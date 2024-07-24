11 недооцененных игр, в которые стоит поиграть

В мире видеоигр существует множество проектов, которые не получили заслуженного внимания. Эти игры предлагают уникальные геймплейные механики, захватывающие сюжеты и глубокую атмосферу, но по каким-то причинам остались в тени более популярных релизов.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт TheGamer , посвященный видеоиграм.

Star Wars Battlefront 2

После нескольких лет обновлений и бесплатного добавления контента, нынешняя игра стала настоящим фантастическим шутером как для фанатов фильмов, так и для обычных любителей.

Это отличный командный шутер, и большинство карт интересны для игры, даже если некоторые режимы могут затягиваться слишком долго.

Star Wars Battlefront 2 (фото: TheGamer)

Astral Chain

Astral Chain - это экшен-приключение от гениальных разработчиков Platinum Games, действие которого разворачивается в недалеком будущем в городе на грани вторжения странных существ.

Это очень амбициозная игра, которая удивительно хорошо выглядит и работает на Nintendo Switch, особенно учитывая, насколько безумными могут быть бои в поздних частях игры. В ней также отлично сбалансированы юмористические моменты и более серьезный сюжет.

Astral Chain (фото: TheGamer)

Sunset Overdrive

Sunset Overdrive без сомнения является одним из самых недооцененных игр прошлого поколения.

Игра представляет собой открытый мир недалекого будущего, где город захвачен мутантами, а вам поручено разобраться с этой угрозой с помощью разного оружия и способностей.

Игра поощряет быстрый стиль и награждает вас за быстрое уничтожение врагов.

Sunset Overdrive (фото: TheGamer)

Titanfall 2

Titanfall 2 действительно является скрытой жемчужиной среди шутеров. Выпущенный между громкими релизами Call of Duty и Battlefield, он, к сожалению, остался в тени.

Кампания игры - одна из лучших в жанре, но настоящая звезда - это многопользовательский режим.

Кроме того, весь дополнительный контент был абсолютно бесплатным - решение, которому многие другие разработчики придерживались в последующие годы.

Titanfall 2 (фото: TheGamer)

Sleeping Dogs

Это удивительное приключение рассказывает историю китайско-американского полицейского Уэй Шэна, который внедряется в триаду под прикрытием.

На протяжении всей игры ему приходится балансировать между двумя жизнями. И, конечно же, он немало дрался, так как огнестрельное оружие в игре встречается редко. Боевая система, основанная на боевых искусствах, получилась очень плавной и увлекательной.

Sleeping Dogs (фото: TheGamer)

Marvel’s Midnight Suns

Marvel's Midnight Suns действительно является недооцененной жемчужиной в игровой индустрии.

Вместо привычных открытого мира или экшена, игра представляет собой тактическую пошаговую RPG с сильным влиянием XCOM. Игрокам предлагается стратегически использовать способности героев для победы над противником.

Кроме того, сюжет игры заметно отличается от стандартных супергеройских историй, погружая игроков в мир темной магии и ведьм.

Marvel’s Midnight Suns (фото: TheGamer)

BioShock 2

BioShock 2 действительно заслуживает больше признания. Будучи сиквелом одной из лучших игр 2000-х, он часто остается в тени своего предшественника. В игре вы должны раскрыть тайну исчезновения маленьких девочек, ответы на которую скрыты в Рapture.

Геймплей совершил огромный скачок по сравнению с оригиналом, а возвращение в Рapture оказалось таким же впечатляющим, как и ожидалось. Версия города в BioShock 2 - лучшая в серии, и за исключением несколько сумбурного начала, это фантастический опыт.

BioShock 2 (фото: TheGamer)

Enslaved: Odyssey To The West

История игры свободно основана на романе "Путешествие на Запад". Вы играете за персонажа, который должен помочь женщине по имени Трип пересечь постапокалиптическую пустошь, когда-то известную как Нью-Йорк.

История содержит множество интересных элементов, особенно в отношении общения между двумя главными героями.

Enslaved: Odyssey To The West (фото: TheGamer)

Sherlock Holmes: Crimes & Punishments

Серия игр про Шерлока Холмса от Frogwares, несмотря на множество выпущенных игр, до сих пор не привлекает большого внимания.

В игре 2014 года вам поручено расследовать несколько отдельных дел. Каждое из них следует схожей схеме: вы ищете улики, опрашиваете подозреваемых и пытаетесь собрать все вместе.

Игра не ведет вас напрямую к единственному решению, поэтому появляется настоящее чувство гордости за правильный выбор.

Sherlock Holmes: Crimes & Punishments (фото: TheGamer)

Mad Max

Несмотря на то, что сам Джордж Миллер говорил о игре Mad Max 2015 года, это шедевр с точки зрения визуальных эффектов, игровой механики и визуального дизайна.

Система рукопашного боя включает в себя плавную систему контратак с переломом костей, очень похожую на игру Batman: Arkham, с некоторыми жестокими добиваниями и действиями с дробовиком.

Затем автомобильный хаос и взрывы становятся еще более впечатляющими, так как вы можете использовать гарпун и другие модификации, чтобы сносить башни и отрывать части вражеских автомобилей.

Mad Max (фото: TheGamer)

The Thaumaturge

Если вы любитель сверхъестественной исторической фантастики и детективных триллеров, не пропустите The Thaumaturge. Это пошаговая RPG, которая прошла мимо многих радаров.

Вы окажетесь в роли титульного тауматурга Виктора Шульского, который расследует множество тайн и часто вступает в конфликт с солдатами царской армии, все это в компании своего верного друга и компаньона Распутина.

Действие игры разворачивается в Польше 1905 года, а атмосфера, персонажи и дизайн окружения сразу же погружают вас в мир игры. Ваш арсенал также состоит из собранных вами демонов, называемых Салуторами, с детальным и пугающим дизайном.

The Thaumaturge (фото: TheGamer)