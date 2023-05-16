Под Львовом 13-летняя школьница родила малыша: на отца ребенка завели уголовное дело

В Городоцком районе Львовской области 13-летняя школьница родила малыша от 15-летнего парня. На отца ребенка открыли криминальное дело по факту об изнасиловании несовершеннолетней.

13-летняя школьница родила ребенка от 15-летнего подростка. Пара уже поженилась, но на парня завели дело об изнасиловании несовершеннолетней (то есть, лица, которое не достигло 14 лет).

Известно, что студент второго курса Николаевского профессионального лицея из села Андриянов долгое время встречался с 13-летней девочкой. Их отношения начались еще в прошлом году, когда ей было всего 12 лет. В конце лета она забеременела и родила весной 2023 года малыша.

В прокуратуре сообщили, что интимные отношения у подростков были по обоюдному согласию. Однако 28 апреля парень получил от правоохранителей подозрение в совершении особо тяжкого преступления - его подозревают в совершении изнасилования несовершеннолетней. Если его вина будет доказана, то ему грозит тюремное заключение на срок от 10 до 15 лет.

"4 мая в Городоцкий районный суд поступило ходатайство от прокуратуры об избрании меры пресечения несовершеннолетнему парню, которого подозревают в изнасиловании малолетней (лица, которое не достигло 14 лет). Суд отпустил юношу под личное обязательство", - говорится в сообщении.

В материалах дела также указывается, что у молодого отца позитивная характеристика от преподавателей и ранее он с законом проблем не имел.