Ці 15 мультиків DreamWorks з 2000-х досі пам’ятають усі: перевір, скільки з них ти дивився

Багато хто пригадає ці культові мультики з перших кадрів, адже вони були справжніми хітами. Історії від DreamWorks вражають не лише цікавими персонажами, а й незрівнянним гумором, який викликає посмішку.
РБК-Україна розповідає, які мультики дивилися всі діти 2000-х і що варто передивитися зараз, щоб підняти собі настрій.
Історія про мурах вразить не лише якісним сюжетом, а ще й неймовірною "картинкою". Мультик здатен розчулити, неможливо не хвилюватися за головних персонажів, адже вони дійсно прагнуть лише одного - жити щасливо.
А цей мультик розповість про кумедні й небезпечні пригоди хлопця-акули, який приховає від усіх, що він не їсть риб. Він знайомиться з амбіційним мешканцем коралового рифу, разом вину вигадують неймовірну аферу. І те, що вони коять, не може не змусити реготати.
В центрі сюжету - бджола Баррі. Він знайомиться з людиною і починає з нею дружити, хоча ніхто цьому не радіє. Головний герой прагне більшого й не хоче усе життя працювати заради меду, який потім забирають. І тому він йде проти всіх правил.
Головний герой - кумедний чоловічок Воллес та його собака Громіт. Вони захищають врожай від кроликів, але стається те, про що ніхто навіть не міг і подумати. Волес стає перевертнем, а тому Громіт має його врятувати.
Звісно, важко уявити цю добірку від "Шрека" - цей культовий мультик підкорив серця мільйонів глядачів. Головний герой живе у казковому світі й не хоче нічого, окрім спокою. Але у долі свої плани, тому Шреку доведеться вирушити на порятунок принцеси.
А цей мультик розповість про вікінгів та хлопчика, який, як зрозуміло з назви, хоче приборкати дракона. Але якщо дорослі налаштовані проти загадкових істот, то він розуміє, що їх не треба вбивати.
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