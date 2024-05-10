19 новых украинских песен, которые нужно послушать сегодня
Украинская музыка продолжает удовлетворять вкусы даже самых требовательных слушателей. Новые песни, которые представили наши артисты в начале мая, несут и радость, и легкость, и мощные смыслы, но иногда заставляют погрустить и задуматься.
РБК-Украина (проект Styler) предлагает вам подборку 19 новых песен, которые следует послушать уже сегодня.
Макс Барских - "Замало"
Топовый украинский артист продолжает сочетать присущую откровенную и романтическую поэзию с мощным танцевальным ритмом. По словам Макса, на эту песню его вдохновила личная история переживаний: в современном мире вариантов стало сложно находить взаимность, а еще сложнее сохранить искренние чувства дольше одного года.
Тоня Матвиенко - "Друг"
Певица представила собственную интерпретацию хита нулевых, куда вложила женскую энергетику, не изменяя содержания оригинального произведения.
"Думаю, у каждого была ситуация, когда в дружеских отношениях кто-то один был влюблен, но при разных жизненных обстоятельствах, не мог признаться в своих чувствах и желаниях", - лаконично комментирует Тоня свое видение смысла песни.
LATEXFAUNA - "Makoterchyk"
Очередной шедевр Димы Зезюлина и Ко, который музыканты посвятили Макотерчику. Что это? Это урочище, которое находится в Тальном - родном городе вокалиста группы.
Виктор Винник и МЕРІ - "Голос війни"
Название песни говорит само за себя. В нем боль, тревога, вера и надежда. Виктор говорит, что "с радостью начал писать другие композиции, где ни слова о войне", но "не умеет абстрагироваться от нашей действительности"... К сожалению…
Схожа - "Мамі"
Это не просто песня, это напоминание о том, что подлинное счастье заключается в небольших моментах и общих мгновениях с теми, кого мы любим. Артистка призывает слушателей остановиться, вспомнить своих близких и позвонить им, выражая благодарность и любовь.
Alena Omargalieva - "Коли тебе немає"
Это песня о личном кризисе в истории любви. Алена хочет, чтобы эта композиция "стала той "магической" таблеткой, которая сможет залечить раны и быть обезболивающим, когда кажется, что весь мир настроен против вас".
"Помните, пока не раздался гонг, жизнь продолжается", - добавляет она.
Iryna Valles - "Мамо, скажи"
Это песня о разговоре взрослой дочери, у которой есть уже свой ребенок, со своей мамой. Разговор о наболевшем - как защитить наших детей. Песня посвящена матерям, которые волнуются за своих детей с верой в лучшее будущее и не обходит тему защиты детей.
Blockbaby и Golubenko - "Lie to you"
Слушайте трек о конфликте чувств и разума, желании сохранить связь, но при этом не врать друг другу о возможных последствиях.
STASYA - "Забери мене"
Это песня, рассказывающая историю двух тайно влюбленных людей, которые боятся признаться в своих чувствах, но в конце концов делают этот важный шаг. История любви, где два человека сливаются воедино, преодолевая все препятствия на пути к счастью.
haterappers - "NAHABNO"
Новая песня эпатажной артистки – это настоящий взрыв эмоций и самовыражения. Она рассказывает о девушке, которая сталкивается с противоречием между ожиданиями общества и своим желанием быть сильной и независимой.
Diana Gloster - "Вітрила"
Рассказ о трудностях в отношениях, об эмоциональных переживаниях и личном опыте переживаемой боли. Она подчеркивает, что настоящая любовь и сильные чувства способны пережить любые "штормы", а искры любви могут засиять даже в самые темные моменты нашей жизни, а также важность момента и доверие к порывам души.
Юлик - "Квіти"
Артист напоминает, что "цветы следует дарить не только на какой-то праздник или событие, но и просто в будние дни". Поэтому данная песня - это "своего рода напоминание мужчинам, что ради наших женщин мы живем счастливо, дышим и вдохновляемся".
GEREGA - "alibi"
"Я понимаю, что с годами моя музыка будет меняться. Но сейчас "alibi" - это то звучание, в котором я хочу работать в ближайшее время. Это можно назвать новой страницей проекта GEREGA. Песня, которая так просто пришла в мое сердце", - комментирует свой трек молодая певица
Chico feat. Qatoshi - "Перломутрові сльози"
Новый танцевальный хит, точно будет звучать отовсюду.
VSIVDOMA - "Шазам"
В этой песне музыканты иронизируют над собой и своей популярностью. Параллельно развивается и любовная линия главного героя, которая со временем остается в прошлом, открывая путь к творчеству снова.
Nervo3ni - "Superpeople"
Сильная история о разных людях, так или иначе каждый день спасающих Украину. Это военные, медики, спасатели, волонтеры!
Анна Тринчер - "Бар за баром" (Lamba Music Remix)
Секс-символ украинского шоубизнеса представила ремикс на нашумевший трек.
Grosu - "Ломка"
Написать эту песню Алину подтолкнули неудачные отношения с известным актером, который ее изменял.
lesfleures - "Джин"
Блогер и известный тиктокер Влад Свидерский выпустил новый кочевой трек. Говорит, что его любимая работа.
BURLA - "Спогади"
Максим Бурла с первых дней войны создает патриотическую музыку, не перестает ездить на фронт и уверен, что совместными усилиями украинцев скоро наступит Победа. Но его новая трогательная песня внушает воспоминания по потерянным людям…
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