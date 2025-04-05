Ці 15 мультиків DreamWorks з 2000-х досі пам’ятають усі: перевір, скільки з них ти дивився

"Мураха Антц"

Історія про мурах вразить не лише якісним сюжетом, а ще й неймовірною "картинкою". Мультик здатен розчулити, неможливо не хвилюватися за головних персонажів, адже вони дійсно прагнуть лише одного - жити щасливо.



"Підводна братва"

А цей мультик розповість про кумедні й небезпечні пригоди хлопця-акули, який приховає від усіх, що він не їсть риб. Він знайомиться з амбіційним мешканцем коралового рифу, разом вину вигадують неймовірну аферу. І те, що вони коять, не може не змусити реготати.



"Бі муві"

В центрі сюжету - бджола Баррі. Він знайомиться з людиною і починає з нею дружити, хоча ніхто цьому не радіє. Головний герой прагне більшого й не хоче усе життя працювати заради меду, який потім забирають. І тому він йде проти всіх правил.



"Волліс і Громіт: Прокляття кролика-перевертня"

Головний герой - кумедний чоловічок Воллес та його собака Громіт. Вони захищають врожай від кроликів, але стається те, про що ніхто навіть не міг і подумати. Волес стає перевертнем, а тому Громіт має його врятувати.



"Шрек"

Звісно, важко уявити цю добірку від "Шрека" - цей культовий мультик підкорив серця мільйонів глядачів. Головний герой живе у казковому світі й не хоче нічого, окрім спокою. Але у долі свої плани, тому Шреку доведеться вирушити на порятунок принцеси.



"Як приборкати дракона"

А цей мультик розповість про вікінгів та хлопчика, який, як зрозуміло з назви, хоче приборкати дракона. Але якщо дорослі налаштовані проти загадкових істот, то він розуміє, що їх не треба вбивати.



Також дивіться:

"Спіріт: Душа прерій"



"Втеча з курника"



"Синдбад: Легенда семи морів"



"Змивайся"



"Лісова братва"



"Бебі бос"



"Мадагаскар"



"Дорога на Ельдорадо"



"Мегамозок"