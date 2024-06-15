15 июня: какой церковный праздник сегодня, почему нельзя купаться в открытых водоемах

День памяти святого пророка Амоса

Амос родился в городе Текоа, что возле Вифлеема. Он с детства был приучен к труду, работал пастухом и помогал родителям.

Его проповеди против идолопоклонства и социального неравенства отражали строгий монотеизм и призывы к милосердию. Амос рассказывал о недостатках общества и призывал к равенству перед Богом.

Влияние святого не ограничилось только его временами: слова Амоса нашли отклик в речах других пророков, таких как Исаия и Михей, а также в новозаветной литературе, где первомученик Стефан цитирует Амоса в своей речи, подчеркивая актуальность его послания на протяжении веков.

Святой пророк Амос (изображение: Википедия)

День памяти преподобного Иеронима

Преподобный Иероним родился примерно в 340 году в городе Стридон и был одним из самых эрудированных докторов своего времени. Родители отправили его в Рим для получения светского просвещения.

В Риме Иероним подчинился мирским соблазнам, но очень скоро решил радикально изменить свою жизнь и избрать духовный путь. В возрасте около 20 лет он принял Крещение и начал исследовать монастырскую жизнь. После этого он отправился в Галлию, где у него появилось желание полностью посвятить себя Богу и принять монашество.

В примерно 372 году Иероним вернулся в свой родной город, но его родителей уже не было в живых. Он взял на себя обязанности по воспитанию своих младших сестры и брата, поэтому постриг пришлось отложить на время.

В этот период Иероним подробно изучал Священное Писание и даже создал "Вульгату" - перевод Священного Писания на латинский язык, который до сих пор используется западными христианами.

Иероним умер 30 сентября 420 в Вифлееме, оставив позади значительный вклад в развитие христианской культуры.

Преподобный Иероним, пресвитер Стридонский (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 15 июня

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

запрещено громко смеяться, а также веселиться или танцевать – все это может навлечь горе

не стоит сплетничать или жаловаться на свою жизнь – ведь тогда пошатнется здоровье

не нужно давать или брать деньги взаймы – это может привести к финансовым проблемам

нельзя отказывать в подаянии, чтобы самому не стать нищим

следует избегать ссор, потому что можно потом долго не помириться.

Также не рекомендуется купаться в открытых водоемах, ведь существует поверье, что в этот день может затянуть на дно нечистая сила.

Сегодня нужно благодарить за любую, даже малейшую помощь, поскольку это создаст положительную энергетику, которая вернется вам с большой пользой. Также день считается благоприятным для крупных покупок.

Народные приметы и традиции этого дня

утром много росы на траве – лето будет теплым

плохая погода – к жаркому лету и поздней осени

громко стрекочут насекомые – к дождю

на небо надвигаются белые облака – два дня будет дождь

если комнатные растения начали увядать – к засухе

если птица стучит в окно – к хорошим новостям

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Григорий, Михаил, Федор, Теодор, Семен.

По гороскопу люди, которые родились сегодня – Близнецы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: