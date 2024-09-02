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Какую еду можно давать ребенку в школу, а какие продукты - категорически запрещены

Понедельник 02 сентября 2024 18:01
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Какую еду можно давать ребенку в школу, а какие продукты - категорически запрещены Какие продукты и запрещено давать ребенку в школу (фото: Getty Images)
Автор: Татьяна Самарук

С началом нового учебного года все родители снова задумались, что лучше положить в ланч-боксы детям. Еда должна быть не только вкусной и полезной, но и безопасной для ребенка.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, какие продукты безопасно давать ребенку в школу, а какие стоит избегать, ведь они могут навредить.

Какую еду дать ребенку в школу

Во время учебного года ребенок много времени проводит вне дома. Главная задача взрослых - обеспечить ееего полезной и вкусной пищей, которая даст энергию для обучения и занятия спортом.

В общем, полезная для здоровья ребенку пища состоит из 4 шагов:

  • Выберите один фрукт - это может быть груша, яблоки, цитрусовые или бананы зимой
  • Два вида овощей. Например, свежую морковь, редис или огурец, сладкий перец. Также это может быть тушеная или запеченная цветная капуста или тыква
  • Цельнозерновые продукты - гречка, нешлифованный рис, перловая крупа, пшено, цельнозерновые хлебцы или хлеб и лаваш с отрубями
  • Белковые продукты. Варианты бобовых: тушеная фасоль, нут, чечевица, горох и хумус. Животный белок: тушеное мясо, птица, яйца, соленая рыба. Выбирайте продукты, которые могут храниться несколько часов

Важно, не стоит давать ребенку с собой кисломолочные продукты, рыбу и мясо, если он не съест их в ближайшие несколько часов или не сможет поставить в холодильник.

Диетолог Светлана Фус также назвала свои варианты здоровых перекусов для ребенка в школу:

  • Бутерброд: хлеб с отрубями или из цельного зерна, листья салата (пекинской капусты), зелень, кусочек запеченной индейки (курицы, рыбы, омлет)
  • Лаваш - начинка по вкусу ребенка
  • Блинчики с начинкой по вкусу ребенка
  • Мафины
  • Киш - начинки фруктовые с творогом, овощные с яйцом и птицей или рыбой ⁣⁣

Добавим, что вода - это приоритетный для ребенка напиток. Старайтесь избегать сладкой газировки, энергетических напитков и йогуртов с наполнителями. Все эти варианты содержат избыток сахара.

Продукты, которые могут навредить

Первое следует обратить внимание на продукты с высокой степенью обработки, в которых есть много сахара или других подсластителей. Конфеты, шоколад и сладкие напитки лучше оставить дома.

К тому же следует воздержаться от распространенных аллергенов, таких как арахис и орехи. Однако даже если у вашего ребенка нет аллергии, стоит учесть тот факт, что дети часто делятся едой.

Давать ребенку с собой виноград или попкорн - тоже не слишком хорошая идея. Дети всегда очень активны, поэтому существует риск того, что они смогут подавиться этими продуктами.

Всем известные чипсы или снеки содержат много натрия, консервантов и вредных жиров.

Кроме того, родителям следует помнить о красоте. Ребенок с удовольствием поест из хорошего ланч-бокса, особенно, если он выбрал его сам.

Ранее мы сообщали, какие продукты нельзя давать детям до одного года.

Также читайте, обязательно ли малышам покупать макароны с маркировкой "для детей".

При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Светланы Фус, портал о здоровье и правильное питания школьников "Знаїмо" и сайт CDC.

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