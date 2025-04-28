5 самых богатых спортсменов всех времен: они заработали больше, чем олигархи!

Спорт - это не только борьба за медали и титулы, но и возможность построить настоящую финансовую империю. Самые успешные атлеты благодаря своим достижениям, рекламным контрактам и бизнес-проектам накопили состояние, которое превосходит капиталы известных бизнесменов и олигархов.

РБК-Украина публикует рейтинг самых богатых в мире спорта и рассказывает, как им удалось заработать миллиарды.

Лионель Месси (футбол) - 1,67 млрд долларов

Аргентинский футболист и 8-кратный обладатель золотого мяча Лионель Месси закрепился среди самых богатых спортсменов мира. Его доходы формируются из зарплат в клубах "Барселона", ПСЖ и "Интер Майами", а также из контрактов с Adidas, PepsiCo и другими глобальными брендами.

Месси также активно инвестирует в недвижимость и цифровые технологии. Сейчас футболист продолжает играть в "Интер" из Майами, владеет шикарным особняком, имеет яхту и автопарк.

Фото: Лионель Месси (mlssoccer.com)

Леброн Джеймс (баскетбол) - 1,7 млрд долларов

Леброн Джеймс - пример того, как современный спортсмен может сочетать игру на самом высоком уровне с впечатляющим бизнес-портфелем.

Кроме зарплаты в НБА и рекламных контрактов с Nike, Pepsi и AT&T, Леброн инвестирует в кинопроизводство (SpringHill Company), владеет долей в клубе "Ливерпуль" и активно развивает свою медиаимперию. Сейчас Джеймс является одним из самых узнаваемых спортсменов на планете.

Фото: Леброн Джеймс (nba.com)

Криштиану Роналду (футбол) - 1,92 млрд долларов

Португальская суперзвезда Криштиану Роналду доказал, что футбол может приносить больше, чем просто гонорары за игру.

Кроме зарплат в топ-клубах и контрактов с национальной сборной, Роналду имеет прибыльную линию одежды, парфюмерии CR7, а также миллионные сделки с Nike, Binance и другими мировыми брендами. Также Криш является большим ценителем часов и даже имеет собственную линейку аксессуаров совместно с Jacob&Co.

Кроме того, футболист имеет наибольшее количество подписчиков в Instagram, а один рекламный пост на его странице стоит сотни тысяч, а то и миллионы долларов.

Фото: Криштиану Роналду (facebook.com/cristiano)

Тайгер Вудс (гольф) - 2,66 млрд долларов

Тайгер Вудс - самый успешный гольфист в истории. И не только на поле, но и за его пределами. Большая часть его состояния поступает от многолетних контрактов с брендами Rolex, Nike, TaylorMade и многими другими.

Хотя из-за травм его спортивная карьера в последние годы притормозила, коммерческие доходы остаются стабильно высокими. Однако, что касается призовых, которые он получил на турнирах, то здесь общая сумма не превышает 200 миллионов долларов.

Фото: Тайгер Вудс (facebook.com/tiger)

Майкл Джордан (баскетбол) - 3,75 млрд долларов

Абсолютный рекордсмен по состоянию среди спортсменов - это легенда НБА Майкл Джордан.

Хотя его активная карьера завершилась еще в 2003 году, Джордан смог превратить свои спортивные достижения в бизнес-империю. Основные источники его доходов - контракт с Nike и бренд Air Jordan, права на баскетбольный клуб "Шарлотт Горнетс", а также многочисленные рекламные сделки. Сейчас имя Майкла является одним из самых узнаваемых в мире.

Фото: Майкл Джордан (nba.com)