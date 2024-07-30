14 лучших шутеров, в которые стоит поиграть сегодня

Мир видеоигр постоянно развивается, предлагая игрокам всё новые и новые впечатления. Шутеры остаются одним из самых популярных жанров, благодаря своему динамичному геймплею и захватывающим историям.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт GamesRadar+ , посвященный компьютерным играм, рассказывает про 14 лучших шутеров, которые обязательно стоит попробовать каждому любителю игр.

Destiny 2

Разработчик: Bungie

Платформы: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

Никто не ожидал, что Destiny 2 будет настолько хороша. Игра эволюционирует, беря идею MMOFPS первой игры и создавая вокруг нее совершенно новый, более богатый, глубокий и широкий опыт.

С упрощенной, оптимизированной системой прокачки, - от сюжетных побочных заданий до многоступенчатых экзотических квестов, охоты за сокровищами и тактически переработанного PvP-режима Crucible - все, что вы хотите делать, как бы вы ни играли, будет продвигать вас вперед.

В игре также есть гораздо более свободный подход к снаряжению, дополнительно усиленный более креативным и выразительным дизайном оружия.

Еще лучше, с появлением Destiny 2 New Light вы можете получить доступ ко многим действиям бесплатно, в то время как преданные фанаты могут заплатить за The Witch Queen: лучшее расширение Destiny из когда-либо созданных.

Destiny 2 (фото: GamesRadar+)

Call of Duty: Warzone

Разработчик: Infinite Ward, Raven Software

Платформы: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X

Пожалуй, лучшая из лучших королевских битв. В течение многих лет три игры имели монополию на жанр: Fortnite, PUBG: Battlegrounds и Apex Legends. Но Call of Duty: Warzone взорвала его, превратив каждый элемент жанра во что-то увлекательное и доступное.

Когда вы умираете в игре, у вас есть один шанс возродиться, победив другого мертвого противника в бою один на один. Вы получаете деньги за выполнение контрактов, разбросанных по карте, охоту на врагов, поиск сундуков или защиту области.

Затем идут старые, комфортные вещи: постоянно сжимающаяся зона игры, безупречная система пинга для пометки предметов для ваших товарищей по команде и транспортные средства для перевозки вас в отдаленные круги.

Вы можете играть в одиночку, но настоящее веселье начинается, когда вы прыгаете с друзьями в дуэты, трио или даже хаотичный режим отряда из четырех солдат.

Call of Duty: Warzone (фото: GamesRadar+)

Half-Life: Alyx

Разработчик: Valve

Платформа: PC

Если бы VR-шлемы выдавали при рождении, есть шанс, что Half-Life: Alyx стала бы любимым шутером всех времен.

Это не только одна из лучших VR-игр на рынке, но и управление стрельбой заставляет вас почувствовать себя звездой собственного боевика.

Half-Life: Alyx (фото: GamesRadar+)

Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Разработчик: Ubisoft

Платформы: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

Rainbow Six Siege стал одной из лучших игр серии Tom Clancy, сочетая в себе интенсивность и реиграбельность Counter-Strike с уникальными способностями и индивидуальностью Overwatch.

Настоящей звездой Siege является впечатляющая разрушаемость окружения: стены и потолки могут быть уничтожены, поэтому вам нужно разумно выбирать, какие фланги прикрывать и какие стены укреплять, чтобы никто не прорвался сквозь них с помощью раскаленного термитного заряда.

Вы и ваши товарищи по команде выбираете из множества высококвалифицированных оперативников, каждый из которых обладает своими особыми навыками, которые могут дополнять друг друга для создания надежного состава команды, хотя ваше умение скрываться и прицеливаться важнее всего.

Каждый раунд становится тактической, невероятно напряженной игрой в кошки-мышки, когда одна команда защищает цель, а противники пытаются разведать опасность и выжить во время прорыва.

Tom Clancy's Rainbow Six Siege (фото: GamesRadar+)

Black Mesa

Разработчик: Crowbar Collective

Платформа: PC

Black Mesa - это полная переработка, которая переносит одного из величайших шутеров и одного из величайших протагонистов, Гордона Фримена, в современную эпоху.

Все, что вы любите в Half-Life, остается. Вы будете стрелять в зомби-хедкрабов, инопланетных монстров и солдат-людей из целого арсенала оружия, от мощного дробовика до прототипного энергетического пистолета Gluon Gun, который за секунды расплавляет врагов.

В оригинальном Half-Life локация Xen была безжизненной. Здесь она полна красок, и каждый скалистый камень и причудливый пучок растений перестроен с нуля. Она намного больше и ощущается как совершенно другая игра.

Black Mesa (фото: GamesRadar+)

Apex Legends

Разработчик: Respawn Entertainment

Платформы: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Android, iOS, Nintendo Switch

Королевская битва для тех, кто хочет двигаться быстрее. Ваше движение так же важно, как и прицеливание в Apex Legends: вы можете заниматься паркуром, карабкаться по уступам и скользить вниз по холмам, сражаясь за выгодную позицию.

Классы персонажей и их способности делают шутер уникальным в жанре. Один герой может видеть следы вражеских шагов, другой создает порталы, а третий может клонировать себя, чтобы обмануть противников.

В отряде из трех человек, для чего игра и была задумана, вы можете изобретательно комбинировать эти способности, чтобы перехитрить вражеские команды.

Две карты яркие и разнообразные, со множеством способов занять высоту, а Respawn постоянно обновляет формулу с новым оружием и героями.

Apex Legends (фото: GamesRadar+)

Metro Exodus

Разработчик: 4A Games

Платформы: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X

Серия Metro известна сочетанием стелса и стрельбы в подавляющих условиях, заполненных ненасытными мутантами, желающими вырвать вам горло. Exodus построен на той же ДНК, но достигает нового уровня полировки и амбиций.

С первой миссии вы отправляетесь на поезде через дикую местность, останавливаясь в пустынных городах, снежных тундрах и военных базах, каждая из которых полна секретов для поиска и врагов для уничтожения.

Вы выполняете миссии в одиночку, и отход от безопасности вашей группы вызывает нервозность. К счастью, у вас есть арсенал изобретательного, улучшаемого оружия, чтобы защитить себя, от арбалетов до револьверов.

Вернувшись на поезд, вы познакомитесь с очаровательным составом, который заставит вас искренне заботиться о судьбе главного героя.

Metro Exodus (фото: GamesRadar+)

Counter Strike 2

Разработчик: Valve

Платформа: PC

Counter-Strike: Global Offensive долгое время был одной из лучших игр Steam, и его отключение всегда было рискованным шагом для разработчика Valve. Студия заменила свой долгоживущий FPS на Counter-Strike 2, бесплатный шутер, который привносит свежий взгляд на хорошо отработанные основы.

Хотя действие невероятно знакомо, нет сомнений, что CS2 остается одним из лучших соревновательных аренных шутеров.

Counter Strike 2 (фото: GamesRadar+)

Wolfenstein 2: New Colossus

Разработчик: MachineGames

Платформы: PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch

Этот симулятор убийства умнее, чем кажется. Оружие огромное, громкое и превращает членов Третьего рейха в кровавое месиво, и чем больше пуль вы выпускаете, тем лучше.

Возможность использовать два оружия одновременно также делает New Colossus отличным от других старых шутеров. Но самое впечатляющее - это сюжет.

Вы узнаете о сломленном герое серии BJ Бласковице больше, чем когда-либо прежде, благодаря истории происхождения, которая не боится погружаться в темноту, а талантливый актерский состав каким-то образом умудряется рассказать историю, которая кружится между серьезным и абсурдным.

Этот тайтл обязательно нужно попробовать, когда речь идет о лучших FPS играх.

Wolfenstein 2: New Colossus (фото: GamesRadar+)

Counter-Strike: Global Offensive

Разработчик: Valve

Платформы: PC, PS3, Xbox One

С момента своего дебюта как масштабного мода для Half-Life, серия Counter-Strike постоянно остается на вершине соревновательной стрелялки.

CS:GO - это игра, которая держит в напряжении: нет возрождений во время раундов, поэтому после смерти все, что вы можете сделать, это наблюдать и с тревогой надеяться, что ваша команда успешно заложит/разминирует бомбу или спасет/удержит заложников.

Каждая карта тщательно проработана, чтобы позволить множество тактик, а тщательно смоделированное оружие в вашем обширном арсенале имеет тонкости в скорострельности и отдаче.

Counter-Strike: Global Offensive (фото: GamesRadar+)

Call of Duty: Modern Warfare Remastered

Разработчик: Raven Software

Платформы: PC, PS4, Xbox One

Когда речь идет о лучших играх Call of Duty, эта игра обладает лучшей кампанией из когда-либо созданных. Вытащив серию из кровавых окопов Второй мировой войны, Modern Warfare вновь оживила гиганта FPS с идеально выверенной кампанией, которую с тех пор копировали бесчисленные другие военные шутеры.

Выбивание дверей с культовым капитаном Прайсом во время захватывающей инфильтрации танка под дождем. Наблюдение в ужасе, как ваш персонаж испаряется от маленького ядерного гриба. Затаив дыхание, пробираться по травянистым полям и пустым игровым площадкам Припяти.

Оригинальная Modern Warfare настолько хороша, что можно бросить в нее все остальные COD, и ремастер FPS 2007 года все равно будет иметь больше запоминающихся моментов, чем вся серия вместе взятая.

Call of Duty: Modern Warfare Remastered (фото: GamesRadar+)

Far Cry 6

Разработчик: Ubisoft

Платформы: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X

Возможно, это не лучшая игра серии Far Cry, но Far Cry 6 все еще считается превосходным шутером.

Новые дополнения, такие как рюкзаки Supremo, открывают творческие возможности для скрытного или взрывного хаоса, еще больше оживляя и без того захватывающую фантазию силы Far Cry.

С появлением бойца сопротивления Дани, которого вы можете видеть, слышать и даже заметить в роликах в третьем лице, Far Cry наконец-то дал нам главного героя, за которого действительно стоит болеть.

Far Cry 6 (фото: GamesRadar+)

Battlefield 1

Разработчик: DICE

Платформы: PC, PS4, Xbox One

Battlefield 1 - это шутер о Первой мировой войне, демонстрирующий ужасающее количество кровавых сцен. В игре присутствуют все любимые режимы Battlefield, включая Conquest, Rush и Domination. Но настоящей изюминкой является режим Operations, который выводит на новый уровень динамику военных действий.

Игра отлично работает как многопользовательский шутер благодаря своей великолепной балансировке - ни один класс, оружие или тактика не дают неоправданного преимущества над другими.

Оружие Первой мировой войны по своей природе лишено точной стрельбы, компенсируя это грубой силой и эффективностью на близких дистанциях, что действительно уравнивает шансы в сетевой игре.

Карты также великолепны и постоянно меняются по мере того, как взрывы и разрушенные транспортные средства оставляют шрамы на ландшафте. В целом, это огромный игровой пакет.

Battlefield 1 (фото: GamesRadar+)

Back 4 Blood

Разработчик: Turtle Rock Studios

Платформы: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X

Back 4 Blood - это современная интерпретация классической Left 4 Dead от Valve, ставшая одним из самых значимых сторонних проектов для Xbox Game Pass за последний год.

Хотя одиночная игра предлагает стандартные ощущения от уничтожения зомби, настоящая магия раскрывается в фантастическом кооперативном режиме, где смешиваются товарищество и хаос.

Шарм B-фильма и умная система карт добавляют щепотку абсурда и стратегии в игру, заставляя вас ценить каждый отчаянный рывок к безопасной зоне.

Back 4 Blood (фото: GamesRadar+)