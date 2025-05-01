Топ-15 самых дорогих футболистов, которые станут свободными агентами в 2025 году
В 2025 году трансферный рынок может существенно измениться - десятки звездных игроков оказываются на пороге завершения контрактов. Некоторые из них - настоящие лидеры своих команд с многомиллионной трансферной стоимостью, которые потенциально могут уйти свободными агентами.
РБК-Украина собрало топ футболистов с самой высокой рыночной стоимостью, которые могут покинуть свои клубы бесплатно уже этим летом.
Самые дорогие потенциальные свободные агенты 2025-го
Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"). Стоимость по данным Transfermarkt - 75 млн евро
Самый дорогой игрок этого списка. Контракт английского защитника с "Ливерпулем" истекает, и пока что о его продлении ничего не известно. Если ситуация не изменится - это будет один из самых громких трансферов последнего времени. А кому-то очень повезет "урвать" футболиста такого масштаба.Трент Александер-Арнольд (фото: instagram.com/trentarnold66)
Джонатан Давид ("Лилль"). Стоимость по данным Transfermarkt - 45 млн евро
Канадский бомбардир - один из самых ярких форвардов Лиги 1. Интерес к нему проявляли клубы из АПЛ и Бундеслиги. Если "Лилль" не продлит контракт - Давид может уйти без компенсации.Джонатан Давид (фото: instagram.com/jodavid)
Лерой Сане ("Бавария"). Стоимость по данным Transfermarkt - 38 млн евро
По состоянию на сейчас не имеет нового контракта с "Баварией". В 29 лет он остается топ-игроком, а потенциальный свободный статус только увеличивает интерес к нему.
Кстати, поговаривают, что на днях саудовский "Аль-Иттихад" предлагал нападающему 4-летний контракт на 100 млн евро. Однако Сане отказался, поскольку планирует остаться в "Баварии" - его мечта выиграть Лигу чемпионов с мюнхенским клубом. По данным немецких СМИ, Лерой и его нынешний клуб все же согласуют новый контракт. Но пока - это неофициальная информация.Лерой Сане (фото: instagram.com/leroysane)
Йонатан Та ("Байер 04"). Стоимость по данным Transfermarkt - 30 млн евро
Один из ключевых защитников чемпионской команды Хаби Алонсо и сборной Германии. Если контракт не будет продлен - его может подписать любой клуб без трансферной платы. Собственно, сам футболист уже принял для себя решение - он уедет из Леверкузена после завершения сезона.Йонатан Та (фото: instagram.com/jonathantah_)
Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"). Стоимость по данным Transfermarkt - 27 млн евро
Несмотря на 33 года, бельгиец до сих пор остается одним из лучших полузащитников в мире. Контракт завершается, и уже циркулирует более 10 слухов о его возможном переходе в менее титулованные, но не менее амбициозные клубы, чем "МанСити".Кевин Де Брюйне (фото: instagram.com/kevindebruyne)
Другие игроки со статусом свободного агента в 2025 году:
- Франк Ангисса ("Наполи"): стоимость по данным Transfermarkt - 27 млн евро
- Тайрик Митчелл ("Кристал Пэлас"): стоимость по данным Transfermarkt - 25 млн евро
- Оливье Боскальи (ПСВ): стоимость по данным Transfermarkt - 23 млн евро
- Анхел Гомес ("Лилль"): стоимость по данным Transfermarkt - 20 млн евро
- Лионель Месси ("Интер Майами"): стоимость по данным Transfermarkt - 20 млн евро
- Ола Айна ("Ноттингем Форест"): стоимость по данным Transfermarkt - 20 млн евро
- Кайл Уокер-Питерс ("Саутгемптон"): стоимость по данным Transfermarkt - 18 млн евро
- Томас Парти ("Арсенал"): стоимость по данным Transfermarkt - 15 млн евро
- Неймар ("Сантос"): стоимость по данным Transfermarkt - 15 млн евро
- Марко Вератти ("Аль-Араби"): стоимость по данным Transfermarkt - 13 млн евро
Что это значит для трансферного рынка?
Для клубов - это шанс усилиться без затрат на трансфер, а для игроков - возможность получить выгодные личные условия. Но время идет: если соглашения не будут подписаны до лета - болельщики могут увидеть самые неожиданные переходы сезона.
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