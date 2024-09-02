Какую еду можно давать ребенку в школу, а какие продукты - категорически запрещены

С началом нового учебного года все родители снова задумались, что лучше положить в ланч-боксы детям. Еда должна быть не только вкусной и полезной, но и безопасной для ребенка.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, какие продукты безопасно давать ребенку в школу, а какие стоит избегать, ведь они могут навредить.

Какую еду дать ребенку в школу

Во время учебного года ребенок много времени проводит вне дома. Главная задача взрослых - обеспечить ееего полезной и вкусной пищей, которая даст энергию для обучения и занятия спортом.

В общем, полезная для здоровья ребенку пища состоит из 4 шагов:

Выберите один фрукт - это может быть груша, яблоки, цитрусовые или бананы зимой

Два вида овощей. Например, свежую морковь, редис или огурец, сладкий перец. Также это может быть тушеная или запеченная цветная капуста или тыква

Цельнозерновые продукты - гречка, нешлифованный рис, перловая крупа, пшено, цельнозерновые хлебцы или хлеб и лаваш с отрубями

Белковые продукты. Варианты бобовых: тушеная фасоль, нут, чечевица, горох и хумус. Животный белок: тушеное мясо, птица, яйца, соленая рыба. Выбирайте продукты, которые могут храниться несколько часов

Важно, не стоит давать ребенку с собой кисломолочные продукты, рыбу и мясо, если он не съест их в ближайшие несколько часов или не сможет поставить в холодильник.

Диетолог Светлана Фус также назвала свои варианты здоровых перекусов для ребенка в школу:

Бутерброд: хлеб с отрубями или из цельного зерна, листья салата (пекинской капусты), зелень, кусочек запеченной индейки (курицы, рыбы, омлет)

Лаваш - начинка по вкусу ребенка

Блинчики с начинкой по вкусу ребенка

Мафины

Киш - начинки фруктовые с творогом, овощные с яйцом и птицей или рыбой ⁣⁣

Добавим, что вода - это приоритетный для ребенка напиток. Старайтесь избегать сладкой газировки, энергетических напитков и йогуртов с наполнителями. Все эти варианты содержат избыток сахара.

Продукты, которые могут навредить

Первое следует обратить внимание на продукты с высокой степенью обработки, в которых есть много сахара или других подсластителей. Конфеты, шоколад и сладкие напитки лучше оставить дома.

К тому же следует воздержаться от распространенных аллергенов, таких как арахис и орехи. Однако даже если у вашего ребенка нет аллергии, стоит учесть тот факт, что дети часто делятся едой.

Давать ребенку с собой виноград или попкорн - тоже не слишком хорошая идея. Дети всегда очень активны, поэтому существует риск того, что они смогут подавиться этими продуктами.

Всем известные чипсы или снеки содержат много натрия, консервантов и вредных жиров.

Кроме того, родителям следует помнить о красоте. Ребенок с удовольствием поест из хорошего ланч-бокса, особенно, если он выбрал его сам.