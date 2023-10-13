12-летняя девочка курила вейп три года, а теперь борется за свою жизнь в коме
12-летняя девочка Сара Гриффин, имея астму, начала курить электронные сигареты в возрасте всего 9 лет. Эта привычка привела к тому, что девочка впала в четырехдневную кому и стала на путь борьбы за свою жизнь.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Mail.
Что произошло с девочкой
В сентябре Сару госпитализировали с инфекцией, осложнявшей ее дыхание. Врачи отправили ее прямо в реанимацию после того, как обнаружили, что только одно из легких функционирует должным образом.
Специалисты объяснили это зависимостью Сары от вейпинга.
Вечером, прежде чем попасть в больницу, Сара внезапно начала кашлять, но скинула это на астму. Всю ночь она пыталась облегчить симптомы с помощью ингалятора и небулайзера.
Но ее состояние не улучшалось. Она не пошла в школу, позвонила маме и сказала, что чувствует себя нехорошо. Отец Сары срочно доставил ее в Королевскую больницу Виктории, где медики обнаружили, что уровень кислорода у нее упал до опасно низкого уровня.
12-летняя Сара попала в кому из-за курения вейпа (фото: dailymail.co.uk)
Она провела четыре дня в коме, пока ее организм боролся с болезнью. Мать Сары Мэри боялась, что ее дочь умрет.
К счастью, девочка выжила и призывает всех сверстников не "играть" с электронными сигаретами.
"Не начинайте этого делать, потому что как только вы начнете, вы не прекратите. Это произойдет только тогда, когда будет стоять вопрос жизни и смерти", - рассказала Сара.
Несмотря на то, что ее жизни больше ничего не угрожает, легкие Сары сильно повреждены. Сейчас девочка проходит реабилитацию, которую обычно назначают пожилым людям с проблемами дыхательной системы.
Что нужно знать об электронных сигаретах
Различные фирмы по изготовлению вейпов используют разное количество никотина. Популярный во многих странах Elf Bar имеет концентрацию никотина 0, 10 и 20 мг. Один Elf Bar может "заменить" 48 сигарет по количеству веществ.
Несмотря на это, электронные сигареты считают лучше, чем сигареты, поскольку у них меньшее влияние количества токсинов. Это якобы снижает риск рака, заболевания легких и болезней сердца.
Кроме того, в 2015 году были опубликованы исследования, свидетельствующие, что электронные сигареты примерно на 95% менее вредны, чем сигареты.
В то же время наличие тех же токсичных веществ в вейпах никто не отменял. Поэтому о полной безопасности для здоровья не может быть и речи.
Стоматолог из Лондона Онкар Мудхар рассказал, что Elf Bar может вызвать воспаление десен, отек и кровотечение. Это потому, что никотин пересушивает рот и уменьшает выделение слюны, вызывая раздражение от скопления микробов.
Ранее мы говорили, что электронные сигареты могут ухудшать работу иммунной системы.
Мы также писали о том, что за границей уже планируют запретить вейпы и электронные сигареты.