Зберігає вітаміни і не вбиває мікроби: правда про мікрохвильовку від гастроентеролога
Маючи справу з мікрохвильовою піччю слід знати деякі нюанси. Завдяки фільмам та інтернету, з'явилось безліч міфів та припущень щодо плюсів та мінусів використання мікрохвильовок у побуті.
Про цікаві підтверджені факти роботи мікрохвильовок - читайте у нашій статті Styler нижче.
Мікрохвильовка стала революційним винаходом
В середині минуло століття американський інженер та дослідник Персі Спенсер проводив експерименти з пристроєм "магнетрон". Під час цих дослідів Персі помітив, що в його кишені розтанула цукерка. Перевіривши вплив роботи апарату на зернятках попкорну, а потім й на інших продуктах, народилася ідея створення мікрохвильової печі.
Минуло багато десятиліть, і тепер мікрохвильовка є майже в кожному домі.
Персі Спенсер та його перша мікрохвильовка Radarange, 1947 рік (фото: Вікіпедія)
У Всесвітній організації охорони здоров'я зазначають, що при використанні відповідно до інструкцій виробника мікрохвильові печі безпечні та зручні для нагрівання і приготування різних продуктів.
Однак необхідно вжити певних запобіжних заходів, особливо щодо потенційного впливу мікрохвиль, термічних опіків і поводження з харчовими продуктами.
10 цікавих фактів про НВЧ печі
- Як розповіла гастроентеролог Ірина Парфьонова, мікрохвильовка може завдавати шкоди вашому організму, якщо під час її роботи є місця витоку хвиль, адже наш організм вбирає ці хвилі. Така ситуація може призвести до опіків та теплового ураження тканин.
- Доведено, що мікрохвилі не створюють вільних радикалів на відміну рентгенівських променів.
- Продукти приготовленні у мікрохвильовці так само зберігають поживні елементи, як і під час приготування у духовці. Єдина різниця в тому, що мікрохвилі швидше нагрівають продукти, тому час приготування скорочується.
- У НВЧ може бути нерівномірне нагрівання, адже зазвичай мікрохвилі не потраплять глибше ніж на 3 сантиметри.
- У НВЧ важко отримати хрустку скоринку. Для цього додають окремий режим "грилю".
- Не існує переконливих наукових підтверджень утворення канцерогенів чи мутагенів в продуктах з НВЧ пічки.
- Не можна використовувати непризначений посуд у НВЧ печі, адже невідповідний посуд може виділяти токсичні елементи під час нагрівання.
- Спеціальний пластиковий посуд слід використовувати лише для розігрівання. Готувати рекомендовано у скляному та керамічному посуді.
- Кількість шкідливих мікроорганізмів зменшується залежно від часу нагрівання, але звісно НВЧ піч не є панацеєю для вже зіпсованих продуктів. Мікрохвильовка не вбиває всі бактерії.
- Найменше вітамінів продукти втрачають під час приготування на пару. Наступним способом приготування за короткий час є НВЧ піч, такий спосіб зберігає водорозчинні вітаміни найкраще ніж інші способи.
В будь-якому випадку використання мікрохвильової пічки не є шкідливим для вашого здоров'я, тому відкидайте забобони та довіряйте лише перевіреній інформації.
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