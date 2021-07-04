Матч Україна - Англія у головній київській фан-зоні дивилися 13 тисяч осіб
Матч Україна - Англія в головній київській фан-зоні дивилися 13 тисяч осіб. Футбол транслювали на великому екрані на Спортивній площі.
Про це повідомляє "РБК Украина" з посиланням на Укрінформ.
Саме там знаходиться один з найбільших світлодіодних екранів Європи. Вболівальники почали приходити заздалегідь, щоб також подивитися трансляцію матчу Чехія - Данія. Фанати приходили цілими сім'ями, разом з маленькими дітьми, раніше, щоб зайняти найбільш вигідні місця.
Перед початком футболу присутні могли послухати міні-концерт за участю Ярмака. Після того як пролунав гімн України та арбітр дав стартовий свисток - кияни почали активно підтримувати українську збірну, скандували "Україна" і навіть влаштували невелике піротехнічне шоу.
Нагадаємо, що головний тренер збірної України заявив, що в англійців була велика перевага на другому поверсі.
Також стало відомо, що більшість українців дивляться Євро-2020, а третина вірять у перемогу збірної України в турнірі.