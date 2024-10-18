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13 захватывающих космических игр для разных платформ

Пятница 18 октября 2024 07:30
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13 захватывающих космических игр для разных платформ Космические шедевры, которые стоит попробовать (фото: Paradox Interactive)
Автор: Павел Колесник

Космос всегда манил нас своими тайнами и бескрайними просторами, а игры предоставляют уникальный шанс отправиться в это увлекательное путешествие. Независимо от платформы, будь то ПК, консоли или мобильные устройства, космические приключения ждут каждого.

Про 13 игр, которые окунут вас в атмосферу космических приключений, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт игровой платформы Gamegatehq.

Homeworld Remastered Collection

Платформы: ПК

Радикально обновленная версия стратегии, славящаяся проработанной сюжетной кампанией. Сражения проходят в тактическом режиме, но не лишены напряжения.

13 захватывающих космических игр для разных платформ

Homeworld Remastered Collection (иллюстративное фото: Steam)

Surviving Mars

Платформы: ПК, PlayStation 4, Xbox One

Человечество покинуло Землю и отправилось на Марс, чтобы основать там колонию. Вам предстоит ею управлять. Главное - следить за кислородом и энергией, иначе колония людей очень быстро будет опустошена.

13 захватывающих космических игр для разных платформ

Surviving Mars (фото: Paradox Interactive)

FTL: Faster Than Light

Платформы: ПК, iOS

Смесь пошаговой стратегии в реальном времени, в которой вам предстоит управлять множеством различных систем и отсеков вашего космического корабля. Действие происходит в уникальной вселенной с проработанной историей, а живой сюжет не даст вам заскучать ни на минуту.

13 захватывающих космических игр для разных платформ

FTL: Faster Than Light (фото: Reddit)

Star Wars

Платформы: ПК, Xbox

Одна из самых проработанных игр во вселенной Звездных войн. Это классическая РПГ с довольно высоким уровнем сложности и большой свободой действий.

Вы можете стать доблестным джедаем или безжалостным ситхом, создать свой собственный световой меч и, конечно же, путешествовать по далеким галактикам.

13 захватывающих космических игр для разных платформ

Star Wars (фото: IGN)

Tales from the Borderlands

Платформы: ПК, PlayStation 3

Настоящий подарок для поклонников Mad Max, вестернов старой школы и проектов серии Borderlands. Это эпизодическая приключенческая игра, в которой вам предстоит посетить песчаные пустоши, полные опасных бандитов, и открытый космос.

13 захватывающих космических игр для разных платформ

Tales from the Borderlands (фото: Wccftech)

XCOM: Enemy Within

Платформы: ПК, PlayStation 3, Xbox 360, Xbox One, iOS, Android

Пошаговая стратегия в одной из самых культовых научно-фантастических игровых серий. Вы управляете командой элитных бойцов с кучей крутого оружия, высокотехнологичных гаджетов и необычных способностей, против смертоносных инопланетных захватчиков.

Тактическая составляющая является одной из самых развитых в этом жанре.

13 захватывающих космических игр для разных платформ

XCOM: Enemy Within (фото: Steam)

Tacoma

Платформы: ПК, PlayStation 4, Xbox One

Все обитатели станции Такома таинственно исчезли, и вас отправили расследовать инцидент. Вам предстоит пробраться вглубь космической структуры, встречая тщательно прописанных персонажей через интерактивную систему дополненной реальности.

Сама станция также хорошо спроектирована, поэтому заглядывать в ее разные уголки, делая небольшие шаги к разгадке тайны, - настоящее удовольствие.

13 захватывающих космических игр для разных платформ

Tacoma (фото: Steam)

Elite Dangerous

Платформы: ПК, PlayStation 4, Xbox One

В этом космическом симуляторе в вашем распоряжении огромная галактика с 400 миллиардами звездных систем. Вы начнете свое путешествие на ничем не примечательном корабле и вам придется решать, что делать.

Станьте бесстрашным пиратом, хитрым торговцем или любопытным исследователем. Примите участие в жарких сражениях или будьте настоящим пацифистом. Одной из главных особенностей проекта является возможность играть так, как вам нравится.

Кстати, управлять космическими кораблями, будь то маневренный истребитель или сверхмощный грузовой тягач, в Elite Dangerous невероятно увлекательно.

13 захватывающих космических игр для разных платформ

Elite Dangerous (фото: Frontier Developments)

EVE Online

Платформы: ПК

Массовая многопользовательская ролевая игра, в которой игроки контролируют каждый элемент огромного космоса.

Вырвитесь из относительной безопасности стартовой системы и окажитесь на настоящем космическом Диком Западе, где процветают шпионаж, пиратство и мошенничество. И здесь то и дело происходят масштабные сражения.

13 захватывающих космических игр для разных платформ

EVE Online (фото: Steam)

Everspace

Платформы: ПК, PlayStation 4, Xbox One

Космический экшен roguelike. Когда вы умираете, ваши с трудом заработанные деньги остаются с вами. Вы можете потратить их на улучшения, так что вы становитесь сильнее с каждым полетом. Вы просто начинаете снова, задаваясь вопросом, как далеко вы сможете пролететь в этот раз.

13 захватывающих космических игр для разных платформ

Everspace (фото: Steam)

Destiny 2

Платформы: ПК, PlayStation 4, Xbox One

Этот онлайн-шутер с элементами RPG может похвастаться одними из самых красивых инопланетных пейзажей в играх.

Там вы можете сражаться с другими игроками, если вам надоест убивать врагов, управляемых искусственным интеллектом.

13 захватывающих космических игр для разных платформ

Destiny 2 (фото: PlayStation Store)

No Man’s Sky

Платформы: ПК, PlayStation 4, Xbox One

Невероятно красочный симулятор, в котором вы можете перемещаться из открытого космоса на поверхность одной из множества случайно сгенерированных планет без каких-либо загрузочных экранов.

Они являются домом для странных существ, а флора поражает своим разнообразием. Вы можете добывать ресурсы, строить базы и выполнять различные задания.

13 захватывающих космических игр для разных платформ

No Man’s Sky (фото: PlayStation)

Kerbal Space Program

Платформы: ПК, PlayStation 4, Xbox One

Попробуйте построить свой собственный самолет и отправиться на нем покорять космос. То, как вы расположите одну часть звездолета и соедините ее с другой, повлияет на вашу способность взлетать. Однако вам также нужно будет уметь приземляться.

13 захватывающих космических игр для разных платформ

Kerbal Space Program (фото: Private Division Store)

У нас также есть материал про 15 лучших и захватывающих игр-песочниц для ПК в 2024 году.

А еще мы писали про заблуждения о космосе, в которые в наше время стыдно верить.

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