От выживания до космоса. 15 лучших и захватывающих игр-песочниц для ПК в 2024 году

В 2024 году игры-песочницы продолжают удивлять игроков по всему миру своими возможностями и глубиной игрового процесса. От суровых условий выживания в дикой природе до покорения космоса, эти игры предоставляют невероятную свободу действий и творчества.

Про 15 лучших игр-песочниц для ПК, которые подарят незабываемые впечатления и позволят воплотить самые смелые фантазии, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт GG.deals , который предоставляет лучшие предложения на игры и другие цифровые продукты для ПК.

Minecraft

Вы можете отправиться в долгие экспедиции в неизвестность, играть с другими на серверах или строить сооружения, начиная от простых домов и заканчивая целыми городами. Если хотите, можете относиться к нему как к симулятору фермы и выращивать животных и всевозможные культуры.

Minecraft и некоторые другие популярные игры-песочницы на ПК являются частью Game Pass. Это служба подпискиот Microsoft, которая позволяет пользователям наслаждаться огромной коллекцией игр за разумную плату.

Minecraft (фото: GG.deals)

Garry's Mod

Garry's Mod - одна из лучших игр, где вы можете делать все, что захотите. В соответствии с жанром, здесь нет целей или задач. Вместо этого вы можете свободно создавать различные объекты и ресурсы, а также использовать их по своему усмотрению.

Например, вы можете строить сооружения и экспериментировать с физикой для развлечения. Или, если вы чувствуете себя начинающим режиссером, можете попробовать свои силы в постановке полноценного фильма. Чтобы получить максимум от игры, не забудьте просмотреть каталог модов.

Garry's Mod (фото: GG.deals)

GTA Online

Конечно, большинство из вас, вероятно, прошли GTA V несколько раз, учитывая, что она вышла больше десяти лет назад. В ожидании новой части вы можете скоротать время, играя в мультиплеер пятой части - GTA Online. Он наверняка будет таким же веселым, как и основная кампания, если не более того, поскольку возможности здесь безграничны.

Создав собственного персонажа, вы станете полноправным хозяином Лос-Сантоса. Объединяйтесь с другими игроками для выполнения совместных миссий или сражайтесь лицом к лицу в различных соревновательных режимах. Внутриигровые инструменты также позволяют создавать собственные сценарии.

С помощью игровой валюты вы можете пропустить прохождение и начать тратить деньги на машины и недвижимость.

GTA Online (фото: GG.deals)

The Sims 4

Когда речь идет о лучших играх-песочницах, нельзя не упомянуть The Sims 4. На протяжении многих лет она служила творческим выходом для бесчисленного количества игроков.

Конечно, ничто не мешает вам наслаждаться игрой в ее чистейшем виде, создавая свои собственные виртуальные семьи и управляя их повседневной жизнью.

Сообщество невероятно изобретательно, поэтому, если вам не хватает вдохновения, вы можете легко черпать его из творчества других. Или вы также можете расширить свою игру с помощью одного из множества дополнений для Sims 4, чтобы получить больше контента.

The Sims 4 (фото: GG.deals)

Hitman World of Assassination

Hitman World of Assassination помещает вас в роль Агента 47, одного из самых смертоносных убийц во вселенной. Эта коллекция содержит весь контент из трилогии Hitman, включая основную кампанию и все карты.

Самая продаваемая особенность игры заключается в том, что вы можете выполнять свою работу различными способами. Проявите творческий подход и экспериментируйте с маскировкой, ловушками и богатым арсеналом оружия.

Кроме того, все локации кишат жизнью, что делает игровой процесс еще более захватывающим. Вы, несомненно, будете перепроходить каждую миссию, чтобы увидеть, как получить наилучшие результаты.

Hitman World of Assassination (фото: GG.deals)

Dwarf Fortress

Если вы не боитесь кривой обучения, попробуйте Dwarf Fortress. Не зря она заслужила репутацию одной из самых сложных симуляционных игр.

Она погружает вас в огромный, процедурно генерируемый фэнтезийный мир с собственной географией, историей и даже языком. По мере игры вам будет поручено управлять собственной колонией дварфов.

По пути вам придется столкнуться с различными препятствиями, включая враждебных существ и суровые погодные условия. Без сомнения, те, кто ищет сложный, но награждающий игровой процесс, не будут разочарованы.

Dwarf Fortress (фото: GG.deals)

Sons of the Forest

Sons of the Forest считается сиквелом одного из самых популярных игр на выживание в последние годы. Вы снова оказались на отдаленном острове, противостоя толпам кровожадных каннибалов.

Что выделяет Sons of the Forest? Во-первых, в нем представлена мощная система строительства, которая поощряет исследование. Кроме того, есть широкий выбор оружия для защиты от каннибалов.

Вы можете играть в одиночку или в режиме кооператива с участием до восьми игроков. Это отличный выбор для любителей хорроров на выживание - если только они не любят открытые миры, конечно.

Sons of the Forest (фото: GG.deals)

Death Stranding

Death Stranding можно условно описать как "симулятор курьера", поскольку именно этим вы в основном занимаетесь на протяжении всей игры. Тем не менее, его поклонники утверждают, что такое заявление не отдает ему должное, учитывая его захватывающую атмосферу, инновационный геймплей и звездный актерский состав.

Вы играете за Сэма Портера, чья работа заключается в доставке посылок. Мир полон препятствий, которые делают некоторые места труднодоступными. К счастью, благодаря удобным игровым гаджетам, ни одно место не находится вне вашей досягаемости.

Death Stranding (фото: GG.deals)

Factorio

В Factorio вам поручено построить с нуля эффективную промышленную империю. Чтобы преуспеть, вам нужно собирать ресурсы, создавать инфраструктуру и исследовать новые технологии. На ранних этапах вы будете делать все вручную. Однако по мере продвижения вы можете начать полностью автоматизировать процессы.

К сожалению, в тени подстерегают враждебные существа, что добавляет сложностей. К счастью, вы можете объединиться с друзьями, чтобы сделать все более удобным и комфортным.

Те, кто хочет внести свой вклад в сообщество, также могут использовать встроенный редактор карт для создания собственных сценариев.

Factorio (фото: GG.deals)

Rust

В Rust вы попадаете в суровый, не прощающий мир, где вам придется бороться за выживание. Единственный способ увеличить свои шансы на победу в этой несправедливой битве - это собирать ресурсы, создавать инструменты и строить укрытия.

Но опасность подстерегает на каждом углу, будь то агрессивная дикая природа или другие игроки. Ставки высоки, так как смерть означает потерю всех ваших с трудом заработанных вещей. С его напряженным геймплеем он наверняка зацепит всех поклонников многопользовательских игр.

Rust (фото: GG.deals)

No Man's Sky

No Man's Sky позволяет вам отправиться в бесконечное путешествие по процедурно генерируемому космосу. Каждая планета не только выглядит по-разному, но и имеет свою уникальную фауну, флору и погодные условия.

От коварных царств до очаровательных пейзажей, наполненных высокими грибами, разнообразие игры обязательно вас очарует.

No Man's Sky (фото: GG.deals)

Project Zomboid

Project Zomboid является легендарным названием в жанре выживания несмотря на то, что графика игры может быть устаревшей и не сразу привлекать игроков. Игра погружает вас в жестокий мир, кишащий пожирающими мозг монстрами, где вам нужно сделать все возможное, чтобы выжить еще один день.

Выживание далеко не легкое, с опасностями на каждом шагу - и это не только зомби. Голод, болезни и травмы также смертельны. Игра действительно сияет, когда в нее играют с друзьями, и как только вы начнете, ее трудно отложить.

Project Zomboid (фото: GG.deals)

Subnautica

Subnautica бросает игроков на океаническую планету. Оставшись наедине с ее огромными глубинами, вы должны попытаться выжить, одновременно раскрывая ее глубочайшие секреты. Со своей живой экосистемой и таинственными древними руинами она просто захватывает дух.

Выживание не гарантировано, так как вам придется следить за уровнем кислорода и противостоять опасным врагам. Вы также будете собирать ресурсы, строить базы и модернизировать оборудование.

Хотя мир коварен и ужасен, он все же прекрасен. Если вы хотите полюбоваться им во всей его красе вместо того, чтобы бороться за свою жизнь, вы можете выбрать “Креативный режим”.

Subnautica (фото: GG.deals)

Stardew Valley

Этот симулятор фермы обожают за бесконечные возможности, которые он предлагает. Конечно, вы можете выращивать урожай, но это только начало.

Вы также можете построить процветающую ферму с животными, пойти на рыбалку, копать артефакты и руду в пещерах или даже открыть свою собственную пивоварню или винодельню.

Кроме того, вы можете исследовать Пеликан-Таун, дом для яркого актерского состава персонажей, на некоторых изих вы даже можете жениться и завести семью.

Stardew Valley (фото: GG.deals)

Starfield

Последняя, но не менее важня, является новая космическая RPG от Bethesda. До его выхода Starfield рекламировалась как одна из самых революционных и масштабных игр всех времен.

Игра предлагает огромную вселенную для исследования, со множеством разных планет, тоннами побочных миссий для выполнения и другими видами деятельности для удовольствия.

Открытие всех секретов Starfield требует десятки, если не сотни, часов космических путешествий. Для некоторых геймеров это будет рутина, но многие влюбились в это название. Это определенно одна из лучших игр-песочниц, которая вызывает самые сильные эмоции - как положительные, так и отрицательные.

Starfield (фото: GG.deals)