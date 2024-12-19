12 украинских песен, под которые тренируется Усик перед боем с Фьюри

На кадрах видно, как Александр тренируется под легендарную песню "Ромова" Иво Бобула, которая недавно получила новое звучание благодаря сотрудничеству артиста с группой KOLABA.

Также чемпион набирается сил перед боем с Фьюри под весенний хит Юлика "Квіти" - песни, которая является "своего рода напоминанием мужчинам, что ради наших женщин мы живем счастливо, дышим и вдохновляемся". К слову, артист, реагируя на видео, пожелал победы украинцу и призвал в очередной раз показать Украину на самом высоком уровне!

"Очень приятно, когда твой трек попадает в треклист чемпиона. Желаю победы в ближайшем бою! Верим! Уважаем и ждем с победным поясом", - обратился Юлик к Усику в Instagram.

На видео, опубликованном Гнатишин, обладатель звания "Национальная легенда Украины" забрасывает мячи в баскетбольное кольцо под трек Михаила Грицкана "Така безмежна і неповторна любов з тобою".

"Месит" грушу под трек "Гуляли" в исполнении KOZAK SIROMAHA.

А еще Усик поет вместе с Сашей Чемеровым и Андреем Хлывнюком хит "Любила", вышедший в 2021 году, но до сих пор являющийся одним из самых любимых треков многих украинских меломанов.

Элегантно двигает бедрами под фит Артема Пивоварова и Klavdia Petrivna - "Барабан" - в основе которого лежит стихотворение украинского поэта-футуриста Гео Шкурупия.

Качает пресс под хит группы Бумбокс "Ким ми були" из их альбома "Family Бізнес", который вышел в 2006 году.

Учит танцевать членов своей команды под трек The Hardkiss и MONATIK "Кобра".

Кроме того, боксер ловко жонглирует, наслаждаясь коллабой Никиты Киселева и SKYLERR "Ліфт".

Кроме того, в зале во время тренировок Александра звучит песня группы Океан Ельзи "Мукачево" о "поколении тех, кому болит" из последнего альбома Вакарчука и Ко "Тот день".

А еще видно, как спортсмен черпает вдохновение из народной песни "Ой, мамо, люблю Гриця" и трека Наталки Карпы "Все буде Україна".

Напомним, что бой-реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года в Эр-Рияде.

Точное время начала боя еще неизвестно, но предыдущие вечера бокса в Саудовской Аравии начинались примерно в 20:00 по Киеву. Усик и Фьюри выйдут на ринг не раньше полуночи по киевскому времени, то есть уже в ночь на 22 декабря. В Украине трансляция боя будет доступна на сервисе MEGOGO.

На кону боя будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и WBC.

Стоит отметить, что это будет уже второй поединок между этими боксерами. Первый бой, состоявшийся в мае этого года, закончился победой Усика раздельным решением судей.