13 тисяч людей виконали гімн у Києві: потужне відео з матчу Україна - Анлія

Незважаючи на поразка України в матчі проти Англії з рахунком 0:4, мільйонна армія футбольних уболівальників захоплюється нашою збірною, адже спортсмени вперше в історії змогли вийти не тільки в плей-офф Євро 2020, а й пробитися до чвертьфіналу. За грою 3 липня на головній фан-зоні країни стежило 13 тисяч уболівальників, які заспівали гімн перед початком гри і навіть влаштували невелике піротехнічне шоу.

Як це було - читайте і дивіться нижче в нашому матеріалі.

Фан-зона номер один розташовувалася на Спортивній площі в Києві. Тут встановили один з найбільших світлодіодних екранів Європи. Вболівальники приходили заздалегідь, до старту матчу, щоб подивитися трансляцію матчу Чехія - Данія, а також зайняти найвигідніші місця.

Згідно з підрахунками, тут зібралося близько 13 тисяч осіб, які заспівали гімн перед стартовим свистком арбітра.

Як за грою збірної України стігти в фан-зоні в Києві Вісь так сотні людей стежать за грою української збірної на Спортивній площі в Києві, у фан-зоні Відео: Сергій Нужненко Posted by Радіо Свобода on Saturday, July 3, 2021

Відео: Фан-зона в Києві, 3 липня

На фото нижче дивіться, як кілька тисяч уболівальників зібралися на Спортивній площі в Києві, щоб підтримати збірну України під час матчу з Англією.

Фан-зона в Києві вмістила 13 тисяч осіб (facebook.com/ukrpravda)

Надія, очікування, розчарування - обличчя фанатів дуже красномовно показували співпереживання нашій збірній, яка грала з Англією на "Стадіо Олімпіко" в Римі.

Відео: Як вболівальники підтримували збірну у фан-зоні Києва (Ukrinform TV)