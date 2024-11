14 крутых подарков, которые порадуют любого геймера

Мобильный игровой контроллер Backbone One

Backbone One превращает ваш смартфон в портативную игровую консоль, поддерживающую устройства iOS и Android. Он отличается удобным эргономичным дизайном с аналоговыми джойстиками с возможностью нажатия и отзывчивыми триггерами для игрового процесса, похожего на консоль. Контроллер поддерживает облачные игровые платформы, такие как Xbox Cloud Gaming и GeForce NOW.

Приложение Backbone расширяет функциональность, предлагая запись игр, групповой чат и бесперебойное обнаружение игр. Он подключается напрямую через Lightning или USB-C для игр с низкой задержкой, обеспечивая плавный игровой процесс.

Мобильный игровой контроллер Backbone One (фото: Engadget)

Контроллер 8Bitdo Ultimate Bluetooth

Этот контроллер Bluetooth имеет универсальную конструкцию, совместимую с ПК, Nintendo Switch и мобильными устройствами. Он поставляется со специальной зарядной док-станцией для удобного хранения и подзарядки батареи.

Контроллер предлагает настройку с помощью программного обеспечения 8Bitdo Ultimate, позволяя назначать кнопки и настраивать триггеры. Благодаря датчикам Холла он обеспечивает долговечность и точность своих аналоговых джойстиков.

Встроенный переключатель профилей позволяет пользователям сохранять и переключаться между тремя пользовательскими настройками.

Контроллер 8Bitdo Ultimate Bluetooth (фото: Engadget)

Panic Playdate

Panic Playdate - уникальная портативная игровая консоль с кривошипным контроллером для интерактивного игрового процесса. Она оснащена черно-белым дисплеем и компактным ретро-дизайном для любителей инди-игр.

Игры выпускаются сезонами, и еженедельно автоматически загружаются две новые игры. Она поощряет творчество, предлагая такие инструменты, как Pulp и Playdate SDK для разработки собственных игр.

Его новизна и простота делают его предметом коллекционирования в игровом сообществе.

Panic Playdate (фото: Engadget)

Кабель Anker USB C to USB C

Кабель Anker USB-C поддерживает быструю зарядку и передачу данных для современных устройств. Он изготовлен из прочных материалов, устойчив к износу и служит дольше стандартных кабелей. Он поддерживает мощность до 60 Вт и выше в зависимости от модели, что делает его идеальным для ноутбуков, смартфонов и планшетов.

Кабель совместим с большинством устройств USB-C и зарядных устройств Power Delivery. Anker часто предлагает пожизненную гарантию, что обеспечивает надежность и душевное спокойствие.

Кабель Anker USB C to USB C (фото: Engadget)

Карта памяти Samsung EVO Select Micro SD + адаптер

Эта карта памяти microSD идеально подходит для расширения памяти на таких устройствах, как смартфоны, планшеты и камеры. Она отличается высокой скоростью чтения/записи и производительностью, подходящей для записи и воспроизведения видео 4K UHD.

Карта выпускается в различных вариантах емкости, поддерживает до 512 ГБ и более. В комплект входит полноразмерный адаптер SD, что повышает совместимость с дополнительными устройствами.

Карта рассчитана на экстремальные условия, включая воду, температуру и воздействие магнитов.

Карта памяти Samsung EVO Select Micro SD + адаптер (фото: Engadget)

Игровая гарнитура Drop + EPOS PC38X

Эта высококачественная игровая гарнитура оснащена открытыми амбушюрами для превосходной звуковой сцены и погружения. Разработанная совместно с EPOS, она обеспечивает детальный и точный звук для соревновательных игр.

В комплект входит микрофон с шумоподавлением для четкой связи с друзьями по команде. Гарнитура легкая и удобная, с амбушюрами из пеноматериала с эффектом памяти для продолжительных игровых сессий.

Она совместима с ПК, консолями и мобильными устройствами через универсальное соединение 3,5 мм.

Игровая гарнитура Drop + EPOS PC38X (фото: Engadget)

Беспроводной контроллер Microsoft Xbox Elite Series 2

Elite Series 2 - это игровой контроллер премиум-класса для Xbox и ПК, предлагающий настраиваемые функции. Он включает в себя сменные джойстики, крестовины и лепестки для соответствия индивидуальным стилям игры. Встроенные профили и 40-часовая аккумуляторная батарея делают его идеальным для длительных сеансов.

Благодаря улучшенному захвату и точно настроенным триггерам он обеспечивает превосходную производительность. Он поддерживает беспроводное, Bluetooth и проводное подключение для полной совместимости.

Беспроводной контроллер Microsoft Xbox Elite Series 2 (фото: Engadget)

Беспроводная игровая мышь Logitech G309 Lightspeed Wireless

Эта легкая игровая мышь известна своей сверхбыстрой беспроводной технологией Lightspeed. Она оснащена датчиком HERO от Logitech, обеспечивающим точное отслеживание до 12 000 точек на дюйм.

Благодаря шести программируемым кнопкам мышь подходит для различных игровых жанров. G305 обеспечивает впечатляющее время работы от одной батарейки AA в течение 250 часов. Его компактный и симметричный дизайн обеспечивает портативность и комфорт.

Беспроводная игровая мышь Logitech G309 Lightspeed Wireless (фото: Engadget)

Steam Deck OLED

Steam Deck OLED - это портативное игровое устройство с модернизированным OLED-дисплеем для ярких визуальных эффектов. Он поддерживает обширную библиотеку игр для ПК через платформу Steam.

Устройство работает на специальном оборудовании AMD и обеспечивает отличную производительность для своего размера. Оно оснащен настраиваемыми элементами управления, включая трекпады, джойстики и кнопки "Назад".

Его удобный интерфейс обеспечивает плавный переход между игрой, просмотром и мультимедиа.

Steam Deck OLED (фото: Engadget)

Play Nice: The Rise, Fall, and Future of Blizzard Entertainment

Эта книга предлагает глубокое исследование истории Blizzard Entertainment и ее влияния на игровую индустрию. В ней рассматриваются знаковые франшизы студии, такие как World of Warcraft и Overwatch. Повествование охватывает как ее новаторские успехи, так и противоречия на протяжении многих лет.

В ней дается представление о трудностях, с которыми столкнулась Blizzard в поддержании своей репутации и внедрении инноваций. Поклонники и профессионалы отрасли найдут ценные уроки в ее отчете о разработке игр и корпоративной динамике.

Play Nice: The Rise, Fall, and Future of Blizzard Entertainment (фото: Engadget)

Беспроводной игровой контроллер Razer Wolverine V3 Pro

Wolverine V3 Pro - это высокопроизводительный контроллер для профессиональных геймеров на Xbox и ПК. Он оснащен кнопками действия Razer Mecha-Tactile для отзывчивого ввода.

Контроллер поддерживает обширную настройку, включая переназначаемые кнопки и чувствительность триггера. Он предлагает как проводной, так и беспроводной режимы для гибкого подключения.

Подсветка RGB Chroma улучшает эстетику, синхронизируясь с другими устройствами Razer.

Беспроводной игровой контроллер Razer Wolverine V3 Pro (фото: Engadget)

Подарочная карта iam8bit

Подарочная карта iam8bit - идеальный выбор для любителей игр и поп-культуры. Ее можно обменять на эксклюзивные предметы коллекционирования, виниловые саундтреки и инди-игры.

В магазине представлены товары любимых франшиз и исполнителей. Он доступен в различных номиналах для любого бюджета. Идеально подходит в качестве подарка, он предлагает доступ к творческим и редким предметам в игровой культуре.

Подарочная карта iam8bit (фото: Engadget)

CRKD Nitro Deck для Nintendo Switch

Nitro Deck превращает Nintendo Switch в более эргономичный, похожий на контроллер опыт. Он предлагает прочный захват и дополнительные кнопки для повышения точности игрового процесса.

Дизайн уменьшает проблемы с дрейфом Joy-Con и повышает долговечность. Он совместим с моделями Switch и Switch OLED.

Это будет идеальным аксессуаром для тех, кто ищет улучшенный контроль в портативном режиме.

CRKD Nitro Deck для Nintendo Switch (фото: Engadget)

Tunic

Tunic - это игра в жанре экшн-приключения с очаровательным минималистичным стилем. Игроки управляют маленькой лисой, исследующей таинственный, взаимосвязанный мир, полный секретов.

Геймплей включает в себя сложные бои, головоломки с окружением и загадочную историю. Он черпает вдохновение из классических игр Zelda, смешивая ностальгию с современным дизайном.

Выпущенный на нескольких платформах, он получил широкую известность за свою новаторство и глубину.

Tunic (фото: Engadget)