Эти 15 мультиков DreamWorks с 2000-х помнят все: проверь, сколько из них ты смотрел

Многие вспомнят эти культовые мультики с первых кадров, ведь они были настоящими хитами. Истории от DreamWorks поражают не только интересными персонажами, но и несравненным юмором, который вызывает улыбку.
РБК-Украина рассказывает, какие мультики смотрели все дети 2000-х и что стоит пересмотреть сейчас, чтобы поднять себе настроение.
История о муравьях поразит не только качественным сюжетом, но и невероятной "картинкой". Мультик способен умилить, невозможно не волноваться за главных персонажей, ведь они действительно хотят только одного - жить счастливо.
А этот мультик расскажет о забавных и опасных приключениях парня-акулы, который скрывает от всех, что он не ест рыб. Он знакомится с амбициозным жителем кораллового рифа, вместе они придумывают невероятную аферу. И то, что они творят, не может не заставить хохотать.
В центре сюжета - пчела Барри. Он знакомится с человеком и начинает с ним дружить, хотя никто этому не радуется. Главный герой стремится к большему и не хочет всю жизнь работать ради меда, который потом забирают. И поэтому он идет против всех правил.
Главный герой - забавный человечек Уоллес и его собака Громит. Они защищают урожай от кроликов, но происходит то, о чем никто даже не мог и подумать. Уоллес становится оборотнем, а потому Громит должен его спасти.
Конечно, трудно представить эту подборку без "Шрека" - этот культовый мультик покорил сердца миллионов зрителей. Главный герой живет в сказочном мире и не хочет ничего, кроме покоя. Но у судьбы свои планы, поэтому Шреку придется отправиться на спасение принцессы.
А этот мультик расскажет о викингах и мальчике, который, как понятно из названия, хочет укротить дракона. Но если взрослые настроены против загадочных существ, то он понимает, что их не надо убивать.
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