15 червня: яке церковне свято сьогодні, чому не можна купатися у відкритих водоймах

День пам’яті святого пророка Амоса

Амос народився у місті Текоа, що біля Віфлеєма. Він змалку був привчений до праці, працював пастухом і допомагав батькам.

Його проповіді проти ідолопоклонства та соціальної нерівності відображали суворий монотеїзм та заклики до милосердя. Амос розповідав про недоліки суспільства та закликав до рівності перед Богом.

Вплив святого не обмежився лише його часами: слова Амоса знайшли відгук у промовах інших пророків, таких як Ісая та Михей, і навіть у новозавітній літературі, де першомученик Стефан цитує Амоса у своїй промові, підкреслюючи актуальність його послання протягом віків.

Святий пророк Амос (зображення: Вікіпедія)

День пам'яті преподобного Єроніма

Преподобний Єронім народився приблизно в 340 році у місті Стридон, і був одним із найбільш ерудованих докторів свого часу. Батьки відправили його до Рима для отримання світської освіти.

У Римі Єронім підкорився мирським спокусам, але згодом вирішив радикально змінити своє життя та обрати духовний шлях. У віці близько 20 років він прийняв Хрещення і почав досліджувати монастирське життя. Після цього він відправився до Галії, де в нього з'явилося бажання цілковито присвятити себе Богу і прийняти чернецтво.

У приблизно 372 році Єронім повернувся до свого рідного міста, але його батьків вже не було серед живих. Він взяв на себе обов'язки щодо виховання своїх молодших сестри і брата, тому постриг довелося відкласти на деякий час.

В цей період Єронім детально вивчав Святе Письмо та навіть створив "Вульгату" - переклад Святого Письма на латинську мову, який досі використовується західними християнами.

Єронім помер 30 вересня 420 року у Віфлеємі, залишивши позаду значний внесок у розвиток християнської культури.

Преподобний Єронім, пресвітер Стридонський (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 15 червня

Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

заборонено голосно сміятися, а також веселитися чи танцювати - все це може накликати горе

не варто пліткувати чи жалітися на своє життя – адже тоді похитнеться здоров'я

не треба давати або брати гроші у борг – це може призвести до фінансових проблем

не можна відмовляти в милостині, щоб самому не стати жебраком

слід уникати сварок, бо можна потім довго не помиритися.

Також не рекомендується купатися у відкритих водоймах, адже існує повір'я, що цього дня може затягнути на дно нечиста сила.

Натомість сьогодні потрібно бути вдячним та дякувати за будь-яку, навіть найменшу допомогу, оскільки це створить позитивну енергетику, яка повернеться вам з великою користю. Також день вважається сприятливим для значних покупок.

Народні прикмети і традиції цього дня

вранці багато роси на траві – літо буде теплим

погана погода – до жаркого літа та пізньої осені

голосно стрекочуть комахи – до дощу

на небо насуваються білі хмари – два дні буде дощ

якщо кімнатні рослини почали в’янути – до посухи

якщо птах стукає у вікно – до гарних новин

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Григорій, Михайло, Федір, Теодор, Семен.

За гороскопом люди, які народилися сьогодні – Близнюки.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: