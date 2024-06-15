15 июня: какой церковный праздник сегодня, почему нельзя купаться в открытых водоемах

Сегодня, 15 июня, праздник - православные украинцы чтят память святого пророка Амоса и память преподобного Иеронима по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Амос родился в городе Текоа, что возле Вифлеема. Он с детства был приучен к труду, работал пастухом и помогал родителям.
Его проповеди против идолопоклонства и социального неравенства отражали строгий монотеизм и призывы к милосердию. Амос рассказывал о недостатках общества и призывал к равенству перед Богом.
Влияние святого не ограничилось только его временами: слова Амоса нашли отклик в речах других пророков, таких как Исаия и Михей, а также в новозаветной литературе, где первомученик Стефан цитирует Амоса в своей речи, подчеркивая актуальность его послания на протяжении веков.
Святой пророк Амос (изображение: Википедия)
Преподобный Иероним родился примерно в 340 году в городе Стридон и был одним из самых эрудированных докторов своего времени. Родители отправили его в Рим для получения светского просвещения.
В Риме Иероним подчинился мирским соблазнам, но очень скоро решил радикально изменить свою жизнь и избрать духовный путь. В возрасте около 20 лет он принял Крещение и начал исследовать монастырскую жизнь. После этого он отправился в Галлию, где у него появилось желание полностью посвятить себя Богу и принять монашество.
В примерно 372 году Иероним вернулся в свой родной город, но его родителей уже не было в живых. Он взял на себя обязанности по воспитанию своих младших сестры и брата, поэтому постриг пришлось отложить на время.
В этот период Иероним подробно изучал Священное Писание и даже создал "Вульгату" - перевод Священного Писания на латинский язык, который до сих пор используется западными христианами.
Иероним умер 30 сентября 420 в Вифлееме, оставив позади значительный вклад в развитие христианской культуры.
Преподобный Иероним, пресвитер Стридонский (изображение: Википедия)
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
Также не рекомендуется купаться в открытых водоемах, ведь существует поверье, что в этот день может затянуть на дно нечистая сила.
Сегодня нужно благодарить за любую, даже малейшую помощь, поскольку это создаст положительную энергетику, которая вернется вам с большой пользой. Также день считается благоприятным для крупных покупок.
Сегодня именины празднуют: Григорий, Михаил, Федор, Теодор, Семен.
По гороскопу люди, которые родились сегодня – Близнецы.
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
Раньше мы писали о том, когда будем праздновать яблочный, медовый и ореховый Спас.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Церковный календарь УПЦ, Большая украинская энциклопедия, SogodniSvyato, Википедия.