Топ-15 самых дорогих футболистов, которые станут свободными агентами в 2025 году

В 2025 году трансферный рынок может существенно измениться - десятки звездных игроков оказываются на пороге завершения контрактов. Некоторые из них - настоящие лидеры своих команд с многомиллионной трансферной стоимостью, которые потенциально могут уйти свободными агентами.

РБК-Украина собрало топ футболистов с самой высокой рыночной стоимостью, которые могут покинуть свои клубы бесплатно уже этим летом.

Самые дорогие потенциальные свободные агенты 2025-го

Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"). Стоимость по данным Transfermarkt - 75 млн евро

Самый дорогой игрок этого списка. Контракт английского защитника с "Ливерпулем" истекает, и пока что о его продлении ничего не известно. Если ситуация не изменится - это будет один из самых громких трансферов последнего времени. А кому-то очень повезет "урвать" футболиста такого масштаба. Трент Александер-Арнольд (фото: instagram.com/trentarnold66)

Джонатан Давид ("Лилль"). Стоимость по данным Transfermarkt - 45 млн евро

Канадский бомбардир - один из самых ярких форвардов Лиги 1. Интерес к нему проявляли клубы из АПЛ и Бундеслиги. Если "Лилль" не продлит контракт - Давид может уйти без компенсации. Джонатан Давид (фото: instagram.com/jodavid)

Лерой Сане ("Бавария"). Стоимость по данным Transfermarkt - 38 млн евро

По состоянию на сейчас не имеет нового контракта с "Баварией". В 29 лет он остается топ-игроком, а потенциальный свободный статус только увеличивает интерес к нему.

Кстати, поговаривают, что на днях саудовский "Аль-Иттихад" предлагал нападающему 4-летний контракт на 100 млн евро. Однако Сане отказался, поскольку планирует остаться в "Баварии" - его мечта выиграть Лигу чемпионов с мюнхенским клубом. По данным немецких СМИ, Лерой и его нынешний клуб все же согласуют новый контракт. Но пока - это неофициальная информация. Лерой Сане (фото: instagram.com/leroysane)

Йонатан Та ("Байер 04"). Стоимость по данным Transfermarkt - 30 млн евро

Один из ключевых защитников чемпионской команды Хаби Алонсо и сборной Германии. Если контракт не будет продлен - его может подписать любой клуб без трансферной платы. Собственно, сам футболист уже принял для себя решение - он уедет из Леверкузена после завершения сезона. Йонатан Та (фото: instagram.com/jonathantah_)

Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"). Стоимость по данным Transfermarkt - 27 млн евро

Несмотря на 33 года, бельгиец до сих пор остается одним из лучших полузащитников в мире. Контракт завершается, и уже циркулирует более 10 слухов о его возможном переходе в менее титулованные, но не менее амбициозные клубы, чем "МанСити". Кевин Де Брюйне (фото: instagram.com/kevindebruyne)

Другие игроки со статусом свободного агента в 2025 году:

Франк Ангисса ("Наполи"): стоимость по данным Transfermarkt - 27 млн евро

Тайрик Митчелл ("Кристал Пэлас"): стоимость по данным Transfermarkt - 25 млн евро

Оливье Боскальи (ПСВ): стоимость по данным Transfermarkt - 23 млн евро

Анхел Гомес ("Лилль"): стоимость по данным Transfermarkt - 20 млн евро

Лионель Месси ("Интер Майами"): стоимость по данным Transfermarkt - 20 млн евро

Ола Айна ("Ноттингем Форест"): стоимость по данным Transfermarkt - 20 млн евро

Кайл Уокер-Питерс ("Саутгемптон"): стоимость по данным Transfermarkt - 18 млн евро

Томас Парти ("Арсенал"): стоимость по данным Transfermarkt - 15 млн евро

Неймар ("Сантос"): стоимость по данным Transfermarkt - 15 млн евро

Марко Вератти ("Аль-Араби"): стоимость по данным Transfermarkt - 13 млн евро

Что это значит для трансферного рынка?

Для клубов - это шанс усилиться без затрат на трансфер, а для игроков - возможность получить выгодные личные условия. Но время идет: если соглашения не будут подписаны до лета - болельщики могут увидеть самые неожиданные переходы сезона.