комфорту потрібно 5000", - зазначила Альоша.

Артистка додала, що відчути себе своєю у такій омріяній для багатьох країні вона так і не змогла.

"Без чоловіка мені було там дуже важко", - сказала співачка.

Як зустрів артистку Тарас Тополя

Соліст гурту "Антитіла", який більше року жив сам, не приховує: він не любить, коли удома безлад.

Але, після довгої розлуки з родиною, він насолоджується тим, що навколо розкидані речі, дитячий регіт, шум та пилюка.

Співачка з Тарасом Тополею (фото: instagram.com/alyoshasinger)

До слова, раніше Alyosha розповідала, чим відрізняються школи в США від українських.

Також дізнайтесь, за що Надю Дорофєєву шантажують шахраї.

Читайте РБК-Україна в Google News
Тарас ТополяAlyosha