ua ru
Вт, 16 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Под Львовом 13-летняя школьница родила малыша: на отца ребенка завели уголовное дело

Новина українською →
Львовская область, Вторник 16 мая 2023 15:25
Под Львовом 13-летняя школьница родила малыша: на отца ребенка завели уголовное дело Во Львовской области 13-летняя школьница родила ребенка (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Городоцком районе Львовской области 13-летняя школьница родила малыша от 15-летнего парня. На отца ребенка открыли криминальное дело по факту об изнасиловании несовершеннолетней.

Детали истории сообщили в Zaxid.net.

13-летняя школьница родила ребенка от 15-летнего подростка. Пара уже поженилась, но на парня завели дело об изнасиловании несовершеннолетней (то есть, лица, которое не достигло 14 лет).

Известно, что студент второго курса Николаевского профессионального лицея из села Андриянов долгое время встречался с 13-летней девочкой. Их отношения начались еще в прошлом году, когда ей было всего 12 лет. В конце лета она забеременела и родила весной 2023 года малыша.

В прокуратуре сообщили, что интимные отношения у подростков были по обоюдному согласию. Однако 28 апреля парень получил от правоохранителей подозрение в совершении особо тяжкого преступления - его подозревают в совершении изнасилования несовершеннолетней. Если его вина будет доказана, то ему грозит тюремное заключение на срок от 10 до 15 лет.

"4 мая в Городоцкий районный суд поступило ходатайство от прокуратуры об избрании меры пресечения несовершеннолетнему парню, которого подозревают в изнасиловании малолетней (лица, которое не достигло 14 лет). Суд отпустил юношу под личное обязательство", - говорится в сообщении.

В материалах дела также указывается, что у молодого отца позитивная характеристика от преподавателей и ранее он с законом проблем не имел.

Кстати, ранее мы писали о том, на Закарпатье трое подростков изнасиловали девочку.

А еще рассказывали детали скандала с самой пожилой матерью Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
підлітки згвалтування юна мама