15-річна дівчина з Чернігівщини вдруге стала мамою: що відомо про її дітей

Наталя з села Дроздівка стала мамою вдруге. І все б нічого, але їй всього 15 років. Свою першу донечку вона народила в 13 років. Батько дитини - на той момент 17-річний Сергій, отримав умовний строк на два роки. І в 19 він став татом - вдруге.

Що відомо про цю молоду маму та її сім'ю, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на " Високий Вал ".

На момент народження своєї першої дитини Наталя проживала з батьками у селі Городище. Їй тоді було всього 13 років. Свою донечку Поліну вона народила на 41 тижні вагітності й роди пройшли без ускладнень.

Мама породіллі, 31-річна Людмила, стала бабцею. У неї, крім Наталі ще троє дітей - Таня, Люба та Миколка.

Батько дитини - на той момент 17-річний Сергій Коцюба. На хлопця правоохоронці звели кримінальну справу за сексуальні дії, вчинені щодо особи, яка не досягла 14 років, незалежно від її добровільної згоди. Йому загрожувало від 10 до 15 років, але враховуючи всі умови, суд дав йому два роки умовно. І Полінку батько записав на себе.

Однак одружитися юні батьки не змогли, бо Наталя не досягла встановленого законом шлюбного віку - 18 років. А реєстрація шлюбу до цього віку - тільки через суд.

З Сергієм Наталя була знайома давно. Він був племінником співмешканця мами. Мати Сергія звинувачувала у всьому Людмилу і казала, що та "недогледіла".

"Кричати на Нату не стала. Бо що вже зміниш - це перше, а по-друге, підлітки такі вразливі. Тільки якийсь стрес, і вже суїцид. Я б собі ніколи не простила дві загублені душі. На той час я найбільше боялася, що соціальні служби, як тільки дізнаються про вагітність, відберуть всіх чотирьох дітей. У мене і так зі службою були напружені стосунки. Адже ми вже перебували на обліку", - пояснила мама Наталі.

Вона додала, що родині прийшлося переїхати й на новому місці ними зацікавилися соціальні служби.

"Натрапили в інтернеті на оголошення, що до Дроздівки запрошують молоді сім’ї з дітьми, аби не закрили школу. Ми винайняли машину, перевезли меблі, речі. Так у кінці березня опинилися у Дроздівці. Оскільки родина багатодітна, за кілька днів приїхали співробітники соціальної служби з Куликівки. Від них я вагітність доньки приховувати не стала. Звісно, вони не могли не поставити до відома поліцію", - розповіла Людмила.

Кілька років тому Наталя, її мати Людмила та троє менших дітей разом с Сергієм переїхали з Дроздівки у Городище. Там взяли хату на виплату. Людмила ходила на підробітки по людях, обробляла город, тримала курей та козу. Єдиний дохід - соціальна допомога на дітей, а ще отримували гуманітарну допомогу. А Сергій влаштувався на роботу, щоб забезпечувати родину.

А у травні 2024 року родина поповнилася ще одним членом - дівчинкою, яку народила 15-річна Наталя. Родина знову переїхала.

"І Наталія, і її мама з дітьми у квітні від нас виїхали на Городнянщину. Там хлопець працює на фермі і їм надали будиночок. Чому від нас поїхали? Та тому, що їм за борги відрізали світло. Попереджали, попереджали, а тоді прийшли й відрізали. Наталія періодично їздила до Сергія", - розповіла староста Городища Тетяна Міщенко.

Тепер вони проживають у селі Розвинівка Тупичівської громади. 33-річна Людмила, яка тепер вже двічі бабуся, розповіла, що другу онучку назвали Ангелінкою.