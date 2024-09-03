15 фраз сердитых учителей, которые поколения школьников запомнили на всю жизнь

Если произнести эти фразы ночью на ухо спящему школьнику, то можно гарантированно спровоцировать истерику. Даже если он уже не школьник, а отец своих детей школьного возраста. Ибо эти высказывания - вечны. Какие 15 стереотипных учительских фраз мгновенно перенесут вас в школьную атмосферу?

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"Выйди и зайди нормально!"

Эту фразу точно слышали все, кто хоть раз опаздывал на урок и входил в класс без стука. Хотя это и было неприятно, зато весь класс получал подробный инструктаж по пользованию дверью.

"Завтра в школу с родителями!"

Учителя обычно пользуются этой фразой, когда очень сердиты. Ее можно услышать, если сильно провиниться. Но чаще это остается лишь угрозой.

"Никто из класса не выйдет, пока все не сдадут работу!"

После контрольной все хотят уйти из класса, особенно когда все задачи решены. Но на волю проситься бесполезно: вместе вошли - вместе и выходить.

"Я выйду на минутку, дверь открыта, я все слышу!"

Для многих школьников это сигнал к хаосу. Логика проста: если ты не видишь учителя, значит, и он тебя не видит. Хуже всего получается, когда учитель возвращается и говорит…

"Закрыли рты, открыли тетради!"

Это уже не шутки, ведь это призыв настроиться на работу. Фраза часто сопровождается угрозой дополнительной домашней задачи или контрольной.

"Закрыли рты, открыли тетради!" (фото: Freepik.com)

"Лес рук!"

Эта ироническая фраза раздается, когда ни один ученик не поднял руку, чтобы ответить на вопрос. Она знакома каждому, кто учился в школе.

"А голову ты дома не забыл?!"

Неважно, забыл ли ученик что-то нечаянно или сознательно. Этот вопрос он услышит в любом случае. И только самые стойкие не потянутся к своему лбу, чтобы проверить, голова ли на месте.

"Расскажи всем - вместе посмеемся!"

На уроке даже небольшой смешок может перерасти в хохот. Учителя это хорошо знают и предлагают смеющемуся объяснить причину. Но только единицы решаются рассказать, большинство предпочитает молчать.

"Оценку тоже будете делить пополам"

Если вас ловили по списыванию, эта фраза вам знакома. Учителю неважно, какую роль вы играли - источники информации или ее копировщика. Наказание наступит для обоих, и даже самая лучшая работа теперь вряд ли дотянет до тройки.

"Звонок для учителя!"

Если учитель не успел что-нибудь важное объявить или задать домашнее задание, он воспользуется этими словами. И хотя эта фраза раздражает учеников, она задерживает их в классе еще на несколько секунд, которые кажутся вечностью.

"А голову ты дома не забыл?!" (фото: Freepik.com)

"Достаем двойные листочки!"

Это означает, что сейчас будет проверка или контрольная работа. Ученики стремительно ищут тетради, чтобы вырвать листки, делятся ими с одноклассниками или просят у учителя. Каждый раз надеются, что звонок прозвучит раньше и контрольную перенесут.

"Два учителя в классе!"

Так учителя намекают, что кому-то из учеников следует говорить тише или вообще молчать. У этой фразы есть и другие варианты, например, "Давай я сяду на твое место, а ты будешь вести урок" или "Давай ты проведешь урок, а я сяду на твое место и буду хихикать".

"Один уже двойку получил, сейчас и второй получит!"

Если вы хоть раз сидели за одной партой с другом, всегда что-то придумывающим, и сами не отличались образцовым поведением, эту фразу вы слышали не раз. И, как назло, именно тогда происходит что-то невероятно смешное…

"Сейчас рассажу эту сладкую парочку!"

Это не просто угроза - учителя часто воплощают ее в жизнь. "Сладкой парочкой" педагоги называют учеников, которые сидят за одной партой, постоянно болтают или хихикают. Обычно это два хулигана или неразлучные подружки, которым не терпится обсудить школьную дискотеку.

"Двойку в журнал пока ставлю карандашом!"

Это тонкая грань между плохой оценкой и возможностью исправиться. Карандаш можно стереть, и двойка исчезнет: главное - вовремя взяться за ум. Иначе свое дело сделает шариковая ручка.