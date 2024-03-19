Заблуждения о космосе, в которые в наше время стыдно верить

Казалось бы, сейчас мы знаем о Вселенной куда больше, чем когда-либо прежде, но все еще есть ряд мифов и заблуждений, которые легко могут одурачить современного человека.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о заблуждениях про космос, в которые в наши дни стыдно верить.

Космос холодный

Во многих кинолентах мы видим сцены, где человек оказывается в открытом космосе с поврежденным или вообще без защитного скафандра, и мгновенно замерзает, превращаясь в ледяную статую, которая трескается от малейшего прикосновения.

Однако в реальности космос не имеет определенной температуры. Он не холодный и не горячий, в вакууме нет конвекции и теплопроводности. Вакуум служит хорошим изолятором, поэтому для астронавтов больше проблемой является перегрев, а не переохлаждение.

Если вы окажетесь в космосе без скафандра в тени планеты, вероятнее всего, вы почувствуете лишь легкое охлаждение из-за испарения воды с вашей кожи, но не дойдете до состояния замерзания.

У Луны есть темная сторона

Когда люди упоминают "темную сторону Луны", часто представляют себе таинственное место, постоянно погруженное во мрак, куда никогда не проникает солнечный свет.

Однако, на самом деле, все стороны Луны подвергаются освещению Солнцем, что означает, что на нашем спутнике тоже происходит смена дня и ночи, хоть и с продолжительностью до двух недель.

Несмотря на существование обратной стороны Луны, из-за совпадения ее периода вращения вокруг Земли и вокруг своей оси, с нашей планеты видна лишь одна ее сторона.

Две стороны Луны (фото: Big Think)

Черные дыры выглядят как воронки

Из-за изображений в фильмах и визуализаций в интернете многие имеют представление, будто черные дыры представляют собой вихрь, который поглощает все вокруг, или подобие воронки, через которую стекает вся материя.

Однако, на самом деле, первый реалистичный образ черной дыры был показан в фильме "Интерстеллар", основанном на теоретических моделях физика Кипа Торна.

Позднее NASA сделала первое изображение черной дыры с помощью массивной системы из восьми радиотелескопов, известной как Event Horizon Telescope. На самом деле, черная дыра выглядит не как воронка, а как темная сфера, окруженная аккреционным диском из падающего на нее газа.

Прямое радиоизображение сверхмассивной черной дыры (фото: Wikipedia)

Солнце желтое

Если попросить кого-то нарисовать наше Солнце, большинство начинающих художников, вероятно, выберут желтый карандаш.

Однако, когда мы взглянем на Солнце, мы увидим, что его оттенок скорее белый. Желтоватый цвет, который видит наш глаз, обусловлен воздействием нашей атмосферы.

Если же посмотреть на снимки Солнца из космоса, становится очевидно, что его настоящий цвет - белый. Несмотря на это, мы привыкли рассматривать Солнце как желтый объект, и даже ученые называют похожие звезды "желтыми карликами" из удобства.

Как выглядит Солнце из космоса (фото: Cosmic Watch)

NASA потратило миллиарды на пишущую в космосе ручку

В космосе нельзя использовать обычные ручки из-за того, что чернила в них не могут стекать вниз. По одной городской легенде, NASA потратила 12 миллиардов долларов на разработку специальной ручки, способной писать вверх ногами на любой поверхности при температуре от 0 до 300 градусов Цельсия.

Сначала астронавты пользовались в космосе карандашами, но это приводило к ряду проблем: частицы графита отслаивались и попадали в воздушные фильтры космических кораблей.

Однако на самом деле, ручку изобрел Пол Фишер из Fisher Pen Company независимо от NASA. Мужчина продал ведомству 400 штук по 2,95 доллара за каждую.

Космическая ручка астронавта AG-7 в презентационном футляре (фото: Wikipedia)

Через пояс астероидов трудно пролететь

Помните сцену из "Звездных войн", где Хан Соло искусно управлял своим кораблем, маневрируя среди астероидов, ускользая от имперских истребителей? Он совершал сложные маневры, рискуя столкнуться с каменными глыбами, но все же успешно избежал опасности.

На самом деле, в нашей Солнечной системе также есть пояс астероидов между орбитами Марса и Юпитера. Хотя астрономы оценивают число астероидов там примерно в 10 миллионов, среднее расстояние между ними составляет около полутора миллионов километров. Это значительно больше, чем расстояние между Землей и Луной. Это делает столкновение с астероидами весьма маловероятным.

Пояса астероидов выглядят совсем не так, как в кино (фото: NASA/JPL-Caltech)

Летом Земля ближе к Солнцу

Большинство людей знают, что Земля не движется вокруг Солнца по идеальному кругу, поэтому легко понять, почему некоторые предполагают, что смена времен года определяется расстоянием до Солнца. Но эта идея не выдерживает критики, если подумать, что в северном и южном полушариях лето бывает в разное время года.

Орбита Земли не такая эллиптическая, как думают люди, и в течение года расстояние между Землей и Солнцем меняется всего на 3,1 миллиона миль (5 миллионов километров). Более того, зимой в северном полушарии мы находимся ближе к Солнцу, чем летом.

Настоящая причина смены времен года - наклон оси Земли. В течение года свет падает на северное и южное полушария под пропорционально разными углами и в течение разного времени каждый день.

Зимой дни короткие, и свет падает на атмосферу под небольшим углом. Летом дни становятся намного длиннее, и солнечный свет падает на Землю под крутым углом, проходя более прямой путь к земле и концентрируя энергию на меньшей площади.

Меркурий - самая горячая планета Солнечной системы

Солнце излучает невероятную энергию каждую секунду, а Меркурий находится прямо на линии огня, вращаясь по орбите на среднем расстоянии всего в 36 миллионов миль (58 миллионов километров), что почти в три раза ближе, чем солнечная орбита Земли.

В течение дня температура поднимается примерно до 800 градусов по Фаренгейту (430 градусов по Цельсию), так что кажется, что это самая горячая планета в Солнечной системе.

Однако это не совсем так. Венера, которая вращается почти в два раза дальше от Солнца, имеет среднюю температуру 864 градуса по Фаренгейту (462 градуса по Цельсию) - достаточно высокую температуру, чтобы расплавить свинец.

Разница заключается в атмосфере. На Венере она плотная и состоит в основном из углекислого газа, удерживающего тепло в изолирующем пузыре, в то время как Меркурий имеет очень тонкую атмосферу. Когда ночью Солнце отворачивается, температура падает до -292 градусов по Фаренгейту (-180 градусов по Цельсию).

Планета Меркурий (фото: Science HowStuffWorks)

Звезды мерцают

Иногда людям, которые смотрят на ночное небо, кажется, что звезды мерцают. Однако это мерцание - всего лишь иллюзия. Может показаться правдоподобным, что звезды мерцают во время своего сияния, но на таком расстоянии свет, который мы видим от них, на самом деле очень устойчив.

Когда свет движется к Земле, он проходит через молекулы газа, которые составляют нашу атмосферу. Они не статичны и кружатся, поскольку турбулентность вздрагивает атмосферу. Это отклоняет часть света, создавая впечатление, что свет смещается и мерцает. Чем больше атмосферы должен пройти свет, тем более вероятно, что эти сдвиги произойдут, из-за чего звезды у горизонта будут мерцать сильнее.