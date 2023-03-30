Популярные среди детей вейпы Elf Bar хотят запретить: что известно

В Британии хотят запретить, модные среди подростков электронные сигареты Elf Bar. Вскоре министры Англии объявят о запрете на продажу этих коварных вейпов для детей.

Что известно о запрете Elf Bar в Британии

Так, министр здравоохранения Британии Нил О’Брайен вскоре объявит о доказательствах вреда вейпов, прежде чем запретить продавать электронки лицам до 18 лет.

В то время как некоторые поддерживают вейпы, считая, что они помогают взрослым курильщикам бросить сигареты, в обществе растет беспокойство по поводу того, что некоторые продукты ориентированы на детей. Вследствие этого, из магазинов стали исчезать популярные вкусы, такие как Apple Peach, Cotton Candy Ice, Pink Grapefruit и Strawberry Kiwi.

В обзоре будут рассмотрены "внешний вид и характеристики" таких продуктов на рынке, включая брендинг, маркетинг, цвет и вкус.

Также в Британии проведут расследование, почему брендинг этих продуктов (яркие упаковки, фруктовые вкусы), рассчитаны на детей.

В следующем месяце министр здравоохранения Британии выступит с докладом о вреде курения и внедрению мер по борьбе с вейпами. В его обращении будет независимый обзор доктора Джаведа Хана об опасности сигарет и электронок, а также о том, как бороться с курильщиками в 2023 году.

Ранее доктор Джавед предлагал делать пачки сигарет не белыми, а создавать их с более отпугивающими цветами, например, зелеными или коричневыми. Также на упаковке должно указываться, что курение убивает.

В Британии хотят запретить Elf Bar (фото: val.ua)

По данным Национальной службы здравоохранения Англии, за 2021 год, почти каждый десятый ребенок в возрасте от 11 до 15 лет активно курит вейп (электронную сигарету) по сравнению с 6% детей в 2018 году. Эта цифра возрастает почти до каждого пятого среди людей старше 15 лет.

Почему Elf Bar опасен

В прошлом году в Британии 52,8% вейперов покупали одноразовые сигареты, такие как Elf Bar, поскольку рынок импорта дешевых одноразовых вейпов резко вырос с 7,8% в 2021 году.

Ряд крупных супермаркетов сняли со своих полок Elf ​​Bar из-за опасений, что в продуктах китайского производства содержится очень большой уровень никотина.

Отмечается, что, например, в Elf Bar со вкусом арбуза содержание никотина как минимум на 50% превышает установленный законом предел для жидкости для электронных сигарет.

Они были сняты с полок британских магазинов Morrisons, Tesco и Sainsbury's, но по-прежнему продаются в мелких магазинах и на заправочных станциях.

Где запрещены электронные сигареты

Если говорить о Европе, то в Дании, Норвегии, Бельгии и Венгрии строго запрещены электронные сигареты. Их продажа и курение наказываются штрафом.

В Индии полностью запрещено использовать, продавать и рекламировать электронные сигареты. Такие же ограничения действуют в Ливане, Таиланде, Гонконге, Сингапуре и на Филиппинах. В Катаре, Иордании и Омане запрещены импорт и продажа вейпов.