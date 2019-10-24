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15-річна дочка Зеленського нагодувала малозабезпечених: з'явилися фото

STYLERПерсони    24.10.2019 - 19:45
15-річна дочка Зеленського нагодувала малозабезпечених: з'явилися фото
Олександра Зеленська роздавала обіди (колаж: РБК-Україна)

Олександра Зеленська взяла участь у благодійній акції

Дочка Володимира Зеленського 15-річна Олександра роздавала обіди, а до цього брала участь у приготуванні їжі. У мережі з'явилися знімки з благодійної акції.

Олександра Зеленська навчається в 9-му класі елітної "Новопечерської школи". Саме навчальний заклад ініціював таку акцію. В Instagram-сторіс школи з'явились відео, на яких можна впізнати дівчинку.

15-річна дочка Зеленського нагодувала малозабезпечених: з'явилися фото15-річна дочка Зеленського нагодувала малозабезпечених: з'явилися фото

Олександра Зеленська роздавала обіди (скрін: instagram.com)

Крім того, на Facebook-сторінці школи опубліковані знімки, на яких можна побачити процес приготування їжі. Судячи з фото, Саша відповідала за очищення і нарізку овочів. Захід проходив у суботу, вільний від занять день.

15-річна дочка Зеленського нагодувала малозабезпечених: з'явилися фото15-річна дочка Зеленського нагодувала малозабезпечених: з'явилися фото15-річна дочка Зеленського нагодувала малозабезпечених: з'явилися фото

Олександра Зеленська роздавала обіди (фото: facebook.com/novoshkola)

Школярі допомагали проекту, який займається роздачею їжі малозабезпеченим, "Обід без бід". Всього в Києві 13 таких точок, де можна безкоштовно отримати гарячий обід, приготований волонтерами. Цього разу їжу готували на кухні школи, де навчається Олександра.

Нижче, можна побачити унікальні знімки Олександри Зеленської з різних років.

Сім'я Зеленських (фото: instagram.com)

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