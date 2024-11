14 крутих подарунків, які порадують будь-якого геймера

Мобільний ігровий контролер Backbone One

Backbone One перетворює ваш смартфон на портативну ігрову консоль, що підтримує пристрої iOS та Android. Він відрізняється зручним ергономічним дизайном з аналоговими джойстиками з можливістю натискання та чуйними тригерами для ігрового процесу, схожого на консоль. Контролер підтримує хмарні ігрові платформи, такі як Xbox Cloud Gaming та GeForce NOW.

Backbone розширює функціональність, пропонуючи запис ігор, груповий чат і безперебійне виявлення ігор. Він безпосередньо підключається через Lightning або USB-C для ігор з низькою затримкою, забезпечуючи плавний ігровий процес.

Мобільний ігровий контролер Backbone One (фото: Engadget)

Контролер 8Bitdo Ultimate Bluetooth

Цей контролер Bluetooth має універсальну конструкцію, сумісну з ПК, Nintendo Switch та мобільними пристроями. Він поставляється із спеціальною зарядною док-станцією для зручного зберігання та підзарядки батареї.

Контролер пропонує налаштування за допомогою програмного забезпечення 8Bitdo Ultimate, дозволяючи призначати кнопки та налаштовувати тригери. Завдяки датчикам Холла він забезпечує довговічність та точність своїх аналогових джойстиків.

Вбудований перемикач профілів дозволяє користувачам зберігати та перемикатися між трьома налаштуваннями користувача.

Контролер 8Bitdo Ultimate Bluetooth (фото: Engadget)

Panic Playdate

Panic Playdate - унікальна портативна ігрова консоль з кривошипним контролером для інтерактивного ігрового процесу. Вона оснащена чорно-білим дисплеєм та компактним ретро-дизайном для любителів інді-ігор.

Ігри випускаються сезонами, і щотижня автоматично завантажуються дві нові ігри. Вона заохочує творчість, пропонуючи такі інструменти, як Pulp та Playdate SDK для розробки власних ігор.

Його новизна та простота роблять його предметом колекціонування в ігровій спільноті.

Panic Playdate (фото: Engadget)

Кабель Anker USB C to USB C

Кабель Anker USB-C підтримує швидке заряджання та передачу даних для сучасних пристроїв. Він виготовлений із міцних матеріалів, стійкий до зношування та служить довше стандартних кабелів. Він підтримує потужність до 60 Вт та вище в залежності від моделі, що робить його ідеальним для ноутбуків, смартфонів та планшетів.

Кабель сумісний з більшістю пристроїв USB-C та зарядних пристроїв Power Delivery. Anker часто пропонує довічну гарантію, що забезпечує надійність та душевний спокій.

Кабель Anker USB C to USB C (фото: Engadget)

Карта пам'яті Samsung EVO Select Micro SD + адаптер

Ця карта пам'яті microSD ідеально підходить для розширення пам'яті на таких пристроях, як смартфони, планшети та камери. Вона відрізняється високою швидкістю читання/запису та продуктивністю, що підходить для запису та відтворення відео 4K UHD.

Карта випускається у різних варіантах ємності, підтримує до 512 ГБ та більше. В комплект входить повнорозмірний SD адаптер, що підвищує сумісність з додатковими пристроями.

Карта розрахована на екстремальні умови, включаючи воду, температуру та вплив магнітів.

Карта пам'яті Samsung EVO Select Micro SD+адаптер (фото: Engadget)

Ігрова гарнітура Drop + EPOS PC38X

Ця високоякісна ігрова гарнітура оснащена відкритими амбушюрами для чудової звукової сцени та занурення. Розроблена спільно з EPOS, вона забезпечує детальний та точний звук для ігор для змагань.

У комплект входить мікрофон з шумом придушення для чіткого зв'язку з друзями по команді. Гарнітура легка та зручна, з амбушюрами з піноматеріалу з ефектом пам'яті для тривалих ігрових сесій.

Вона сумісна з ПК, консолями та мобільними пристроями через універсальне з'єднання 3,5 мм.

Ігрова гарнітура Drop+EPOS PC38X (фото: Engadget)

Бездротовий контролер Microsoft Xbox Elite Series 2

Elite Series 2 - це ігровий контролер преміум-класу для Xbox і ПК, що пропонує функції, що настроюються. Він включає змінні джойстики, хрестовини і пелюстки для відповідності індивідуальним стилям гри. Вбудовані профілі та 40-годинна акумуляторна батарея роблять його ідеальним для тривалих сеансів.

Завдяки покращеному захопленню та точно налаштованим тригерам він забезпечує чудову продуктивність. Він підтримує бездротове, Bluetooth та дротове підключення для повної сумісності.

Бездротовий контролер Microsoft Xbox Elite Series 2 (фото: Engadget)

Бездротова ігрова миша Logitech G309 Lightspeed Wireless

Ця легка ігрова миша відома своєю надшвидкою бездротовою технологією Lightspeed. Вона оснащена датчиком HERO від Logitech, що забезпечує точне відстеження до 12 000 пікселів на дюйм.

Завдяки шести програмованим кнопкам миша підходить для різних ігрових жанрів. G305 забезпечує вражаючий час роботи від однієї батареї AA протягом 250 годин. Його компактний та симетричний дизайн забезпечує портативність та комфорт.

Бездротова ігрова миша Logitech G309 Lightspeed Wireless (фото: Engadget)

Steam Deck OLED

Steam Deck OLED - це портативний ігровий пристрій із модернізованим OLED-дисплеєм для яскравих візуальних ефектів. Він підтримує велику бібліотеку ігор для ПК через платформу Steam.

Пристрій працює на спеціальному обладнанні AMD та забезпечує відмінну продуктивність для свого розміру. Він оснащен елементами управління, що налаштовуються, включаючи трекпади, джойстики і кнопки "Назад".

Його зручний інтерфейс забезпечує плавний перехід між грою, переглядом та мультимедіа.

Steam Deck OLED (фото: Engadget)

Play Nice: The Rise, Fall, і Future of Blizzard Entertainment

Ця книга пропонує глибоке дослідження історії Blizzard Entertainment та її впливу на ігрову індустрію. У ній розглядаються знакові франшизи студії, такі як World of Warcraft та Overwatch. Оповідання охоплює як її новаторські успіхи, так і протиріччя протягом багатьох років.

У ній дається уявлення про труднощі, з якими зіткнулася Blizzard у підтримці своєї репутації та впровадженні інновацій. Шанувальники та професіонали галузі знайдуть цінні уроки у її звіті про розробку ігор та корпоративну динаміку.

Play Nice: The Rise, Fall, і Future of Blizzard Entertainment (фото: Engadget)

Бездротовий ігровий контролер Razer Wolverine V3 Pro

Wolverine V3 Pro - це високопродуктивний контролер для професійних геймерів на Xbox та ПК. Він оснащений кнопками дії Razer Mecha-Tactile для чуйного введення.

Контролер підтримує широке налаштування, включаючи кнопки, що перепризначаються, і чутливість тригера. Він пропонує як дротовий, так і бездротовий режими для гнучкого підключення.

Підсвічування RGB Chroma покращує естетику, синхронізуючись з іншими пристроями Razer.

Бездротовий ігровий контролер Razer Wolverine V3 Pro (фото: Engadget)

Подарункова карта iam8bit

Подарункова карта iam8bit - ідеальний вибір для любителів ігор та поп-культури. Її можна обміняти на ексклюзивні предмети колекціонування, вінілові саундтреки та інді-ігри.

У магазині представлені товари улюблених франшиз та виконавців. Він доступний у різних номіналах для будь-якого бюджету. Ідеально підходить як подарунок, він пропонує доступ до творчих та рідкісних предметів в ігровій культурі.

Подарункова карта iam8bit (фото: Engadget)

CRKD Nitro Deck для Nintendo Switch

Nitro Deck перетворює Nintendo Switch на більш ергономічний, схожий на контролер досвід. Він пропонує міцне захоплення та додаткові кнопки для підвищення точності ігрового процесу.

Дизайн зменшує проблеми з дрейфом Joy-Con та підвищує довговічність. Він сумісний із моделями Switch та Switch OLED.

Це буде ідеальним аксесуаром для тих, хто шукає покращений контроль у портативному режимі.

CRKD Nitro Deck для Nintendo Switch (фото: Engadget)

Tunic

Tunic - це гра в жанрі екшн-пригоди із чарівним мінімалістичним стилем. Гравці керують маленькою лисицею, що досліджує таємничий, взаємопов'язаний світ, сповнений секретів.

Геймплей включає складні бої, головоломки з оточенням і загадкову історію. Він черпає натхнення із класичних ігор Zelda, змішуючи ностальгію із сучасним дизайном.

Випущений на кількох платформах, він здобув широку популярність за своє новаторство та глибину.

Tunic (фото: Engadget)