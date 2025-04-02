Не только "Рик и Морти": 6 мультсериалов для взрослых, которые сочетают юмор и философские темы

На днях в сети появился трейлер к новому сезону культового мультсериала "Рик и Морти", что вдохновляет зрителей на просмотр анимаций. Если вы обожаете истории, которые не только смешат, но и заставляют задуматься над важными жизненными вопросами, тогда наша подборка точно пригодится.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает мультсериалы для взрослых, которые сочетают юмор и философские темы.

Рик и Морти

Американский анимационный телесериал рассказывает о приключениях сумасшедшего ученого Рика и его внука Морти, которые путешествуют по параллельным мирам. Уже 8 мая стартует показ 8 сезона сериала. В нем герои попадают в измерение с очень религиозными пришельцами, которые разыскивают пасхального кролика.

Корпорация заговоров

Комедийный мультсериал о вселенной, в которой множество теорий заговоров являются реальными. Команда во главе с техническим гением Риган и ее новым партнером пытаются хранить заговоры в тайне, что не обходится без приключений. Они работают в теневой правительственной организации, которая контролирует мир.

Полный расколбас: Фудтопия

Мультсериал о приключениях сосиски Фрэнка и других жителей продовольственного супермаркета. Оказавшись перед угрозой исчезновения, герои пытаются найти общий язык с людьми.

Конь БоДжек

Мультсериал сочетает элементы комедии и драмы, рассказывая о бывшей звезде 90-х БоДжеке. Некогда известный жеребец начинает пить и страдать наркотической зависимостью. Пытаясь вернуть прежнюю жизнь, он решается написать автобиографическую книгу, но и здесь все складывается непросто.

Дарья

Сатирический мультик о школьнице, которая выделяется среди сверстников. Она очень умная и часто находится в конфликте с общественными нормами. Сериал пытается показать и высмеять самые распространенные стереотипы поп-культуры.

Южный Парк: Больше, длиннее, необрезанный

Полнометражный фильм с героями легендарного мультсериала сочетает черный юмор, политическую сатиру и мюзикл. Герои Южного Парка, среди которых Эрик, Стэн, Кайл и Кенни, отправляются на просмотр фильма для взрослых, что вызывает серьезные проблемы для их города и страны.

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