13 тисяч людей виконали гімн у Києві: потужне відео з матчу Україна - Анлія
Незважаючи на поразка України в матчі проти Англії з рахунком 0:4, мільйонна армія футбольних уболівальників захоплюється нашою збірною, адже спортсмени вперше в історії змогли вийти не тільки в плей-офф Євро 2020, а й пробитися до чвертьфіналу. За грою 3 липня на головній фан-зоні країни стежило 13 тисяч уболівальників, які заспівали гімн перед початком гри і навіть влаштували невелике піротехнічне шоу.
Як це було - читайте і дивіться нижче в нашому матеріалі.
Фан-зона номер один розташовувалася на Спортивній площі в Києві. Тут встановили один з найбільших світлодіодних екранів Європи. Вболівальники приходили заздалегідь, до старту матчу, щоб подивитися трансляцію матчу Чехія - Данія, а також зайняти найвигідніші місця.
Згідно з підрахунками, тут зібралося близько 13 тисяч осіб, які заспівали гімн перед стартовим свистком арбітра.
Як за грою збірної України стігти в фан-зоні в Києві
Вісь так сотні людей стежать за грою української збірної на Спортивній площі в Києві, у фан-зоні Відео: Сергій НужненкоPosted by Радіо Свобода on Saturday, July 3, 2021
Відео: Фан-зона в Києві, 3 липня
На фото нижче дивіться, як кілька тисяч уболівальників зібралися на Спортивній площі в Києві, щоб підтримати збірну України під час матчу з Англією.
Фан-зона в Києві вмістила 13 тисяч осіб (facebook.com/ukrpravda)
Надія, очікування, розчарування - обличчя фанатів дуже красномовно показували співпереживання нашій збірній, яка грала з Англією на "Стадіо Олімпіко" в Римі.
Відео: Як вболівальники підтримували збірну у фан-зоні Києва (Ukrinform TV)
Нагадаємо, що збірна України програла збірній Англії до чвертьфіналу Євро-2020 з рахунком 0:4.
У півфіналі Євро 2020 зіграють Італія та Іспанія 6 липня на стадіоні "Уемблі" в Лондоні (Англія). Там же 7 липня зустрінуться Данія та Англія.