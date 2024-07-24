11 недооцененных игр, в которые стоит поиграть
В мире видеоигр существует множество проектов, которые не получили заслуженного внимания. Эти игры предлагают уникальные геймплейные механики, захватывающие сюжеты и глубокую атмосферу, но по каким-то причинам остались в тени более популярных релизов.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт TheGamer, посвященный видеоиграм.
Star Wars Battlefront 2
После нескольких лет обновлений и бесплатного добавления контента, нынешняя игра стала настоящим фантастическим шутером как для фанатов фильмов, так и для обычных любителей.
Это отличный командный шутер, и большинство карт интересны для игры, даже если некоторые режимы могут затягиваться слишком долго.
Star Wars Battlefront 2 (фото: TheGamer)
Astral Chain
Astral Chain - это экшен-приключение от гениальных разработчиков Platinum Games, действие которого разворачивается в недалеком будущем в городе на грани вторжения странных существ.
Это очень амбициозная игра, которая удивительно хорошо выглядит и работает на Nintendo Switch, особенно учитывая, насколько безумными могут быть бои в поздних частях игры. В ней также отлично сбалансированы юмористические моменты и более серьезный сюжет.
Astral Chain (фото: TheGamer)
Sunset Overdrive
Sunset Overdrive без сомнения является одним из самых недооцененных игр прошлого поколения.
Игра представляет собой открытый мир недалекого будущего, где город захвачен мутантами, а вам поручено разобраться с этой угрозой с помощью разного оружия и способностей.
Игра поощряет быстрый стиль и награждает вас за быстрое уничтожение врагов.
Sunset Overdrive (фото: TheGamer)
Titanfall 2
Titanfall 2 действительно является скрытой жемчужиной среди шутеров. Выпущенный между громкими релизами Call of Duty и Battlefield, он, к сожалению, остался в тени.
Кампания игры - одна из лучших в жанре, но настоящая звезда - это многопользовательский режим.
Кроме того, весь дополнительный контент был абсолютно бесплатным - решение, которому многие другие разработчики придерживались в последующие годы.
Titanfall 2 (фото: TheGamer)
Sleeping Dogs
Это удивительное приключение рассказывает историю китайско-американского полицейского Уэй Шэна, который внедряется в триаду под прикрытием.
На протяжении всей игры ему приходится балансировать между двумя жизнями. И, конечно же, он немало дрался, так как огнестрельное оружие в игре встречается редко. Боевая система, основанная на боевых искусствах, получилась очень плавной и увлекательной.
Sleeping Dogs (фото: TheGamer)
Marvel’s Midnight Suns
Marvel's Midnight Suns действительно является недооцененной жемчужиной в игровой индустрии.
Вместо привычных открытого мира или экшена, игра представляет собой тактическую пошаговую RPG с сильным влиянием XCOM. Игрокам предлагается стратегически использовать способности героев для победы над противником.
Кроме того, сюжет игры заметно отличается от стандартных супергеройских историй, погружая игроков в мир темной магии и ведьм.
Marvel’s Midnight Suns (фото: TheGamer)
BioShock 2
BioShock 2 действительно заслуживает больше признания. Будучи сиквелом одной из лучших игр 2000-х, он часто остается в тени своего предшественника. В игре вы должны раскрыть тайну исчезновения маленьких девочек, ответы на которую скрыты в Рapture.
Геймплей совершил огромный скачок по сравнению с оригиналом, а возвращение в Рapture оказалось таким же впечатляющим, как и ожидалось. Версия города в BioShock 2 - лучшая в серии, и за исключением несколько сумбурного начала, это фантастический опыт.
BioShock 2 (фото: TheGamer)
Enslaved: Odyssey To The West
История игры свободно основана на романе "Путешествие на Запад". Вы играете за персонажа, который должен помочь женщине по имени Трип пересечь постапокалиптическую пустошь, когда-то известную как Нью-Йорк.
История содержит множество интересных элементов, особенно в отношении общения между двумя главными героями.
Enslaved: Odyssey To The West (фото: TheGamer)
Sherlock Holmes: Crimes & Punishments
Серия игр про Шерлока Холмса от Frogwares, несмотря на множество выпущенных игр, до сих пор не привлекает большого внимания.
В игре 2014 года вам поручено расследовать несколько отдельных дел. Каждое из них следует схожей схеме: вы ищете улики, опрашиваете подозреваемых и пытаетесь собрать все вместе.
Игра не ведет вас напрямую к единственному решению, поэтому появляется настоящее чувство гордости за правильный выбор.
Sherlock Holmes: Crimes & Punishments (фото: TheGamer)
Mad Max
Несмотря на то, что сам Джордж Миллер говорил о игре Mad Max 2015 года, это шедевр с точки зрения визуальных эффектов, игровой механики и визуального дизайна.
Система рукопашного боя включает в себя плавную систему контратак с переломом костей, очень похожую на игру Batman: Arkham, с некоторыми жестокими добиваниями и действиями с дробовиком.
Затем автомобильный хаос и взрывы становятся еще более впечатляющими, так как вы можете использовать гарпун и другие модификации, чтобы сносить башни и отрывать части вражеских автомобилей.
Mad Max (фото: TheGamer)
The Thaumaturge
Если вы любитель сверхъестественной исторической фантастики и детективных триллеров, не пропустите The Thaumaturge. Это пошаговая RPG, которая прошла мимо многих радаров.
Вы окажетесь в роли титульного тауматурга Виктора Шульского, который расследует множество тайн и часто вступает в конфликт с солдатами царской армии, все это в компании своего верного друга и компаньона Распутина.
Действие игры разворачивается в Польше 1905 года, а атмосфера, персонажи и дизайн окружения сразу же погружают вас в мир игры. Ваш арсенал также состоит из собранных вами демонов, называемых Салуторами, с детальным и пугающим дизайном.
The Thaumaturge (фото: TheGamer)
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