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На Закарпатье 16-летняя девушка родила своего третьего ребенка: у роженицы было кровотечение (фото)

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Украина, Четверг 01 июня 2023 14:42
На Закарпатье 16-летняя девушка родила своего третьего ребенка: у роженицы было кровотечение (фото) Несовершеннолетняя родила уже третьего ребенка (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

16-летняя девушка из Закарпатья родила своего третьего ребенка прямо в карете скорой помощи. Во время родов возникли осложнения, и у роженицы началось кровотечение. К слову на учете у гинеколога она не стояла.

Об этом сообщают в "Закарпатском территориальном центре экстренной медицинской помощи".

Детали истории

Медики получили звонок о начале родов у девушки. Это был ее третий ребенок, однако на этот раз возникли осложнения: у роженицы началось кровотечение. Потому реагировать нужно было мгновенно.

"Не прошло и 10 минут, как медики были у роженицы. У нее это уже третьи роды. Молодая женщина говорит, что на учете у гинеколога или семейного врача не была и ребенок рождается раньше времени (длится 32-34 неделя беременности)", - рассказывают врачи.

После осмотра медики принимают решение срочно транспортировать роженицу в медицинское учреждение. Однако по дороге к нему время между схватками сокращается, и ребенок начинает появляться на свет.

На Закарпатье 16-летняя девушка родила своего третьего ребенка: у роженицы было кровотечение (фото)На Закарпатье 16-летняя девушка родила своего третьего ребенка: у роженицы было кровотечение (фото)

16-летняя девушка из Закарпатья родила третьего ребенка (фото: facebook.com/103 Закарпатья)

Не остается другого выхода, кроме как принимать роды прямо в машине скорой помощи.

"Ситуация усложнена: стремительные роды, седалищное предлежание ребенка и хрупкая роженица. Но благодаря опыту и профессионализму медиков все проходит благополучно и рождается девочка", - говорится в сообщении.

Однако младенец не кричит и не дышит. Медики "экстренки" проводят реанимационные мероприятия, и уже через 2-3 минуты ребенок громко кричит и начинает дышать.

После этого роженицу с новорожденной дочерью госпитализировали в районную больницу.

Раньше мы писали о 13-летней школьнице, которая родила ребенка, а против отца возбудили уголовное дело.

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