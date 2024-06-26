15-летняя девочка из Черниговской области стала мамой во второй раз: что известно о ее детях

Наталья из села Дроздовка стала мамой во второй раз. И все бы ничего, но ей всего 15 лет. Свою первую дочь она родила в 13 лет. Отец ребенка - на тот момент 17-летний Сергей, получил условный срок на два года. И в 19 он стал папой - во второй раз.

Что известно об этой молодой маме и ее семье, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на " Высокий Вал ".

На момент рождения своего первого ребенка Наталья проживала с родителями в селе Городище. Ей тогда было всего тринадцать лет. Свою дочь Полину она родила на 41 неделе беременности, и роды прошли без осложнений.

Мама роженицы, 31-летняя Людмила, стала бабушкой. У нее, кроме Натальи, еще трое детей - Таня, Люба и Коля.

Отец ребенка - на тот момент 17-летний Сергей Коцюба. На молодого человека правоохранители завели уголовное дело за сексуальные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего 14 лет, независимо от его добровольного согласия. Ему грозило от 10 до 15 лет, но, учитывая все обстоятельства, суд дал ему два года условно. И Полинку отец записал на себя.

Однако пожениться юные родители не смогли, потому что Наталья не достигла установленного законом брачного возраста - 18 лет. А регистрация брака до этого возраста - только через суд.

С Сергеем Наталья была знакома давно. Он был племянником сожителя мамы. Мать Сергея обвиняла во всем Людмилу и говорила, что та "недосмотрела".

"Кричать на Нату не стала. Ну что уже изменишь - это первое, а во-вторых, подростки так уязвимы. Только какой-то стресс, и уже суицид. Я бы себе никогда не простила две загубленные души. К тому времени я больше всего боялась, что социальные службы, как только узнают о беременности, отберут всех четырех детей. У меня и так со службой были напряженные отношения", - объяснила мама Натальи.

Она добавила, что семье пришлось переехать и на новом месте ими заинтересовались социальные службы.

"Набрели в интернете на объявление, что в Дроздовку приглашают молодые семьи с детьми, чтобы не закрыли школу. Мы сняли машину, перевезли мебель, вещи. Так в конце марта оказались в Дроздовке. Поскольку семья многодетная, за несколько дней приехали сотрудники социальной службы из Куликовки. От них я беременность дочери скрывать не стала. Конечно, они не могли не поставить в известность полицию", - рассказала Людмила.

Несколько лет назад Наталья, мать Людмила и трое меньших детей вместе с Сергеем переехали из Дроздовки в Городище. Там взяли дом в рассрочку.

Людмила ходила на подработки по людям, копала огород, держала кур и козу. Единственный доход - социальная помощь на детей, а еще получали гуманитарную помощь. А Сергей устроился на работу, чтобы снабжать семью.

А в мае 2024 года семья пополнилась еще одним членом - девочкой, которую родила 15-летняя Наталья. Семья снова переехала.

"И Наталья, и ее мама с детьми в апреле от нас выехали на Городнянщину. Там парень работает на ферме и им предоставили домик. Почему от нас уехали? Да потому, что им за долги отрезали свет. Предупреждали, предупреждали, а потом пришли и отрезали. Наталья периодически ездила к Сергею", - рассказала староста Городища Татьяна Мищенко.

Теперь они проживают в селе Развиновка Тупичевской общины. 33-летняя Людмила, теперь уже дважды бабушка, рассказала, что вторую внучку назвали Ангелинкой.