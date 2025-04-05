Эти 15 мультиков DreamWorks с 2000-х помнят все: проверь, сколько из них ты смотрел

"Муравей Антц"

История о муравьях поразит не только качественным сюжетом, но и невероятной "картинкой". Мультик способен умилить, невозможно не волноваться за главных персонажей, ведь они действительно хотят только одного - жить счастливо.



"Подводная братва"

А этот мультик расскажет о забавных и опасных приключениях парня-акулы, который скрывает от всех, что он не ест рыб. Он знакомится с амбициозным жителем кораллового рифа, вместе они придумывают невероятную аферу. И то, что они творят, не может не заставить хохотать.



"Би муви"

В центре сюжета - пчела Барри. Он знакомится с человеком и начинает с ним дружить, хотя никто этому не радуется. Главный герой стремится к большему и не хочет всю жизнь работать ради меда, который потом забирают. И поэтому он идет против всех правил.



"Уоллис и Громит: Проклятие кролика-оборотня"

Главный герой - забавный человечек Уоллес и его собака Громит. Они защищают урожай от кроликов, но происходит то, о чем никто даже не мог и подумать. Уоллес становится оборотнем, а потому Громит должен его спасти.



"Шрек"

Конечно, трудно представить эту подборку без "Шрека" - этот культовый мультик покорил сердца миллионов зрителей. Главный герой живет в сказочном мире и не хочет ничего, кроме покоя. Но у судьбы свои планы, поэтому Шреку придется отправиться на спасение принцессы.



"Как приручить дракона"

А этот мультик расскажет о викингах и мальчике, который, как понятно из названия, хочет укротить дракона. Но если взрослые настроены против загадочных существ, то он понимает, что их не надо убивать.



Также смотрите:

"Спирит: Душа прерий"



"Побег из курятника"



"Синдбад: Легенда семи морей"



"Смывайся"



"Лесная братва"



"Беби босс"



"Мадагаскар"



"Дорога на Эльдорадо"



"Мегамозг"