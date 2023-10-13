12-річна дівчинка курила вейп три роки, а тепер бореться за своє життя в комі

12-річна дівчинка Сара Гріффін, маючи астму, почала курити електронні сигарети у віці лише 9 років. Ця звичка призвела до того, що дівчинка впала в чотириденну кому та стала на шлях боротьби за своє життя.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Daily Mail .

Що сталося з дівчинкою

У вересні Сару госпіталізували з інфекцією, яка ускладнювала її дихання. Лікарі відправили її прямо в реанімацію після того, як виявили, що тільки одна з легенів функціонує належним чином.

Фахівці пояснили це залежністю Сари від вейпінгу.

Увечері перед тим, як потрапити в лікарню, Сара раптово почала кашляти, але відкинула це на астму. Цілу ніч вона намагалася полегшити симптоми за допомогою інгалятора та небулайзера.

Але її стан не покращувався. Вона не пішла до школи, подзвонила мамі й сказала, що почувається недобре. Батько Сари терміново доставив її до Королівської лікарні Вікторії, де медики виявили, що рівень кисню в неї впав до небезпечно низького рівня.

12-річна Сара потрапила в кому через куріння вейпу (фото: dailymail.co.uk)

Вона провела чотири дні в комі, поки її організм боровся з хворобою. Мати Сари Мері боялася, що її дочка помре.

На щастя, дівчинка вижила та закликає всіх однолітків не "гратися" з електронними сигаретами.

"Не починайте цього робити, тому що як тільки ви почнете, ви не припините. Це станеться лише тоді, коли стоятиме питання життя та смерті", - розповіла Сара.

Попри те, що її життю більше нічого не загрожує, легені Сари значно пошкоджені. Наразі дівчинка проходить реабілітацію, яку зазвичай призначають людям похилого віку з проблемами дихальної системи.

Що потрібно знати про електронні сигарети

Різні фірми з виготовлення вейпів використовують різну кількість нікотину. Популярний у багатьох країнах Elf Bar має концентрацію нікотину 0, 10 і 20 мг. Один Elf Bar може "замінити" 48 цигарок за кількістю речовин.

Попри це електронні сигарети вважають кращими, ніж сигарети, оскільки в них менший вплив кількості токсинів. Це нібито знижує ризик розвитку раку, захворювання легенів і хвороб серця.

Крім того, у 2015 році були опубліковані дослідження, які свідчать, що електронні сигарети приблизно на 95% менш шкідливі, ніж сигарети.

Водночас наявність тих самих токсичних речовин у вейпах ніхто не скасовував. Тому про цілковиту безпеку для здоров'я не може бути мови.

Стоматолог з Лондона Онкар Мудхар розповів, що Elf Bar може викликати запалення ясен, набряк і кровотечу. Це тому, що нікотин пересушує рот і зменшує виділення слини, викликаючи роздратування від накопичення бактерій.